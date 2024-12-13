Un vídeo de 2 minutos dirigido a gerentes de comunicación corporativa y profesionales de TI en grandes empresas, demostrando cómo un "generador de anuncios AI" optimiza las comunicaciones internas. El estilo visual debe ser profesional, limpio y eficiente, con un tono de audio animado pero informativo. Este vídeo destacará las capacidades de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" y "Avatares AI" para mostrar la creación de contenido fluido y de alto volumen y herramientas de colaboración fáciles dentro de estructuras organizativas complejas.

Generar Vídeo