Creador de Vídeos de Anuncios de AI para Actualizaciones Impresionantes
Produce sin esfuerzo vídeos de anuncios de alta calidad con nuestros avanzados avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo informativo de 45 segundos para entusiastas de la tecnología y profesionales del sector, detallando un próximo evento virtual. El vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y futurista, donde un avatar de AI presente los detalles clave del evento con una inspiradora pista musical de fondo. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para ofrecer un mensaje personalizado pero escalable.
Desarrolla un vídeo inspirador de 60 segundos para celebrar un hito significativo de la empresa, dirigido a empleados, socios y partes interesadas. Emplea un estilo visual cinematográfico con una locución emotiva y música sutil y edificante, asegurando que los controles de marca de la empresa se apliquen de manera consistente. Enfócate en la robusta generación de locuciones de HeyGen para transmitir emoción genuina y orgullo.
Diseña un vídeo de anuncio promocional cautivador de 15 segundos para seguidores generales de redes sociales, mostrando una venta relámpago. La estética debe ser rápida y llamativa, con cortes rápidos, texto audaz en pantalla y efectos de sonido emocionantes para maximizar el compromiso. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos generados por AI cautivadores para redes sociales para compartir noticias y actualizaciones con tu audiencia.
Lanza Anuncios de Productos de Alto Impacto.
Desarrolla anuncios de vídeo de AI convincentes para nuevos productos o servicios que capturen la atención y fomenten el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de anuncios profesionales con facilidad, aprovechando plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI realistas. Nuestro generador de vídeos de AI intuitivo simplifica todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que los anuncios impresionantes sean accesibles para todos.
¿Puedo personalizar los vídeos generados por AI creados con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos generados por AI. Más allá de la generación de texto a vídeo, puedes utilizar potentes herramientas de edición de vídeo, añadir animaciones y seleccionar de una rica biblioteca de vídeos de stock, música y efectos de sonido para adaptar tu contenido para vídeos de redes sociales u otras plataformas.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen proporciona un motor creativo integral para la producción de vídeos, incluyendo avatares de AI hiperrealistas y generación avanzada de locuciones impulsadas por AI. También puedes generar automáticamente subtítulos y aplicar controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿HeyGen admite exportaciones de alta calidad y diversos activos multimedia?
Absolutamente, HeyGen asegura que tu resultado final sea un archivo MP4 de alta resolución, con redimensionamiento flexible de aspecto para varias plataformas. Además, puedes mejorar tus proyectos con nuestra extensa biblioteca de vídeos de stock, música, efectos de sonido y animaciones para lograr visuales cinematográficos.