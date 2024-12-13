Creador de Vídeos Explicativos de Marketing de Afiliación para Anuncios de Alta Conversión

Crea vídeos explicativos de productos atractivos con nuestro generador de vídeos explicativos con IA. Aprovecha los poderosos avatares de IA para crear contenido convincente que impulse las ventas de afiliación.

Crea un vídeo explicativo convincente de 90 segundos que demuestre cómo un generador de vídeos explicativos con IA simplifica la creación de contenido para los especialistas en marketing con conocimientos tecnológicos. Muestra un estilo visual elegante y moderno con una voz de IA autoritaria pero amigable, presentando los avatares de IA de HeyGen para dar vida a conceptos complejos de marketing de afiliación, haciéndolos fácilmente comprensibles para tu audiencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo vibrante y optimista de 1 minuto dirigido a aspirantes a especialistas en marketing de afiliación que son nuevos en la producción de vídeos. El estilo visual debe ser brillante y alentador, acompañado de música de fondo alegre, ilustrando cómo las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen permiten a cualquiera crear contenido de aspecto profesional rápidamente, fomentando la confianza en su viaje de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial detallado de 2 minutos para redes de afiliación globales y creadores de contenido internacionales, explicando las ventajas técnicas de usar un avanzado creador de vídeos explicativos de marketing de afiliación. Emplea un estilo visual claro e informativo con una voz de IA precisa, destacando la robusta función de generación de voz en off de HeyGen y cómo se integra perfectamente con los subtítulos de IA para una mayor accesibilidad en diferentes idiomas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y agencias, enfatizando la eficiencia y la sinergia del equipo. Utiliza un estilo visual profesional y rápido con un diseño de sonido impactante. Este vídeo debe demostrar poderosamente cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen agiliza la creación de vídeos de marketing de afiliación atractivos, mejorando la colaboración en tiempo real para un despliegue más rápido de campañas.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Marketing de Afiliación

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de marketing de afiliación atractivos que cautiven a tu audiencia e impulsen las conversiones utilizando IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo Explicativo
Comienza redactando tu guion convincente, aprovechando nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente tus escenas de vídeo iniciales.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatar de IA
Elige entre diversas plantillas de vídeo para ambientar la escena, luego selecciona un avatar de IA atractivo para presentar visualmente tus vídeos explicativos animados.
3
Step 3
Añade una Narración Atractiva
Mejora tu vídeo con una narración profesional utilizando nuestra poderosa herramienta de generación de voz en off, asegurando un mensaje claro e impactante del generador de voz de IA.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Marketing
Finaliza tu proyecto de creador de vídeos explicativos de marketing de afiliación aplicando controles de marca y exportándolo en el formato óptimo para tus campañas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

.

Construye confianza y credibilidad creando vídeos de IA convincentes que destaquen experiencias positivas de clientes con productos promocionados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para generar vídeos explicativos?

HeyGen aprovecha la avanzada IA como un generador de vídeos explicativos con IA, transformando guiones en contenido dinámico con avatares de IA realistas y un sofisticado generador de voz de IA. Esta integración, junto con los subtítulos de IA, agiliza la creación de vídeos explicativos animados de alta calidad de manera eficiente.

¿Puedo personalizar los vídeos explicativos animados creados con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos explicativos animados. Puedes personalizar el contenido utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo, incorporar los elementos específicos de tu marca a través de controles de marca y ajustar las escenas para que coincidan perfectamente con tu mensaje, haciendo que cada vídeo sea único.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos explicativos efectivo para presentaciones de productos?

HeyGen es un creador de vídeos explicativos ideal para vídeos explicativos de productos, empoderando a los equipos de Ventas y Marketing para comunicar claramente el valor. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas de vídeo simplifican el proceso de crear visuales atractivos que destacan las características y beneficios del producto, impulsando la comprensión del cliente.

¿HeyGen admite diferentes relaciones de aspecto de vídeo y opciones de exportación?

Absolutamente, HeyGen asegura que tus vídeos sean versátiles al admitir diversas capacidades de cambio de tamaño de relación de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas. Puedes exportar fácilmente tus vídeos explicativos terminados en alta calidad, haciéndolos listos para su distribución inmediata en cualquier canal.

