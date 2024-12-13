Creador de Vídeos de Anuncios de AI para Actualizaciones Impresionantes

Produce sin esfuerzo vídeos de anuncios de alta calidad con nuestros avanzados avatares de AI.

Crea un vídeo de anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas, destacando el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con animaciones vibrantes y una locución profesional y animada. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para generar rápidamente un mensaje atractivo que despierte interés.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 45 segundos para entusiastas de la tecnología y profesionales del sector, detallando un próximo evento virtual. El vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y futurista, donde un avatar de AI presente los detalles clave del evento con una inspiradora pista musical de fondo. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para ofrecer un mensaje personalizado pero escalable.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo inspirador de 60 segundos para celebrar un hito significativo de la empresa, dirigido a empleados, socios y partes interesadas. Emplea un estilo visual cinematográfico con una locución emotiva y música sutil y edificante, asegurando que los controles de marca de la empresa se apliquen de manera consistente. Enfócate en la robusta generación de locuciones de HeyGen para transmitir emoción genuina y orgullo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio promocional cautivador de 15 segundos para seguidores generales de redes sociales, mostrando una venta relámpago. La estética debe ser rápida y llamativa, con cortes rápidos, texto audaz en pantalla y efectos de sonido emocionantes para maximizar el compromiso. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de AI

Genera sin esfuerzo vídeos de anuncios profesionales en minutos, transformando tu texto en visuales atractivos con AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo el texto de tu anuncio. Nuestro avanzado generador de vídeos de AI convertirá automáticamente tu guion en un borrador inicial de vídeo, sentando las bases para tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo personalizables o integra avatares de AI para narrar tu anuncio. Personaliza el aspecto y la sensación para que coincidan con la estética de tu marca.
3
Step 3
Mejora y Marca
Añade tu logotipo y colores de marca utilizando controles de marca. Refina aún más tu vídeo con generación de locuciones impulsadas por AI y subtítulos generados automáticamente para accesibilidad e impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo generado por AI y realiza los ajustes finales necesarios. Una vez satisfecho, exporta tu anuncio como un archivo MP4 de alta resolución, listo para compartir en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Anuncios Internos y de Formación

.

Mejora las comunicaciones internas y las iniciativas de formación con vídeos de anuncios impulsados por AI que mejoran la comprensión y la retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de anuncios profesionales con facilidad, aprovechando plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI realistas. Nuestro generador de vídeos de AI intuitivo simplifica todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que los anuncios impresionantes sean accesibles para todos.

¿Puedo personalizar los vídeos generados por AI creados con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos generados por AI. Más allá de la generación de texto a vídeo, puedes utilizar potentes herramientas de edición de vídeo, añadir animaciones y seleccionar de una rica biblioteca de vídeos de stock, música y efectos de sonido para adaptar tu contenido para vídeos de redes sociales u otras plataformas.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un motor creativo integral para la producción de vídeos, incluyendo avatares de AI hiperrealistas y generación avanzada de locuciones impulsadas por AI. También puedes generar automáticamente subtítulos y aplicar controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿HeyGen admite exportaciones de alta calidad y diversos activos multimedia?

Absolutamente, HeyGen asegura que tu resultado final sea un archivo MP4 de alta resolución, con redimensionamiento flexible de aspecto para varias plataformas. Además, puedes mejorar tus proyectos con nuestra extensa biblioteca de vídeos de stock, música, efectos de sonido y animaciones para lograr visuales cinematográficos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo