Desbloquea la Eficiencia con un Creador de Vídeos de Información Administrativa
Transforma rápidamente datos administrativos en vídeos explicativos atractivos y comunicaciones internas utilizando nuestra aplicación de vídeo AI con potente función de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos diseñado para nuevos empleados, detallando la política actualizada de informes de gastos de la empresa. El estilo visual debe ser amigable y atractivo, con una narración de audio clara y paso a paso para guiar a los usuarios. Aprovecha los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar la información, haciendo que los vídeos de incorporación sean más personales y asegurando una entrega consistente de actualizaciones críticas de políticas.
Crea una actualización de comunicaciones internas de 90 segundos para todos los empleados sobre el lanzamiento de la nueva herramienta de gestión de proyectos internos. Este vídeo de formación necesita un estilo visual autoritario pero accesible, utilizando elementos de marca consistentes, acompañado de un tono de audio profesional e informativo. Emplea la "Generación de voz en off" de HeyGen para ofrecer instrucciones precisas y beneficios clave, asegurando que todos los empleados reciban una formación clara y estandarizada.
Imagina que eres un miembro del equipo de marketing que necesita producir rápidamente un vídeo promocional de 45 segundos para un próximo taller virtual de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e impactante, apoyado por una pista de audio enérgica y optimista. Maximiza el uso de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener rápidamente imágenes y música relevantes, demostrando cómo un creador de vídeos en línea puede acelerar la creación de vídeos para anuncios oportunos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Incorporación.
Eleva la formación y la incorporación de empleados con vídeos potenciados por AI para aumentar el compromiso y la retención del conocimiento de manera efectiva.
Expande el Aprendizaje y el Desarrollo.
Crea eficientemente diversos cursos de aprendizaje y expande los programas de desarrollo interno, alcanzando a todos los miembros del equipo con facilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI a partir de texto?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos convirtiendo guiones de texto en vídeos atractivos. Nuestra intuitiva aplicación de vídeo AI aprovecha la avanzada tecnología de texto a vídeo, permitiéndote generar contenido profesional sin esfuerzo.
¿Puedo personalizar los avatares de AI y la marca en HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para los avatares de AI, permitiéndote seleccionar entre diversas opciones y ajustar su apariencia. También tienes control total sobre la marca para incorporar tu logotipo, colores y otros elementos de marca en todos tus vídeos.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos en línea eficiente?
HeyGen es un creador de vídeos en línea eficiente gracias a su interfaz fácil de usar y características robustas como plantillas personalizables y una completa biblioteca de medios. Esto permite la rápida creación de vídeos explicativos de alta calidad o ideas administrativas sin software de edición complejo.
¿HeyGen admite subtítulos automáticos y voces en off para vídeos?
Absolutamente, HeyGen incluye características avanzadas para subtítulos automáticos y voces en off realistas, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu contenido de vídeo. Estas capacidades aseguran que tus comunicaciones internas y vídeos de formación sean claros y comprendidos universalmente.