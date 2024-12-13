Creador de Vídeos Publicitarios para Anuncios Atractivos y de Alta Conversión
Transforma texto en potentes anuncios de vídeo con avatares de IA, animaciones atractivas y herramientas de arrastrar y soltar fáciles de usar para el éxito en redes sociales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesitan producir rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad para diversas campañas. La estética visual debe ser elegante y de ritmo rápido, incorporando metraje de archivo profesional y transiciones fluidas, complementado por una voz en off clara y autoritaria que explique las ganancias en eficiencia. Enfatiza cómo la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion agiliza la creación de contenido a partir de simples palabras.
Crea un vídeo explicativo convincente de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y educadores que buscan transformar su material extenso en cortos concisos y compartibles o anuncios de vídeo en línea. El estilo visual debe ser informativo pero visualmente estimulante, utilizando superposiciones de texto animado y ricos visuales extraídos del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de una voz en off amigable y articulada. Este prompt destaca la facilidad de reutilizar contenido con activos de medios integrados.
Produce un anuncio rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido a negocios de comercio electrónico ansiosos por captar atención inmediata y aumentar las ventas. El estilo visual y de audio debe ser brillante, impactante y visualmente llamativo con cortes rápidos y un llamado a la acción claro, destacando un producto. Este breve clip demostrará cómo las plantillas y escenas personalizables de HeyGen permiten a las empresas lanzar anuncios cautivadores en redes sociales en minutos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Producción Rápida de Anuncios.
Crea rápidamente vídeos publicitarios de alto rendimiento usando IA, aumentando la efectividad de tu campaña.
Anuncios Dinámicos en Redes Sociales.
Produce anuncios de vídeo atractivos para redes sociales y clips al instante para captar la atención del público.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos publicitarios con herramientas impulsadas por IA?
HeyGen revoluciona la experiencia del creador de vídeos publicitarios aprovechando herramientas avanzadas impulsadas por IA. Puedes transformar fácilmente tus guiones en anuncios de vídeo cautivadores utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, haciendo de HeyGen un creador de anuncios de vídeo con IA inigualable para campañas de marketing creativas.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para producir anuncios de vídeo atractivos?
HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de vídeo creativas y animaciones atractivas, empoderando a los usuarios para producir vídeos promocionales profesionales sin necesidad de habilidades de diseño extensas. Su interfaz intuitiva y herramientas de arrastrar y soltar lo convierten en un creador de anuncios de vídeo en línea ideal para crear vídeos de marketing dinámicos y visualmente atractivos.
¿Puedo personalizar la marca de mis anuncios de vídeo creados con HeyGen?
¡Absolutamente! HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar tus logotipos, colores e identidad visual únicos en cada anuncio de vídeo. Esto asegura películas de marca consistentes y vídeos promocionales, listos para exportaciones de alta calidad en todas tus plataformas sociales elegidas.
¿HeyGen admite la creación de anuncios de vídeo optimizados para redes sociales y otras plataformas?
Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear anuncios de vídeo impactantes adaptados a varios destinos, incluidos anuncios en redes sociales y anuncios en YouTube, con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto. Puedes agregar fácilmente integración de música y elementos claros de llamado a la acción para maximizar el compromiso en diversas campañas de redes sociales.