Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo Administrativo para SOPs Optimizados
Mejora el compromiso en la formación y aclara procesos complejos con avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a todos los empleados, demostrando los pasos sencillos para enviar una solicitud de permiso a través del portal de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y limpio, asegurando claridad con texto en pantalla y la función de Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente visuales atractivos que aclaren este proceso administrativo común.
Produce un vídeo de marketing de 30 segundos para clientes potenciales, mostrando cómo un 'Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo Administrativo' puede revolucionar su eficiencia operativa. El vídeo necesita un estilo visual dinámico e impactante, con una banda sonora animada y un avatar de AI profesional para transmitir el mensaje. Destaca la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para la creación rápida de contenido y su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Diseña un vídeo de comunicación interna de 20 segundos para anunciar una actualización menor en el proceso administrativo de informes de gastos para todo el personal existente. El estilo visual debe ser conciso e informativo, incorporando elementos de marca corporativa, con una voz de AI directa y clara. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para la consistencia de la marca y sus capacidades de generación de voz en off para un anuncio rápido y profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la creación de módulos de formación y SOPs.
Desarrolla rápidamente módulos de formación completos y procedimientos operativos estándar (SOPs) para educar a los equipos de manera eficiente.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación interna.
Mejora la retención de conocimientos y el compromiso de los empleados con vídeos de formación dinámicos e interactivos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de AI para profesionales creativos?
HeyGen simplifica el proceso creativo permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeo con avatares de AI realistas y voz en off de AI. Esto empodera a los creadores de contenido para producir vídeos atractivos de manera eficiente para diversos propósitos.
¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de los vídeos creados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, junto con plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios. Esto asegura que tus vídeos de marketing y otros contenidos creativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Cuáles son las capacidades de los avatares de AI y Presentadores de AI de HeyGen?
Los avatares de AI y Presentadores de AI de HeyGen son altamente realistas, permitiéndote generar contenido de vídeo profesional directamente desde un guion usando tecnología avanzada de texto a vídeo. Pueden integrarse con voz en off de AI para crear narrativas atractivas y recorridos de UI amigables para el usuario.
¿HeyGen soporta funciones como subtítulos/captions y diferentes relaciones de aspecto para contenido creativo?
Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos/captions de alta calidad para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu producción creativa. También puedes exportar fácilmente tus activos listos para publicar con redimensionamiento de relación de aspecto para una visualización óptima en varias plataformas de redes sociales.