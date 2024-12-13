Para organizaciones sin ánimo de lucro que buscan involucrar a posibles donantes y voluntarios, se necesita un video de campaña de concienciación de 90 segundos, con un estilo visual empático y esperanzador, y una narración clara y profesional. Los avatares de AI de HeyGen pueden presentar estadísticas clave y compartir testimonios personales, mejorados aún más por la generación de voz en off natural para conectar emocionalmente con la audiencia.

