Generador de Publicidad AI: Crea Anuncios de Alta Conversión Rápidamente

Genera anuncios de video impresionantes con avatares AI expresivos y aumenta tu ROAS.

Imagina crear "anuncios de video" impactantes de 30 segundos sin esfuerzo con un "generador de publicidad AI". Este video dinámico y animado, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, presenta gráficos en movimiento elegantes y una voz en off profesional que explica cómo la capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen transforma ideas en campañas atractivas, resolviendo el desafío de la producción de video compleja.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Descubre el poder de los "avatares AI" en la creación de "creativos publicitarios" personalizados que realmente conectan. Esta narrativa de 45 segundos, dirigida a los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico, presenta una serie de "avatares AI" amigables y expresivos traídos a la vida con la función de "avatares AI" de HeyGen, entregando diversos mensajes de productos en un estilo visual cálido y accesible con un diálogo claro y hablado, revolucionando el compromiso con su audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desbloquea una libertad creativa sin igual para tus campañas de "videos de productos" aprovechando las "plantillas de anuncios personalizables". Este video pulido de 60 segundos, diseñado para gerentes de producto y agencias de publicidad, muestra la creación fluida de impresionantes "tomas de productos cinematográficas" y diversas variaciones de anuncios, utilizando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen dentro de un entorno visual moderno y elegante complementado con música de fondo contemporánea y efectos de sonido nítidos.
Prompt de Ejemplo 3
Transforma la presencia de tu marca con "anuncios de video estilo UGC" auténticos generados a través de "creación de anuncios impulsada por AI". Este anuncio contundente de 15 segundos, perfecto para los especialistas en marketing de redes sociales y creadores de contenido, utiliza un estilo visual natural y relatable con colores vibrantes y un tono casual para demostrar cuán rápidamente se pueden producir "anuncios de video ganadores", presentando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para máxima accesibilidad y compromiso en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Publicidad AI

Crea sin esfuerzo creativos publicitarios de alto rendimiento con AI, desde el concepto hasta la exportación, diseñados para maximizar el alcance e impacto de tu campaña.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Publicitario
Comienza generando Texto a video desde guion, permitiendo que la AI transforme tu copia publicitaria en narrativas visuales atractivas rápidamente.
2
Step 2
Personaliza Plantillas de Anuncios
Personaliza tu anuncio seleccionando entre plantillas de anuncios personalizables, adaptándolas con los colores, logotipos y mensajes específicos de tu marca.
3
Step 3
Selecciona Avatares AI
Selecciona avatares AI expresivos para protagonizar tu anuncio, proporcionando un toque humano y transmitiendo tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta Formatos de Anuncios Optimizados
Exporta tus creativos publicitarios terminados en proporciones optimizadas, listos para la integración directa con la publicación de anuncios en Meta y otras herramientas de gestión de campañas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Transforma Testimonios en Anuncios de Video AI

.

Convierte historias de éxito de clientes en anuncios de video AI poderosos y atractivos que generan confianza y aumentan las conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido publicitario AI?

HeyGen funciona como un generador de publicidad AI integral, permitiendo a los usuarios producir anuncios de video atractivos y diversos creativos publicitarios sin esfuerzo. Aprovecha avatares AI avanzados y capacidades de texto a video desde guion para agilizar la producción de visuales de alta calidad para cualquier campaña.

¿Qué tipo de creativos publicitarios personalizables puedo generar con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de creativos publicitarios, incluidos anuncios de video atractivos con avatares AI expresivos y tomas de productos cinematográficas. La plataforma ofrece plantillas de anuncios personalizables y controles de marca, asegurando que tu estrategia creativa se alinee perfectamente con la visión de tu marca.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos de productos y sesiones de fotos virtuales para publicidad?

Sí, HeyGen es un creador de anuncios de video AI efectivo que sobresale en la creación de contenido de video de productos dinámicos. Puedes utilizar avatares AI para presentaciones de productos poderosas e incluso generar sesiones de fotos virtuales, entregando visuales de productos profesionales y diversos sin una producción tradicional extensa.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para optimizar creativos publicitarios para un mejor rendimiento?

HeyGen proporciona características robustas para la optimización creativa, permitiéndote generar eficientemente diversas variantes de video y creativos publicitarios para pruebas A/B. Puedes aprovechar sus potentes animaciones y controles de marca integrales para iterar rápidamente y responder a las tendencias creativas actuales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo