Creador de Anuncios en Vídeo: Crea Anuncios en Vídeo de Alta Conversión

Diseña rápidamente anuncios en vídeo personalizados para redes sociales utilizando herramientas impulsadas por IA y cientos de plantillas y escenas profesionales.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a profesionales del marketing ocupados, mostrando lo fácil que es crear anuncios en vídeo. El estilo visual debe ser brillante, moderno y dinámico, utilizando cortes rápidos y plantillas de vídeo visualmente atractivas para resaltar las características del producto o servicio. Acompaña esto con una música de fondo animada e inspiradora y una generación de voz en off clara y entusiasta que explique el sencillo proceso de creación utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un anuncio pulido de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y creadores digitales, enfatizando cómo un generador de anuncios en vídeo con IA puede simplificar sus esfuerzos de marketing para producir anuncios en vídeo personalizados. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional, potencialmente presentando un elegante avatar de IA que transmita el mensaje clave contra un fondo de presentaciones animadas de productos. El audio contará con una voz en off calmada, persuasiva y profesional, demostrando la facilidad de transformar un guion en una narrativa visual utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vibrante vídeo promocional de 60 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido que buscan herramientas de producción eficientes. Este vídeo debe captar la atención con una estética rápida y visualmente rica, incorporando diversa biblioteca de medios/soporte de stock y superposiciones de texto atractivas para ilustrar el poder de la creación de anuncios UGC. Una partitura musical enérgica y contemporánea marcará el ritmo, complementada por subtítulos claros para accesibilidad en todas las plataformas, mientras se destaca la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes formatos de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 20 segundos diseñado para startups y emprendedores, enfocándose en impulsar una acción inmediata con un llamado a la acción efectivo a través de un creador de anuncios en vídeo intuitivo. El estilo visual debe ser minimalista pero impactante, utilizando tipografía audaz y transiciones elegantes para transmitir un mensaje fuerte. Una voz en off confiada y concisa, impulsada por la generación de voz en off, entregará el mensaje directamente, potencialmente presentando un atractivo avatar de IA para añadir un toque humano y reforzar la presencia de la marca sin adornos innecesarios.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Anuncios en Vídeo

Crea fácilmente anuncios en vídeo profesionales y de alto impacto que captan la atención y generan resultados, aprovechando herramientas impulsadas por IA y características de edición intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Elige entre una amplia gama de Plantillas y escenas profesionales o comienza desde cero para empezar a crear tu vídeo publicitario único.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje
Pega tu guion, y nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion generará visuales dinámicos, completos con voces en off en múltiples idiomas.
3
Step 3
Personaliza Visuales
Integra avatares de IA atractivos para presentar tu anuncio con un portavoz realista, o sube tus propios medios para personalizar tu mensaje.
4
Step 4
Publica Tu Anuncio
Aplica los colores y logotipo de tu marca utilizando los controles de Branding (logotipo, colores), luego exporta tu anuncio terminado en varios formatos optimizados para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios UGC Atractivos

.

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios en vídeo poderosos y auténticos utilizando IA, mejorando la credibilidad y aumentando las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios en vídeo?

HeyGen te permite crear anuncios en vídeo atractivos con su intuitivo generador de anuncios en vídeo con IA. Aprovecha las herramientas impulsadas por IA y un editor de arrastrar y soltar para transformar guiones en anuncios en vídeo personalizados y atractivos, simplificando significativamente tu proceso de creación de anuncios.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo en HeyGen para que coincidan con mi marca?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo que son totalmente personalizables para alinearse con la identidad de tu marca. Incorpora fácilmente tu logotipo, colores de marca y elementos esenciales de llamada a la acción para producir anuncios en vídeo personalizados que realmente destaquen.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para anuncios en vídeo atractivos?

HeyGen eleva tus anuncios en vídeo con características como avatares de IA realistas que pueden presentar tu mensaje, mejorando el compromiso del espectador en las redes sociales. También puedes integrar escenas animadas y generar voces en off, haciendo que tu contenido sea más dinámico e impactante.

¿Qué tan rápido puede HeyGen ayudarme a producir varios anuncios en vídeo?

Como un potente editor de vídeo en línea, HeyGen te permite producir rápidamente anuncios en vídeo de alta calidad para diversas plataformas. Utiliza su extensa biblioteca de stock y características de edición inteligente para generar vídeos publicitarios profesionales en minutos, listos para su implementación inmediata.

