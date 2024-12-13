Generador de vídeos asistido por IA: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Produce vídeos impresionantes de manera más rápida y sencilla. Nuestro generador de vídeos asistido por IA utiliza texto a vídeo desde guion para dar vida a tus ideas.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas con conocimientos tecnológicos, demostrando cómo un generador de vídeos asistido por IA puede revolucionar sus esfuerzos de marketing. Este vídeo debe contar con visuales limpios y modernos, una voz en off animada e informativa, y resaltar la poderosa capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para simplificar los flujos de trabajo de producción de vídeos con IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para creadores de cursos en línea y educadores, ilustrando la facilidad de generar contenido educativo atractivo con IA. Utiliza los "Avatares de IA" y la "Generación de voz en off" de HeyGen para producir visuales amigables con una narración clara y articulada generada por IA, mostrando cómo el sofisticado software de creación de vídeos optimiza su proceso educativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing global, enfatizando la localización fluida de contenido de vídeo para audiencias diversas. Incorpora escenas visualmente diversas que muestren diferentes culturas y voces en off localizadas y suaves, destacando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para facilitar traducciones eficientes y soporte multilingüe.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 1 minuto y 30 segundos para estrategas de contenido digital, mostrando cómo maximizar el alcance del contenido y su reutilización en diferentes plataformas. Emplea visuales de ritmo rápido que muestren ediciones rápidas y una pista de audio motivadora y profesional, enfocándose en las "Plantillas y escenas" y el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para producir fácilmente archivos MP4 de alta resolución para diversas necesidades de redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Asistido por IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales con el poder de la IA, simplificando tus flujos de trabajo de producción de vídeos desde el guion hasta la pantalla.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion. El generador de vídeos asistido por IA usará esto para guiar la narrativa de tu vídeo, convirtiendo tus indicaciones de texto en un diálogo hablado atractivo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser la cara de tu vídeo. Estos Avatares de IA pueden transmitir tu mensaje con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Medios
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales que suenan humanas, música de fondo y material de archivo. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para una narración dinámica.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo ajustando las relaciones de aspecto y luego expórtalo como un archivo MP4 de alta calidad. Tu generador de vídeos asistido por IA lo preparará para compartirlo de inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Aprendizaje y el Desarrollo

Crea vídeos de formación dinámicos e interactivos impulsados por IA que mejoren significativamente el compromiso, la comprensión y la retención de conocimientos de los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos asistido por IA?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales de alta calidad transformando indicaciones de texto en visuales atractivos utilizando su avanzado generador de vídeos asistido por IA. Simplemente introduce tu guion, elige entre una amplia gama de Avatares de IA, y el generador de texto a vídeo de HeyGen se encarga del resto.

¿Qué tipo de Avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una amplia selección de Avatares de IA realistas y expresivos, actuando como un potente generador de avatares de IA. Los usuarios tienen un control creativo extenso para personalizar estos avatares, integrar elementos de marca y asegurar que sus vídeos se alineen perfectamente con su mensaje.

¿Puede HeyGen simplificar mis flujos de trabajo de edición y producción de vídeos?

Sí, HeyGen simplifica significativamente tus flujos de trabajo de edición y producción de vídeos a través de asistencia inteligente de IA. Ofrece plantillas listas para usar, generación automática de voz en off y funciones de subtitulado/captioning, proporcionando un control creativo integral para una creación de vídeos eficiente.

¿HeyGen admite traducciones multilingües para contenido global?

HeyGen está equipado con un sólido soporte multilingüe, permitiendo traducciones fluidas para tu estrategia de contenido global. Esta capacidad de traductor de vídeos asistido por IA asegura que tu salida de vídeo de alta calidad llegue a audiencias diversas de manera efectiva, mejorando los esfuerzos de localización.

