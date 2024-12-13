Generador de Vídeos Publicitarios con IA: Crea Anuncios de Alta Conversión Rápidamente

Crea anuncios de vídeo personalizados ganadores a partir de indicaciones de texto utilizando la avanzada función de texto a vídeo desde guion, impulsando un alto compromiso y conversiones.

Produce un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing de rendimiento, mostrando lo fácil que es crear vídeos publicitarios cautivadores con IA. Emplea un estilo visual rápido y animado con avatares de IA profesionales pero amigables que transmiten el mensaje, complementado con música de fondo enérgica. Demuestra la función de texto a vídeo desde guion para una generación rápida de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de 45 segundos para agencias de marketing y marcas de comercio electrónico, destacando el poder de los anuncios de vídeo personalizados para diversas campañas. Utiliza una estética visual dinámica, presentando varias plantillas de anuncios preconstruidas con una generación de voz en off clara y moderna, ambientada en un telón de fondo de sofisticadas presentaciones de productos. Este vídeo debe ilustrar la versatilidad de la función de plantillas y escenas de HeyGen en la producción de anuncios de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un auténtico anuncio testimonial de 60 segundos con IA para marcas D2C que buscan prueba social, presentando actores de IA con los que se pueda identificar compartiendo experiencias positivas de productos. El estilo visual debe ser cálido y natural, utilizando iluminación suave y música de fondo sutil, mejorado con subtítulos automáticos para garantizar la accesibilidad. Esto tiene como objetivo demostrar cómo los anuncios de vídeo estilo UGC pueden producirse profesionalmente con facilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para especialistas en marketing en redes sociales, centrado en generar anuncios de vídeo ganadores optimizados para varias plataformas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, capturando la atención con cortes rápidos y visuales de soporte de biblioteca de medios/stock vibrantes, subrayado por una banda sonora contemporánea y animada. Enfatiza la facilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una adaptación sin problemas en los canales sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Publicitarios con IA

Crea anuncios de vídeo atractivos y optimizados para la conversión de manera rápida y eficiente con el poder de la IA, transformando tus conceptos en campañas ganadoras.

Crea Tu Guion de Anuncio
Comienza introduciendo tu texto publicitario o concepto utilizando indicaciones de texto claras. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transformará tus palabras en una base de vídeo.
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA, o incorpora Actores de IA, para presentar visualmente tu mensaje de manera efectiva.
Genera Voz en Off y Subtítulos
Aprovecha nuestra generación de voz en off para producir audio de sonido natural en más de 50 idiomas, mejorando el alcance global de tu anuncio.
Exporta para el Rendimiento
Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para varias plataformas, asegurando que esté listo para el marketing de rendimiento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios Testimoniales Auténticos con IA

Transforma fácilmente historias de éxito de clientes en vídeos testimoniales auténticos y atractivos con IA, construyendo confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos publicitarios con IA?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos publicitarios con IA, permitiendo a los usuarios crear anuncios de vídeo personalizados rápidamente. Aprovecha Actores de IA y Avatares de IA a partir de indicaciones de texto, ofreciendo un control creativo significativo para producir anuncios de vídeo ganadores que resuenen con las audiencias.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para anuncios de vídeo personalizados?

HeyGen proporciona amplias opciones creativas para generar anuncios de vídeo personalizados, incluyendo anuncios de vídeo estilo UGC y opciones para utilizar plantillas de anuncios preconstruidas. Los usuarios pueden crear fácilmente diversas variantes de vídeo optimizadas para varias plataformas, incluso transformando una URL en vídeo para un flujo de trabajo simplificado.

¿Puede HeyGen soportar la creación de vídeos publicitarios en varios idiomas?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos publicitarios impactantes en más de 50 idiomas, ampliando su alcance global. Con HeyGen, puedes integrar Actores de IA, utilizar clones de voz para una entrega de sonido natural y añadir subtítulos, asegurando visuales efectivos, voz en off y transiciones listas para la marca para audiencias diversas.

¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de anuncios testimoniales con IA?

HeyGen agiliza drásticamente la creación de anuncios testimoniales con IA actuando como un eficiente generador de vídeos publicitarios con IA. Los usuarios pueden transformar rápidamente indicaciones de texto en vídeos atractivos con Avatares de IA, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

