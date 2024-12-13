Gana Más Clientes con Nuestro Creador de Vídeos de Presentación de Agencia

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing conciso de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear contenido atractivo. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y claro con un tono de audio conversacional, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para transmitir un mensaje que resuene con los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos para presentar ventas dirigido a equipos de ventas, explicando un servicio complejo a potenciales clientes. La presentación visual debe ser autoritaria y nítida, acompañada de una pista de audio profesional y clara, utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar precisión e incluyendo subtítulos para una mayor accesibilidad como creador de vídeos de presentación de ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una inspiradora presentación en vídeo de 50 segundos para emprendedores que presentan su idea de startup a inversores, mostrando innovación y visión de futuro. Este vídeo debe adoptar una estética visual innovadora y pulida con imágenes modernas de stock y una narración segura, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para lograr un acabado profesional de alto impacto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Presentación de Agencia

Crea vídeos de presentación de agencia convincentes y propuestas a clientes sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA, transformando tus ideas en presentaciones en vídeo profesionales en minutos.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales o pega tu guion para aprovechar nuestra función de Texto a vídeo desde guion, generando instantáneamente el núcleo de tu vídeo. Esto establece el escenario para una presentación persuasiva.
2
Step 2
Personaliza con Tu Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo el logo de tu agencia y los colores de tu marca usando los controles de Branding. También puedes incorporar imágenes únicas de la biblioteca de medios/soporte de stock para que tu presentación realmente destaque.
3
Step 3
Incorpora Avatares de IA y Voz
Da vida a tu mensaje añadiendo avatares de IA para presentar tu propuesta. Mejora la claridad y el compromiso con la generación de voz en off de sonido natural, asegurando que tu presentación sea tanto dinámica como profesional.
4
Step 4
Refina y Exporta Tu Presentación
Revisa tu vídeo en el editor en línea, haciendo los ajustes finales necesarios en el tiempo o contenido. Una vez perfeccionado, exporta fácilmente tu presentación en varios formatos de relación de aspecto, lista para presentaciones a clientes o inversores.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis presentaciones en vídeo?

HeyGen te permite crear presentaciones en vídeo profesionales sin esfuerzo. Utiliza nuestras diversas plantillas profesionales y el potente editor en línea para transformar tus ideas en narrativas visuales convincentes, perfectas para presentaciones a inversores o propuestas a clientes.

¿Ofrece HeyGen herramientas creativas para vídeos de presentación atractivos?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para inspirar creatividad en tus vídeos de presentación. Con avatares de IA realistas, animaciones dinámicas y una rica biblioteca de medios, puedes producir fácilmente vídeos de marketing cautivadores que realmente destacan.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de presentación de ventas impulsado por IA?

HeyGen simplifica el proceso de convertirse en un creador de vídeos de presentación de ventas de primer nivel. Simplemente introduce tu guion, y el creador de vídeos de IA de HeyGen generará un vídeo profesional con voces en off naturales y avatares de IA, ahorrándote tiempo y recursos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de presentación de agencia efectivo?

HeyGen destaca como un excepcional creador de vídeos de presentación de agencia debido a su intuitivo editor de arrastrar y soltar y sus características integrales. Permite a las agencias crear rápidamente vídeos de alta calidad y con marca para diversas propuestas y presentaciones a clientes, asegurando un mensaje de marca profesional y consistente.

