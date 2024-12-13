Creador de Vídeos Promocionales para Afiliados: Aumenta tus Comisiones

Produce rápidamente vídeos promocionales de alta conversión con voz en off de IA atractiva y plantillas personalizables para cualquier plataforma.

Crea un vídeo tutorial convincente de 1 minuto dirigido a afiliados tecnológicos y propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de un vídeo promocional de afiliados utilizando sus avanzadas capacidades de creación de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando capturas de pantalla de la interfaz de HeyGen, acompañado de una voz en off de IA animada y clara. Destaca la facilidad de generar contenido profesional a través de la función de Texto a vídeo de HeyGen, mostrando lo rápido que los usuarios pueden convertir texto escrito en vídeo dinámico.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Una pieza promocional de 90 segundos para comerciantes de comercio electrónico y creadores de contenido debe ilustrar cómo HeyGen les permite crear diversos vídeos de productos con notable facilidad. Este vídeo adoptará un estilo visual dinámico y atractivo, mostrando varias tomas de productos y diferentes plantillas personalizables, todo presentado por un avatar de IA amigable. Destaca la versatilidad de los avatares de IA de HeyGen para dar vida a las historias de productos sin necesidad de costoso equipo de estudio.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos específicamente para gestores de redes sociales y agencias de marketing digital, centrándose en cómo HeyGen agiliza la Creación de Contenido Automatizado para redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, llamativo y vibrante, utilizando música de fondo moderna y subtítulos fáciles de leer. Este vídeo necesita resaltar la eficiente función de Subtítulos/captions de HeyGen, demostrando cómo mejora la accesibilidad y el compromiso para contenido social de formato corto.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo instructivo completo de 2 minutos para equipos de marketing globales y agencias, detallando cómo las capacidades del editor de vídeo de HeyGen facilitan la creación de materiales de marketing impactantes para distribución multiplataforma. El estilo visual debe ser pulido e informativo, incorporando temas globales y demostrando la integración perfecta de varios activos, complementado por la generación de voz en off de alta calidad en varios idiomas. Muestra el poder de la función de generación de voz en off de HeyGen para llegar a audiencias diversas sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Afiliados

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales para afiliados con herramientas impulsadas por IA, perfectos para atraer a tu audiencia y promocionar productos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas y escenas personalizables diseñadas para contenido promocional, o comienza con un lienzo en blanco para construir tu vídeo de afiliado.
2
Step 2
Elabora tu Guion
Introduce tu mensaje promocional o detalles del producto. Nuestra IA convertirá tu texto a vídeo desde el guion en un diálogo atractivo para tu vídeo, ahorrándote tiempo.
3
Step 3
Genera Voz en Off de IA
Da vida a tu guion con la generación de voz en off de IA realista. Elige entre diversas voces para que coincidan perfectamente con el tono de tu promoción de afiliado.
4
Step 4
Publica y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza fácilmente el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarse a varias plataformas de redes sociales, listo para tus campañas de afiliados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Productos

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes y reseñas de productos en contenido de vídeo dinámico y atractivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

El potente creador de vídeos con IA de HeyGen transforma tu guion en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen genera un vídeo completo con avatares de IA y voz en off de IA sincronizada. Esto agiliza todo el proceso de edición de vídeo, haciendo que la creación de contenido sea accesible y eficiente.

¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles en el editor en línea de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización a través de su intuitivo editor en línea y su interfaz de arrastrar y soltar. Puedes personalizar tu avatar de IA, utilizar varias plantillas y escenas personalizables, y aplicar controles de marca como logotipos y colores. Esto asegura que tu vídeo promocional se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen generar subtítulos y adaptarse a diferentes formatos de vídeo para distribución?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para tus vídeos, mejorando la accesibilidad y el alcance. Además, puedes descargar fácilmente vídeos en varios formatos de aspecto, optimizados para distribución multiplataforma en diferentes canales de redes sociales, asegurando que tu contenido se vea genial en todas partes.

¿Cómo funcionan los avatares de IA y la tecnología de voz en off de IA de HeyGen para crear vídeos profesionales?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA para crear avatares de IA realistas que pueden presentar tu guion con expresiones y gestos naturales. Junto con la generación de voz en off de IA de alta calidad, esta tecnología asegura que tus vídeos sean profesionales, atractivos e increíblemente realistas, simplificando significativamente la edición y producción de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo