Imagina un tutorial vibrante de creador de vídeos publicitarios de 30 segundos dirigido a emprendedores emergentes o propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear anuncios profesionales. El estilo visual debe ser limpio, moderno y altamente atractivo, con un avatar de IA entusiasta guiando al usuario a través del proceso, acompañado de una pista de fondo inspiradora y animada. Este vídeo demostrará el poder de los avatares de IA de HeyGen para personalizar mensajes de marketing sin filmaciones complejas.

Generar Vídeo