Desbloquea el Poder Creativo con Nuestro Generador de Videos Avanzado
Transforma texto en videos atractivos al instante. Genera contenido profesional sin esfuerzo utilizando nuestra capacidad de texto a video desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un módulo de formación interna de 2 minutos para departamentos de RRHH corporativos, ilustrando los "flujos de trabajo" simplificados para la incorporación de nuevos empleados utilizando los "avatares de IA" de HeyGen. El video debe adoptar una estética visual profesional, atractiva y corporativa, presentando un avatar digital amigable pero autoritario que entregue información clave, específicamente para formadores corporativos enfocados en "avatares digitales" eficientes en su contenido de e-learning.
Diseña un video explicativo de producto dinámico de 45 segundos dirigido a gerentes de producto B2B y equipos de marketing, mostrando cómo HeyGen facilita la rápida "creación de videos con IA" para características de productos complejas. Emplea una estética de video explicativo moderna y de ritmo rápido con animaciones vibrantes, junto con una "generación de voz en off" profesional pero animada que articule claramente los beneficios de la sofisticada "generación de audio".
Crea un video promocional convincente de 30 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando la facilidad de adaptar contenido de video a través de varias plataformas utilizando la capacidad de "redimensionamiento y exportación de proporciones" de HeyGen. Este video debe presentar un estilo visual enérgico y de cortes rápidos, demostrando diversos ejemplos de diseño y texto animado, atrayendo a aquellos que buscan un "generador de video avanzado" que simplifique "plantillas" y la distribución multiplataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de video impactantes con IA, impulsando mayores tasas de participación y conversión para tus campañas.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos cautivadores para redes sociales y clips cortos para aumentar la interacción de la audiencia y la visibilidad de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos avanzados con IA?
HeyGen actúa como un potente generador de videos con IA, transformando guiones en videos de alta calidad utilizando tecnología sofisticada de texto a video y avatares digitales realistas, simplificando tu proceso de creación de videos con IA.
¿Qué características avanzadas de personalización ofrece HeyGen para avatares digitales?
HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares digitales, permitiendo a los usuarios personalizar la apariencia, seleccionar diversas voces a través de generación de audio avanzada y aplicar controles de marca como logotipos y colores para asegurar videos únicos y profesionales.
¿Puede HeyGen mejorar los flujos de trabajo existentes de edición de video?
Absolutamente, HeyGen es un software de edición de video con IA intuitivo que se integra perfectamente en tus flujos de trabajo de marketing de contenido. Soporta varios formatos de aspecto, ofrece una rica biblioteca de medios y proporciona opciones de exportación flexibles para videos de alta calidad.
¿HeyGen admite la creación de videos generativos con IA a partir de diversas entradas?
Sí, HeyGen facilita la creación de videos generativos con IA a partir de múltiples entradas, incluyendo la conversión de imágenes en video, mejorándolas con capacidades de texto a video y proporcionando plantillas para videos en redes sociales, haciendo accesible la generación avanzada de videos.