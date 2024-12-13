Tu Generador de Anuncios AI para Cualquier Ocasión
Crea impresionantes anuncios generados por AI sin esfuerzo, con avatares AI realistas para cautivar a tu audiencia.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto y 30 segundos para directores de marketing y gerentes de producto en empresas globales, centrado en las características "personalizables" y de "soporte multilingüe" de una herramienta de anuncios AI para "Lanzamientos de Productos". El estilo visual debe ser elegante y global, con un audio atractivo y claro. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para demostrar múltiples idiomas y "Plantillas y escenas" para ilustrar un diseño adaptable para diversos mercados.
Crea un vídeo tutorial de 1 minuto, brillante y fácil de usar, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y organizadores de eventos, ilustrando la facilidad de generar "Anuncios de Eventos" con un "Generador de Anuncios" usando "texto o voz de indicación". El estilo visual debe proporcionar una guía clara, paso a paso, con una voz en off amigable. Este indicativo aprovechará las capacidades de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" y "Subtítulos/captions" para asegurar accesibilidad y claridad durante toda la demostración.
Desarrolla un vídeo moderno y rápido de 45 segundos para departamentos de RRHH y agencias de relaciones públicas, enfatizando la eficiencia y consistencia obtenida a través de una "herramienta potenciada por AI" para varios "anuncios profesionales". El estilo visual debe ser autoritario con un audio nítido, transmitiendo velocidad y fiabilidad. Este vídeo utilizará efectivamente los "Avatares AI" de HeyGen y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para producir rápidamente comunicaciones pulidas y alineadas con la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Productos y Eventos sin Esfuerzo.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad para lanzamientos de productos y eventos clave, impulsando el compromiso inmediato.
Actualizaciones Dinámicas en Redes Sociales.
Crea instantáneamente clips de vídeo cautivadores para redes sociales, manteniendo a tu audiencia informada y comprometida con actualizaciones oportunas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza la creación de contenido el generador de anuncios AI de HeyGen?
HeyGen utiliza tecnología AI avanzada para potenciar su generador de anuncios, transformando eficientemente tus indicaciones de texto o voz en anuncios profesionales generados por AI. Esta herramienta potenciada por AI reduce significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para la creación de contenido de alta calidad.
¿Puedo personalizar mis anuncios generados por AI para reflejar mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote aplicar tu marca personalizada, incluidos logotipos y colores, a cada anuncio generado por AI. También puedes aprovechar una variedad de plantillas de anuncios y el Editor de Diseño intuitivo para asegurar una imagen de marca profesional y coherente.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación de anuncios multilingües?
La plataforma de HeyGen incluye un soporte multilingüe robusto, potenciado por un avanzado Generador de Voz AI y capacidades de texto a voz. Puedes generar anuncios en múltiples idiomas, utilizando características como clonación de voz y doblaje AI para asegurar una comunicación clara y específica para la audiencia a nivel global.
¿HeyGen admite la colaboración en equipo para crear y aprobar anuncios?
Sí, HeyGen está diseñado pensando en la colaboración. Nuestra plataforma ofrece herramientas de colaboración dedicadas que facilitan la edición entre dispositivos y agilizan las aprobaciones a través de Flujos de Trabajo de Aprobación en Múltiples Etapas. Esto asegura una integración fluida en los procesos de comunicación existentes de tu equipo.