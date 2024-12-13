Imagina un vídeo de 1 minuto para desarrolladores de software y gestores de producto, demostrando cómo un generador de tutoriales de aplicaciones de IA crea de manera sencilla tutoriales profesionales impulsados por IA para sus complejas aplicaciones de software. El estilo visual debe ser limpio y moderno, mostrando capturas de interfaz nítidas, complementadas por una voz en off clara y segura generada a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Generar Vídeo