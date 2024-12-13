Generador de vídeos publicitarios de AI: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente

Reduce los costos de producción y logra un mayor ROI para anuncios ganadores utilizando avatares de AI realistas.

Imagina un vídeo de 30 segundos, animado y profesional, que muestre a un pequeño empresario creando sin esfuerzo un anuncio cautivador. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una voz en off clara y entusiasta que explique cómo utilizaron el generador de vídeos publicitarios de HeyGen para producir contenido de alta calidad al instante. Destaca la facilidad de uso mostrando la capacidad de 'Plantillas y escenas'.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico y atractivo de 45 segundos para especialistas en marketing de rendimiento, demostrando cómo lograr anuncios exitosos con representación diversa. El estilo visual debe ser pulido e inclusivo, presentando varios Actores y Avatares de AI interactuando de manera natural, complementados por una voz en off amigable y profesional. Enfatiza la integración perfecta de 'Avatares de AI' y 'Generación de voz en off' para personalizar campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos, informativo y elegante, dirigido a creadores de contenido y agencias, ilustrando la transformación de una idea en un anuncio convincente. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, mostrando cómo los textos se convierten en vídeos de AI que materializan conceptos complejos, con 'Subtítulos/captions' nítidos y una narración clara y articulada. El enfoque debe estar en la funcionalidad de 'Texto a vídeo desde guion', dando vida a su visión creativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, visualmente rico y adaptable, dirigido a marcas D2C que buscan escalar sus anuncios de AI a nivel global. El estilo visual debe ser consistente pero flexible, utilizando una variedad de visuales atractivos de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' que se puedan adaptar para diferentes plataformas. Una voz en off confiada y persuasiva debe resaltar cómo el 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' permite un despliegue versátil a través de diversos canales de marketing.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Publicitarios de AI

Crea vídeos publicitarios de alto impacto sin esfuerzo con AI. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a transformar ideas en anuncios atractivos, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto publicitario o guion. Nuestra plataforma utiliza texto a vídeo desde guion para convertir tu contenido escrito en visuales dinámicos, facilitando la conversión de tus indicaciones de texto en vídeos de AI.
2
Step 2
Elige un Actor de AI
Da vida a tu anuncio seleccionando de nuestra amplia gama de avatares de AI realistas. Estos Actores de AI transmiten tu mensaje con impacto, conectando directamente con tu público objetivo.
3
Step 3
Personaliza con Voces en Off
Mejora el audio de tu anuncio con generación de voces en off de sonido natural. También puedes explorar opciones de Clones de Voz para personalizar aún más tu anuncio, asegurando una voz de marca única.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio Final
Finaliza tu creación exportando tu anuncio. Nuestra plataforma permite el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, para que tu vídeo esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma, asegurando que esté listo para convertirse en un anuncio ganador.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Produce historias de éxito de clientes convincentes con vídeo de AI para generar confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos publicitarios de AI?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos publicitarios de AI atractivos y anuncios ganadores transformando guiones de texto en visuales dinámicos. Simplifica el proceso de creación de anuncios de vídeo de AI, permitiendo a los especialistas en marketing de rendimiento y marcas D2C producir contenido de alta calidad rápidamente.

¿Cuáles son las posibilidades creativas con los Actores y Avatares de AI de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de Actores y Avatares de AI que dan vida a tu visión creativa en tus anuncios de AI. Estos presentadores digitales pueden transmitir tu mensaje con expresiones realistas y voces en off, mejorando el compromiso en diversas campañas de marketing.

¿Puede HeyGen ayudar a generar anuncios de AI eficientemente a partir de indicaciones de texto?

Sí, HeyGen sobresale en generar anuncios de AI de manera eficiente convirtiendo indicaciones de texto en vídeos de AI. Su plataforma intuitiva permite una rápida creación de contenido, aprovechando plantillas de vídeo para agilizar la producción de material publicitario atractivo.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades creativas para vídeos explicativos?

HeyGen apoya las diversas necesidades creativas para vídeos explicativos a través de su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas personalizables. Los usuarios pueden crear fácilmente explicaciones atractivas con clones de voz realistas y voces en off multilingües, transmitiendo mensajes claros en más de 50 idiomas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo