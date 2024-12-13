Los avatares de IA realistas de HeyGen aportan un toque humano a los vídeos de formación y demostración sin necesidad de cámaras o actores. Estos avatares de IA, combinados con Texto a vídeo desde guion y Creación de Vídeo Nativa de Prompts, te permiten crear vídeos de alta calidad que son tanto atractivos como altamente profesionales para cualquier audiencia.