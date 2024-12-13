Generador de vídeos publicitarios de AI: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente
Reduce los costos de producción y logra un mayor ROI para anuncios ganadores utilizando avatares de AI realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico y atractivo de 45 segundos para especialistas en marketing de rendimiento, demostrando cómo lograr anuncios exitosos con representación diversa. El estilo visual debe ser pulido e inclusivo, presentando varios Actores y Avatares de AI interactuando de manera natural, complementados por una voz en off amigable y profesional. Enfatiza la integración perfecta de 'Avatares de AI' y 'Generación de voz en off' para personalizar campañas.
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos, informativo y elegante, dirigido a creadores de contenido y agencias, ilustrando la transformación de una idea en un anuncio convincente. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, mostrando cómo los textos se convierten en vídeos de AI que materializan conceptos complejos, con 'Subtítulos/captions' nítidos y una narración clara y articulada. El enfoque debe estar en la funcionalidad de 'Texto a vídeo desde guion', dando vida a su visión creativa.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, visualmente rico y adaptable, dirigido a marcas D2C que buscan escalar sus anuncios de AI a nivel global. El estilo visual debe ser consistente pero flexible, utilizando una variedad de visuales atractivos de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' que se puedan adaptar para diferentes plataformas. Una voz en off confiada y persuasiva debe resaltar cómo el 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' permite un despliegue versátil a través de diversos canales de marketing.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de AI ganadores para campañas impactantes, aumentando significativamente tu ROI de marketing.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Crea vídeos y clips cautivadores para redes sociales sin esfuerzo para captar la atención del público y fomentar el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos publicitarios de AI?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos publicitarios de AI atractivos y anuncios ganadores transformando guiones de texto en visuales dinámicos. Simplifica el proceso de creación de anuncios de vídeo de AI, permitiendo a los especialistas en marketing de rendimiento y marcas D2C producir contenido de alta calidad rápidamente.
¿Cuáles son las posibilidades creativas con los Actores y Avatares de AI de HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de Actores y Avatares de AI que dan vida a tu visión creativa en tus anuncios de AI. Estos presentadores digitales pueden transmitir tu mensaje con expresiones realistas y voces en off, mejorando el compromiso en diversas campañas de marketing.
¿Puede HeyGen ayudar a generar anuncios de AI eficientemente a partir de indicaciones de texto?
Sí, HeyGen sobresale en generar anuncios de AI de manera eficiente convirtiendo indicaciones de texto en vídeos de AI. Su plataforma intuitiva permite una rápida creación de contenido, aprovechando plantillas de vídeo para agilizar la producción de material publicitario atractivo.
¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades creativas para vídeos explicativos?
HeyGen apoya las diversas necesidades creativas para vídeos explicativos a través de su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas personalizables. Los usuarios pueden crear fácilmente explicaciones atractivas con clones de voz realistas y voces en off multilingües, transmitiendo mensajes claros en más de 50 idiomas.