Creador de Vídeos para Marketing de Afiliación: Crea Vídeos Altamente Convertibles

Escala tu contenido de vídeo de afiliación más rápido usando Texto a vídeo desde guion, impulsando más tráfico y conversiones.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos diseñado para afiliados de marketing ansiosos por promocionar sus productos de manera efectiva. Este vídeo debe contar con visuales vibrantes y llamativos, narrado por un avatar de IA realista con una voz enérgica, mostrando lo sencillo que es generar anuncios de vídeo atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Dirigido a pequeñas empresas y agencias, este vídeo instructivo de 45 segundos tiene como objetivo demostrar la eficiencia de la creación de vídeos con IA. Presenta un estilo visual profesional e informativo complementado por una voz en off autoritaria, explicando cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen puede transformar contenido extenso en vídeos de marketing impactantes a gran escala.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de producto cautivador de 60 segundos para vendedores de comercio electrónico que buscan crear contenido que detenga el desplazamiento en sus tiendas en línea. Adopta un estilo de vídeo UGC de IA auténtico y moderno con una voz en off animada, destacando la facilidad de usar las plantillas y escenas diseñadas profesionalmente de HeyGen para mostrar productos de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo de 30 segundos para creadores de contenido que desean expandir su alcance en las plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser moderno y accesible, con una voz en off clara y subtítulos/captions destacados para mejorar el compromiso, ilustrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos mientras mantiene vídeos coherentes con la marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para Marketing de Afiliación

Crea vídeos de marketing de afiliación convincentes rápida y profesionalmente con nuestra plataforma potenciada por IA, diseñada para ayudarte a impulsar conversiones y comprometer a tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza redactando tu guion de marketing de afiliación. Nuestra plataforma utiliza "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en un vídeo pulido, agilizando el proceso inicial de creación de vídeos.
2
Step 2
Selecciona tus Elementos Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando un "avatar de IA" atractivo para presentar tu producto. Elige entre una amplia gama de presentadores de IA e integra visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios para ilustrar tu oferta de afiliación.
3
Step 3
Aplica Marca y Pulido
Asegúrate de que tus vídeos sean distintivamente tuyos utilizando nuestros "Controles de marca (logo, colores)". Añade elementos de marca personalizados e incorpora llamadas a la acción claras, haciendo que tus vídeos coherentes con la marca sean consistentes y profesionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Contenido
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución en varias plataformas. Con "Redimensionamiento de proporciones y exportaciones", puedes adaptar rápidamente tus creaciones del creador de vídeos de marketing de afiliación para una visualización óptima en cualquier canal social.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Reseñas de Productos Auténticos

.

Aprovecha la IA para crear sin esfuerzo vídeos de reseñas de productos auténticos y vídeos UGC de IA, construyendo confianza e impulsando conversiones para productos de afiliación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen, un creador de vídeos con IA, elevar mi estrategia de marketing de vídeo?

HeyGen, como un líder en creación de vídeos con IA, capacita a las empresas para crear contenido de marketing de vídeo profesional de manera eficiente. Te permite transformar texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas, mejorando significativamente tu proceso de creación de vídeos y tu estrategia general.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta ideal para la creación de vídeos para afiliados de marketing y vendedores de comercio electrónico?

HeyGen ofrece a los afiliados de marketing y vendedores de comercio electrónico una plataforma intuitiva para generar vídeos de productos de alta calidad y anuncios de vídeo. Utiliza avatares de IA y una vasta biblioteca de medios para producir contenido convincente rápidamente, perfecto para impulsar el compromiso en varias plataformas de redes sociales.

¿Puedo mantener mi identidad de marca mientras creo vídeos con HeyGen?

Absolutamente. El creador de vídeos de marketing de HeyGen incluye controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas. Esto asegura que todos tus materiales de marketing de vídeo sean consistentemente coherentes con la marca, reforzando tu identidad única.

¿HeyGen admite la creación de vídeos optimizados para varias plataformas de redes sociales como TikTok o YouTube?

Sí, el creador de vídeos con IA de HeyGen está diseñado para la creación versátil de vídeos, permitiéndote optimizar contenido para diversas plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok, YouTube e Instagram. Ajusta fácilmente las proporciones y exporta anuncios de vídeo de alta calidad para maximizar tu alcance y compromiso.

