¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
En este vídeo de 45 segundos, aprovecha la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen para crear una campaña de concienciación que resuene con tu audiencia. Ideal para campañas de defensa dirigidas a jóvenes adultos en redes sociales, este vídeo empleará técnicas de distribución estratégicas para maximizar el alcance. La narración visual será elegante y moderna, asegurando que tu mensaje destaque. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de producción y mantener un aspecto profesional.
Indicación 2
Desarrolla un vídeo de abogacía de 30 segundos utilizando los subtítulos y rótulos de HeyGen para garantizar la accesibilidad e inclusividad. Perfecto para sesiones de formación de voluntarios, este vídeo se centrará en un mensaje claro y conciso, apoyado por un emocionante título de abogacía. El estilo visual será limpio y directo, permitiendo que el contenido brille. Con el cambio de proporción de aspecto y las exportaciones de HeyGen, podrás adaptar fácilmente el vídeo para diversas plataformas.
Indicación 3
Produce un vídeo de promoción de 90 segundos con la edición impulsada por la IA de HeyGen para resaltar el impacto del trabajo de su organización sin ánimo de lucro. Dirigido a posibles donantes, este vídeo utilizará la narrativa visual para crear una historia que sea tanto informativa como inspiradora. El estilo de audio será elevador y motivacional, diseñado para fomentar la participación de los espectadores. La generación de voz en off de HeyGen añadirá un toque profesional, asegurando que su mensaje se escuche alto y claro.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona el creador de videos de defensa

Crea vídeos de abogacía impactantes con facilidad utilizando las potentes herramientas y características de HeyGen.

1
Step 1
Crea un Título de Defensa Emocional
Comienza creando un título convincente y emotivo que capture la esencia de tu mensaje. Esto establece el tono para la narración de tu video y capta la atención de tu audiencia desde el principio.
2
Step 2
Elige entre plantillas de videos de defensa
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo para la defensa de causas disponibles en HeyGen. Estas plantillas están diseñadas para realzar tu mensaje y simplificar el proceso de producción de vídeo, facilitando así la concentración en tus campañas de defensa.
3
Step 3
Añadir funciones de edición impulsadas por IA
Incorpora funciones de edición impulsadas por IA para perfeccionar tu vídeo. Las herramientas avanzadas de edición de HeyGen te ayudan a crear vídeos de promoción pulidos y profesionales que resuenan con tu audiencia.
4
Step 4
Aplicar Técnicas de Distribución Estratégica
Una vez que tu video esté listo, aplica técnicas de distribución estratégicas para maximizar su alcance. Comparte tu video de defensa en plataformas de redes sociales y otros canales para aumentar la conciencia y el apoyo a tu causa.

Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores de videos de defensa proporcionando herramientas impulsadas por IA para la narración persuasiva y la distribución estratégica, mejorando el impacto de las campañas de defensa.

Presentar casos de éxito de clientes

Highlight impactful advocacy campaigns with engaging AI videos that showcase success and inspire support.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de videos de defensa?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas para la producción de videos de defensa, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a video. Estas características permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro crear narrativas de video convincentes con facilidad, asegurando que sus campañas de defensa resuenen con el público.

¿Qué hace únicas a las plantillas de vídeos de defensa de HeyGen?

Las plantillas de vídeos de defensa de HeyGen están diseñadas para agilizar el proceso creativo, permitiendo a los usuarios centrarse en la narración persuasiva. Con controles de marca personalizables y una amplia biblioteca de medios, estas plantillas ayudan a crear títulos de defensa emocionales que capturan la atención.

¿Puede HeyGen ayudar con la distribución estratégica de videos de defensa de causas?

Sí, HeyGen apoya la distribución estratégica ofreciendo opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación adaptadas para diversas plataformas de redes sociales. Esto asegura que tus campañas de promoción alcancen al público adecuado de manera efectiva.

¿Por qué es importante la edición impulsada por IA para las campañas de defensa?

La edición impulsada por IA en HeyGen simplifica el proceso de creación de videos, permitiendo ajustes y mejoras rápidas. Esta eficiencia es crucial para las organizaciones sin ánimo de lucro que buscan producir narrativas visuales impactantes que apoyen la recaudación de fondos y las campañas de concienciación.

