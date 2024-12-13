Generador de Videos Publicitarios: Crea Anuncios Rápidamente con AI
Produce sin esfuerzo videos publicitarios profesionales usando nuestras extensas plantillas y escenas, convirtiéndote en un experto creador de anuncios de video con AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un convincente Video de Producto de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y gerentes de producto, demostrando una nueva función de software. El enfoque visual debe ser limpio y profesional, con un amigable "avatar de AI" presentando los beneficios clave, complementado por una "Generación de voz en off" clara y autoritaria. La música de fondo debe ser sutil y corporativa, asegurando que el enfoque permanezca en la explicación del producto.
Diseña un video explicativo informativo de 60 segundos dirigido a startups y creadores de contenido, detallando un servicio complejo de manera accesible. El estilo visual debe combinar gráficos animados con texto conciso en pantalla, creando una experiencia educativa atractiva. Una voz en off amigable y explicativa debe guiar al espectador, mejorada aún más por "Subtítulos/captions" precisos generados directamente desde la función "Texto a video desde guion" para asegurar la máxima comprensión.
Crea una conmovedora viñeta de video de 30 segundos, perfecta para los especialistas en marketing que buscan producir videos de testimonios auténticos o anuncios UGC. El estilo visual debe ser cálido y genuino, presentando a diversas personas compartiendo experiencias positivas, incorporando potencialmente metraje relevante de archivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para enriquecer la narrativa. Una suave pista instrumental edificante debe acompañar las imágenes, creando un video publicitario confiable y relatable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con video AI.
Produce rápidamente anuncios de video de alto rendimiento usando AI, aumentando significativamente la efectividad de tu campaña.
Genera videos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Crea sin esfuerzo anuncios atractivos para redes sociales y clips de video cortos que impulsen el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de video atractivos de manera eficiente?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de anuncios de video con AI, permitiéndote producir anuncios de video de alta calidad rápidamente. Aprovecha los avatares de AI y las voces clonadas generadas a partir de un guion para crear narrativas atractivas, mejorando tu experiencia con el generador de videos publicitarios con rapidez y facilidad.
¿Ofrece HeyGen flexibilidad creativa para varios formatos de anuncios de video?
Sí, HeyGen proporciona una amplia flexibilidad creativa para tus anuncios de video. Utiliza una amplia gama de plantillas listas para usar y personalízalas con tu marca, apoyando varios formatos desde anuncios de video cortos hasta Videos de Producto detallados con opciones esenciales de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación.
¿Puedo personalizar mis videos publicitarios con elementos de marca únicos?
Absolutamente. HeyGen cuenta con robustos controles automáticos de marca, permitiéndote integrar fácilmente tu logo, colores de marca y otros elementos visuales. Nuestro editor de arrastrar y soltar fácil de usar hace que personalizar plantillas para tus videos publicitarios sea sencillo y asegura la consistencia de la marca.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de video diverso como anuncios UGC o videos explicativos?
HeyGen simplifica la creación de contenido de video diverso, incluyendo anuncios UGC atractivos y videos explicativos informativos. Como un avanzado creador de anuncios de video con AI, ofrece flujos de trabajo intuitivos y características que empoderan a los creadores de contenido y especialistas en marketing para producir videos publicitarios altamente efectivos de manera eficiente.