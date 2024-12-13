Generador de Videos Publicitarios: Crea Anuncios Rápidamente con AI

Produce sin esfuerzo videos publicitarios profesionales usando nuestras extensas plantillas y escenas, convirtiéndote en un experto creador de anuncios de video con AI.

Crea un vibrante anuncio de video corto de 30 segundos que muestre cómo los propietarios de pequeñas empresas y los especialistas en marketing pueden generar fácilmente anuncios atractivos para redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico, con cortes rápidos y gráficos modernos y brillantes, acompañado de una pista musical contemporánea y animada. Enfatiza la facilidad de comenzar con diversos "Plantillas y escenas" y adaptar rápidamente el resultado final con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para varias plataformas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente Video de Producto de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y gerentes de producto, demostrando una nueva función de software. El enfoque visual debe ser limpio y profesional, con un amigable "avatar de AI" presentando los beneficios clave, complementado por una "Generación de voz en off" clara y autoritaria. La música de fondo debe ser sutil y corporativa, asegurando que el enfoque permanezca en la explicación del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video explicativo informativo de 60 segundos dirigido a startups y creadores de contenido, detallando un servicio complejo de manera accesible. El estilo visual debe combinar gráficos animados con texto conciso en pantalla, creando una experiencia educativa atractiva. Una voz en off amigable y explicativa debe guiar al espectador, mejorada aún más por "Subtítulos/captions" precisos generados directamente desde la función "Texto a video desde guion" para asegurar la máxima comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una conmovedora viñeta de video de 30 segundos, perfecta para los especialistas en marketing que buscan producir videos de testimonios auténticos o anuncios UGC. El estilo visual debe ser cálido y genuino, presentando a diversas personas compartiendo experiencias positivas, incorporando potencialmente metraje relevante de archivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para enriquecer la narrativa. Una suave pista instrumental edificante debe acompañar las imágenes, creando un video publicitario confiable y relatable.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos Publicitarios

Transforma sin esfuerzo tus ideas en anuncios de video atractivos con AI, alcanzando a tu audiencia más rápido y de manera más efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales o genera video desde tu guion para delinear tu concepto inicial de anuncio.
2
Step 2
Añade Elementos Atractivos
Incorpora avatares de AI realistas para presentar tu mensaje con visuales atractivos y expresiones dinámicas.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Aplica los colores y el logo únicos de tu marca usando controles de marca integrales para asegurar una identidad visual consistente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Redimensiona fácilmente tu video usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exporta tu anuncio final, optimizado para uso inmediato en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con videos AI atractivos

.

Convierte historias de éxito de clientes en poderosos anuncios testimoniales, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de video atractivos de manera eficiente?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de anuncios de video con AI, permitiéndote producir anuncios de video de alta calidad rápidamente. Aprovecha los avatares de AI y las voces clonadas generadas a partir de un guion para crear narrativas atractivas, mejorando tu experiencia con el generador de videos publicitarios con rapidez y facilidad.

¿Ofrece HeyGen flexibilidad creativa para varios formatos de anuncios de video?

Sí, HeyGen proporciona una amplia flexibilidad creativa para tus anuncios de video. Utiliza una amplia gama de plantillas listas para usar y personalízalas con tu marca, apoyando varios formatos desde anuncios de video cortos hasta Videos de Producto detallados con opciones esenciales de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación.

¿Puedo personalizar mis videos publicitarios con elementos de marca únicos?

Absolutamente. HeyGen cuenta con robustos controles automáticos de marca, permitiéndote integrar fácilmente tu logo, colores de marca y otros elementos visuales. Nuestro editor de arrastrar y soltar fácil de usar hace que personalizar plantillas para tus videos publicitarios sea sencillo y asegura la consistencia de la marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de video diverso como anuncios UGC o videos explicativos?

HeyGen simplifica la creación de contenido de video diverso, incluyendo anuncios UGC atractivos y videos explicativos informativos. Como un avanzado creador de anuncios de video con AI, ofrece flujos de trabajo intuitivos y características que empoderan a los creadores de contenido y especialistas en marketing para producir videos publicitarios altamente efectivos de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo