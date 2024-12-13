Generador de Anuncios Creativos de IA: Impulsa tus Campañas Ahora

Genera anuncios de video cautivadores y logra una consistencia de marca sin esfuerzo con nuestro generador de anuncios creativos de IA, utilizando plantillas y escenas flexibles para un despliegue rápido.

Imagina transformar tu estrategia de marketing con un generador de anuncios creativos de IA que produce sin esfuerzo anuncios de video atractivos. Este video de 30 segundos está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando cómo pueden convertir rápidamente guiones de texto en visuales dinámicos utilizando la función de Texto a video desde guion de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser optimista y dinámico, con gráficos vibrantes y una voz en off amigable y profesional que inspire confianza.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para agencias de marketing digital y estrategas de marca, mantener una consistencia de marca sin esfuerzo en numerosos anuncios creativos es primordial. Este video de 45 segundos empleará un estilo de animación pulido y elegante junto con una voz autoritaria y tranquilizadora, demostrando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden representar tu marca de manera consistente en todas tus campañas, asegurando que cada pieza de contenido resuene con tu mensaje central.
Prompt de Ejemplo 2
Descubre el poder de un generador de anuncios creativos de IA en la creación de anuncios narrativos cautivadores que convierten, diseñados específicamente para creadores de contenido y equipos de marketing ansiosos por explorar formatos innovadores. Esta narrativa de 60 segundos contará con visuales inspiradores y cinematográficos junto con una voz narrativa atractiva, destacando cómo la generación de Voz en off de HeyGen puede dar vida a tus guiones con tonos emotivos y persuasivos para tu próxima campaña de Anuncios de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Los especialistas en marketing de comercio electrónico y los gestores de redes sociales pueden revolucionar su proceso de creación de anuncios, simplificando la gestión de redes sociales con herramientas innovadoras. Este video moderno y rápido de 30 segundos explicará visualmente cómo las diversas Plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios generar rápidamente una multitud de anuncios creativos atractivos, entregados con voces en off claras y concisas y gráficos enérgicos que captan la atención y fomentan el compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Anuncios Creativos de IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en anuncios de video impulsados por IA, asegurando la consistencia de marca y maximizando el compromiso para todas tus campañas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Anuncio
Introduce tu mensaje de marketing y aprovecha nuestra IA para transformarlo en un anuncio de video profesional. La capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen simplifica todo el proceso de creación de anuncios.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona visuales atractivos y aplica tus controles de Marca únicos, incluidos logotipos y colores, para asegurar una consistencia de marca sin esfuerzo en todos tus anuncios de imagen.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora tu anuncio con la generación de Voz en off de sonido natural, añadiendo subtítulos dinámicos para maximizar el compromiso y optimizar tus anuncios narrativos para un mayor impacto.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu creativo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas, luego exporta tus anuncios de video pulidos directamente para una gestión de redes sociales sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Éxito del Cliente Impulsados por IA

.

Aprovecha los videos de IA para crear poderosos anuncios de historias de éxito del cliente, construyendo confianza y fomentando conversiones con testimonios auténticos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de anuncios creativos de IA?

HeyGen te permite crear anuncios de video atractivos sin esfuerzo al transformar guiones en contenido de video de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a video. Puedes generar rápidamente diversos anuncios creativos con consistencia de marca, haciendo de HeyGen una herramienta de IA eficiente para la publicidad.

¿Qué tipo de anuncios de video puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de anuncios de video, desde contenido atractivo para la gestión de redes sociales hasta anuncios narrativos detallados, utilizando una vasta biblioteca de medios y plantillas personalizables. La plataforma admite varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto para una visualización óptima en todas las plataformas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de anuncios?

HeyGen simplifica la creación de anuncios ofreciendo plantillas preconstruidas, controles de marca robustos como logotipos y colores, y generación automática de voz en off. Esto asegura una consistencia de marca sin esfuerzo en todos tus anuncios creativos, optimizando tu flujo de trabajo de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar mis Anuncios de IA para diferentes plataformas?

Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación creativa de Anuncios de IA, sus robustas opciones de exportación y características de redimensionamiento de relación de aspecto te permiten adaptar tu contenido para una entrega óptima en varias plataformas. Esto apoya directamente tu estrategia de optimización impulsada por IA al proporcionar anuncios creativos versátiles.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo