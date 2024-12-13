Generador de Videos de Anuncios: Crea Anuncios Altamente Convertibles con AI

Produce sin esfuerzo anuncios de video AI altamente convertibles para tus campañas de marketing usando la potente función de Texto a video desde guión.

Crea un escenario inspirador de generador de anuncios de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, demostrando cómo las plantillas y escenas fáciles de usar de HeyGen les permiten crear videos de marketing pulidos con un estilo visual moderno y optimista, complementado por un tono de audio profesional que aumenta el reconocimiento de la marca sin altos costos de producción.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de producto informativo de 45 segundos para negocios de comercio electrónico y gerentes de producto, presentando un avatar de AI que muestra claramente los beneficios de un nuevo dispositivo. El estilo visual debe ser limpio y directo, con una generación de voz en off amigable y clara, explicando cómo este producto resuelve problemas cotidianos de manera concisa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video auténtico de AI UGC de 60 segundos para creadores de contenido en redes sociales y marcas que buscan contenido atractivo. La narrativa debe resaltar cómo transformar metraje en bruto en historias impactantes usando la generación de voz en off de HeyGen, manteniendo un estilo visual dinámico y relatable con una banda sonora enérgica para cautivar a las audiencias.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de generador de video de 30 segundos de ritmo rápido para agencias de marketing y emprendedores ocupados, enfocándose en la eficiencia de convertir guiones en visuales atractivos. Muestra cómo la función de texto a video de HeyGen desde guión agiliza la creación de contenido con un estilo visual atractivo y una narración clara, resolviendo el desafío del despliegue rápido de campañas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Anuncios

Crea fácilmente videos de anuncios profesionales con actores AI y plantillas dinámicas, transformando tus campañas de marketing en minutos.

Step 1
Crea Tu Anuncio
Comienza seleccionando de una biblioteca de "plantillas" diseñadas profesionalmente para establecer rápidamente el escenario de tu video de anuncio, o empieza desde un guión.
Step 2
Genera Contenido AI
Da vida a tu guión seleccionando un "avatar AI" expresivo para presentar tu mensaje, añadiendo un toque dinámico y humano a tu anuncio.
Step 3
Mejora Tu Video
Personaliza la apariencia de tu anuncio, aplica branding y refina todos los elementos visuales con el intuitivo "editor de arrastrar y soltar".
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu anuncio ajustando la relación de aspecto para varias plataformas y luego "exporta" tu video de alta calidad, listo para atraer audiencias en "50+ idiomas".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos de Éxito del Cliente Impulsados por AI

Convierte testimonios de clientes en videos AI UGC auténticos y atractivos para construir confianza e impulsar conversiones para tus productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de videos de anuncios?

HeyGen es un potente creador de anuncios de video AI, que permite a los especialistas en marketing y creadores de contenido producir rápidamente anuncios de video AI atractivos usando avatares de AI y plantillas dinámicas a partir de indicaciones de texto. Esto agiliza el flujo creativo para videos de productos y otros contenidos promocionales.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la producción de videos AI UGC?

La plataforma de HeyGen te permite generar videos AI UGC de apariencia auténtica aprovechando avatares de AI realistas y clones de voz. Puedes usar indicaciones de texto para controlar a tus actores AI, haciendo sencillo producir contenido al estilo generado por usuarios a gran escala.

¿Puede HeyGen ayudar a los especialistas en marketing a reducir los costos de producción de anuncios de video?

Absolutamente. HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas, permitiendo a los especialistas en marketing crear anuncios de video AI de alta calidad sin costos de producción extensos o filmaciones complejas. Esto acelera la creación de contenido para varias campañas.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios de video para audiencias globales?

HeyGen ofrece soporte para más de 50 idiomas e incluye un escritor de guiones AI, permitiendo a los creadores de contenido localizar sus anuncios de video sin esfuerzo. Esto te permite alcanzar una audiencia global más amplia con contenido de video AI personalizado.

