Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas con conocimientos tecnológicos, demostrando cómo un generador de vídeos asistido por IA puede revolucionar sus esfuerzos de marketing. Este vídeo debe contar con visuales limpios y modernos, una voz en off animada e informativa, y resaltar la poderosa capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para simplificar los flujos de trabajo de producción de vídeos con IA.

Generar Vídeo