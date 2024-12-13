Crea un vídeo promocional convincente de 45 segundos dirigido a empresas agrícolas e inversores, destacando las características innovadoras de una nueva tecnología de monitoreo de cultivos. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con imágenes de drones y visualizaciones de datos, acompañado de una locución profesional y persuasiva. Utiliza la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin esfuerzo descripciones detalladas de productos en visuales atractivos para esta producción de "Creador de Vídeos de Agricultura", asegurando un fuerte mensaje de "Marketing".

