Creador de Vídeos Explicativos de Productos de Tecnología Agrícola

Crea vídeos explicativos de productos de tecnología agrícola impactantes. Usa avatares de AI para mostrar claramente innovaciones y procesos complejos.

Produce un vídeo explicativo de producto de tecnología agrícola de 90 segundos dirigido a propietarios de negocios agrícolas y agricultores, detallando los beneficios de un nuevo sistema de riego inteligente. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos ilustrativos y metraje real de granjas, complementado por una locución profesional e informativa generada usando la función de generación de voz de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo simplificar procesos complejos y mostrar el producto de manera efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos para técnicos de campo internos sobre la resolución de problemas de un modelo específico de dron agrícola. Este vídeo educativo debe presentar una guía visual clara y paso a paso, incorporando vídeos animados para resaltar componentes clave, y utilizar un avatar de AI para presentar la información de manera consistente. El audio debe ser preciso e instructivo, diseñado para asegurar una comprensión completa entre el personal.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un dinámico vídeo de 45 segundos para redes sociales anunciando una emocionante nueva función para una popular plataforma de análisis agrícola, dirigido a usuarios existentes y clientes potenciales. El estilo visual y de audio debe ser rápido y atractivo, utilizando música de fondo animada y texto vibrante en pantalla, con la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para optimizar en varias plataformas. Este contenido de creador de vídeos promocionales debe generar entusiasmo y demostraciones de producto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos que aborde preguntas frecuentes sobre un nuevo software de gestión agrícola, destinado a usuarios existentes que buscan soluciones rápidas. El enfoque visual debe ser directo y fácil de usar, empleando gráficos claros y puntos clave concisos, todo apoyado por subtítulos precisos para accesibilidad. Se puede mantener una presencia de marca consistente utilizando los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Productos de Tecnología Agrícola

Genera vídeos explicativos convincentes para tus productos de tecnología agrícola con avatares de AI y un editor fácil de usar, transformando información compleja en narrativas visuales atractivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza eligiendo entre plantillas profesionales diseñadas para explicativos de productos, o introduce el guion de tu producto de tecnología agrícola para aprovechar la creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y un Avatar de AI
Mejora tu vídeo seleccionando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios e incorpora un avatar de AI realista para narrar las características de tu producto.
3
Step 3
Aplica Locución y Subtítulos
Genera locuciones de sonido natural en varios idiomas y añade automáticamente subtítulos precisos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Explicativo
Utiliza el Editor de Vídeo en Línea intuitivo para hacer ajustes finales a tu vídeo, luego exporta tu explicativo de tecnología agrícola de alta calidad para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente en Tecnología Agrícola

.

Desarrolla vídeos de testimonios de clientes convincentes que demuestren el impacto y valor real de tus productos de tecnología agrícola, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos usando AI?

HeyGen agiliza la producción de vídeos convirtiendo tu guion en vídeos explicativos atractivos con avatares de AI realistas y tecnología de texto a vídeo. Esto elimina la necesidad de filmaciones complejas y edición tradicional, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización a través de su editor de vídeo en línea intuitivo y su interfaz de arrastrar y soltar. Puedes integrar el logo y los colores de tu marca, añadir texto dinámico y subtítulos, y seleccionar entre una variedad de plantillas y escenas, todo respaldado por una completa biblioteca de medios.

¿Puede HeyGen ayudarme a llegar a una audiencia más amplia con mis vídeos?

Absolutamente. HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance generando automáticamente subtítulos y proporcionando un generador de voz AI para diversas opciones de narración. Además, adapta fácilmente tu contenido para varias plataformas con funcionalidades de redimensionamiento de proporciones y exportación.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos explicativos especializados de productos de tecnología agrícola?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos explicativos AI ideal para negocios agrícolas. Nuestra plataforma te permite crear demostraciones de productos y vídeos de formación convincentes, explicando de manera efectiva procesos complejos de tecnología agrícola con avatares de AI y narrativas visuales atractivas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo