Generador de Vídeos de Incorporación con Avatares de IA: Aumenta el Compromiso de los Empleados

Crea experiencias de incorporación cautivadoras con avatares de IA realistas, haciendo que tus vídeos de formación sean más atractivos y efectivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de producto conciso de 45 segundos dirigido a clientes existentes, destacando una nueva función de software con claridad y compromiso. Este vídeo debe adoptar una estética visual minimalista con animaciones de interfaz vibrantes y una voz en off de IA informativa y articulada, utilizando efectivamente la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y aprovechando varias plantillas y escenas para mostrar los beneficios de la actualización.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de marketing impactante de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, presentando un nuevo servicio que mejora la eficiencia con un tono persuasivo y enérgico. La presentación visual debe ser audaz y profesional, con un presentador de IA dinámico interactuando con medios de archivo llamativos de la biblioteca de medios/soporte de archivo, acompañado de una banda sonora animada y enérgica para transmitir urgencia y emoción, impulsado por las avanzadas capacidades del generador de vídeos de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Para los miembros del equipo remoto que necesitan una actualización sobre los nuevos cambios de políticas internas, se requiere un vídeo de formación claro y atractivo de 60 segundos para asegurar una fácil comprensión. Esta producción profesional debe contar con un avatar de IA amigable que entregue una generación de voz en off calmada y tranquilizadora, mejorada aún más con subtítulos/captions fácilmente legibles para la accesibilidad global, destacando la facilidad de HeyGen para crear vídeos de IA efectivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación con Avatares de IA

Crea fácilmente vídeos de incorporación atractivos y personalizados con avatares de IA. Simplifica tu formación, mejora la retención y da la bienvenida a nuevos miembros del equipo con impacto.

Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu marca o crea un avatar personalizado que se ajuste perfectamente a tu visión.
Step 2
Escribe tu Guion
Introduce tu contenido de incorporación directamente en el editor de guiones. Nuestra plataforma utiliza IA de texto a vídeo para generar diálogos de sonido natural y sincronización labial para tu avatar elegido.
Step 3
Mejora con Voz y Visuales
Eleva tu vídeo con generación de voz en off profesional, ajusta el tono y añade sin problemas medios de nuestra biblioteca o tus propios recursos para enriquecer la narrativa.
Step 4
Genera y Comparte
Genera instantáneamente tu vídeo de IA, luego expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas para integrarlo sin problemas en tu flujo de incorporación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

Transforma detalles de productos complejos o políticas de la empresa en vídeos de incorporación con avatares de IA fácilmente comprensibles, haciendo que los temas complejos sean claros y atractivos para nuevos empleados o clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación con avatares de IA?

HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de incorporación con avatares de IA atractivos directamente desde un guion. Esta plataforma de creación de vídeos de IA agiliza todo el proceso de producción, haciendo que el contenido de vídeo personalizado y de alta calidad sea accesible para la formación de empleados y presentaciones a clientes.

¿Puedo personalizar avatares y voces de IA para una experiencia de marca única con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece opciones para crear avatares personalizados y utilizar voces de IA realistas, incluyendo clonación de voz, para asegurar que tus vídeos de IA representen auténticamente tu marca. Esto permite una comunicación personalizada con avatares realistas y sincronización labial natural.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de IA en varios idiomas para audiencias globales?

Sí, HeyGen está diseñado para un alcance global, permitiéndote generar vídeos de IA con voces en off de IA multilingües y contenido localizado. Esta capacidad permite a las empresas comunicarse efectivamente con audiencias diversas en todo el mundo sin necesidad de una extensa edición de vídeo.

¿Qué tipo de plantillas ofrece HeyGen para acelerar la producción de vídeos de IA?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas profesionales que aceleran la creación de vídeos de IA a partir de texto. Estas plantillas de vídeo listas para usar permiten a los usuarios producir rápidamente contenido atractivo para diversos propósitos, desde marketing hasta explicaciones de productos, reduciendo significativamente el tiempo de edición de vídeo.

