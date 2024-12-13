Generador de vídeos de agencia AI: Crea vídeos impresionantes rápidamente

Transforma guiones en vídeos de marketing profesionales con capacidades avanzadas de texto a vídeo, impulsando la creación de contenido escalable.

Imagina un vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un "generador de vídeos de agencia AI" puede producir rápidamente contenido atractivo. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con una voz en off enérgica y amigable que explique la facilidad de crear vídeos de marketing profesionales. La narrativa destaca el uso de "avatares AI" realistas y la generación de "voz en off" pulida para elevar el mensaje de la marca sin costos de producción extensos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, demostrando el poder del "texto a vídeo" para la generación rápida de contenido. El estilo visual y de audio debe ser rápido y moderno, con cortes rápidos y música animada. Este vídeo enfatiza cómo simplemente introduciendo texto se pueden generar "vídeos para redes sociales" atractivos al instante, completos con "subtítulos/captions" generados automáticamente para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo integral de 60 segundos para agencias de marketing, ilustrando la capacidad de HeyGen para la "creación de contenido escalable". La presentación visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos en movimiento limpios y una narración clara y autoritaria. Esta narrativa mostrará cómo aprovechar "plantillas y escenas" diversas y el vasto "soporte de biblioteca de medios/stock" para producir eficientemente un gran volumen de "plantillas personalizables" para varias campañas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para empresas B2B, demostrando cómo los "avatares AI" de HeyGen simplifican las explicaciones de productos complejos. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, con una voz en off calmada e informativa que guíe a los espectadores a través de los beneficios. Este vídeo destaca cómo los "vídeos explicativos" con avatares AI realistas pueden producirse fácilmente y luego adaptarse para diferentes plataformas usando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de vídeos de agencia AI

Transforma la producción de contenido de tu agencia con nuestro generador de vídeos AI. Crea rápidamente vídeos de marketing, explicativos y para redes sociales con plantillas personalizables y avatares AI realistas.

1
Step 1
Crea tu Proyecto
Inicia tu proyecto de vídeo seleccionando una plantilla personalizable o introduciendo tu guion, transformando texto en vídeo con nuestras capacidades AI avanzadas.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Da vida a tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares AI realistas para representar tu marca, mejorando el compromiso y la entrega del mensaje.
3
Step 3
Genera Voz en Off Profesional
Eleva el impacto de tu vídeo generando voces en off de alta calidad en varios idiomas, asegurando que tu mensaje resuene con una audiencia global.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Optimiza tu vídeo final para diversas plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto, luego exporta tu contenido de alta calidad para apoyar la creación de contenido escalable.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

Produce vídeos cautivadores impulsados por AI para resaltar historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para las marcas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos creativos para marketing?

El generador de vídeos AI de HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de marketing atractivos con facilidad, aprovechando plantillas personalizables y capacidades de texto a vídeo. Esta plataforma fácil de usar permite la creación de contenido escalable, agilizando tus procesos creativos.

¿Qué hace que los avatares AI de HeyGen sean efectivos para la producción de texto a vídeo?

HeyGen utiliza avatares AI avanzados y generación de voz en off sofisticada para transformar texto en contenido de vídeo dinámico. Esto permite crear vídeos realistas y multilingües, haciendo que tus mensajes sean más impactantes sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Puede HeyGen generar varios tipos de vídeos profesionales, como vídeos explicativos?

Absolutamente. HeyGen admite la creación de diversos contenidos de vídeo profesional, incluidos vídeos explicativos atractivos, vídeos dinámicos para redes sociales y comunicaciones internas. Con extensas plantillas personalizables y controles de marca, puedes adaptar cada proyecto a tus necesidades exactas.

¿Cómo apoya HeyGen a las agencias en la generación eficiente de contenido de vídeo de alta calidad?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de agencia AI, proporcionando herramientas para la creación de contenido eficiente y escalable. Las agencias pueden aprovechar sus características, incluyendo texto a vídeo y controles de marca, para entregar contenido de vídeo profesional y consistente a través de numerosas campañas rápidamente.

