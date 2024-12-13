Generador de Videos de Anuncios: Crea Anuncios Altamente Convertibles con AI
Produce sin esfuerzo anuncios de video AI altamente convertibles para tus campañas de marketing usando la potente función de Texto a video desde guión.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video de producto informativo de 45 segundos para negocios de comercio electrónico y gerentes de producto, presentando un avatar de AI que muestra claramente los beneficios de un nuevo dispositivo. El estilo visual debe ser limpio y directo, con una generación de voz en off amigable y clara, explicando cómo este producto resuelve problemas cotidianos de manera concisa.
Produce un video auténtico de AI UGC de 60 segundos para creadores de contenido en redes sociales y marcas que buscan contenido atractivo. La narrativa debe resaltar cómo transformar metraje en bruto en historias impactantes usando la generación de voz en off de HeyGen, manteniendo un estilo visual dinámico y relatable con una banda sonora enérgica para cautivar a las audiencias.
Diseña un anuncio de generador de video de 30 segundos de ritmo rápido para agencias de marketing y emprendedores ocupados, enfocándose en la eficiencia de convertir guiones en visuales atractivos. Muestra cómo la función de texto a video de HeyGen desde guión agiliza la creación de contenido con un estilo visual atractivo y una narración clara, resolviendo el desafío del despliegue rápido de campañas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Video AI de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente videos de anuncios atractivos usando AI, optimizando para el rendimiento y la interacción con avatares AI y generación de guiones.
Anuncios de Video Atractivos para Redes Sociales.
Produce instantáneamente videos de anuncios y clips atractivos para redes sociales, aprovechando AI para aumentar el alcance y la interacción de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de videos de anuncios?
HeyGen es un potente creador de anuncios de video AI, que permite a los especialistas en marketing y creadores de contenido producir rápidamente anuncios de video AI atractivos usando avatares de AI y plantillas dinámicas a partir de indicaciones de texto. Esto agiliza el flujo creativo para videos de productos y otros contenidos promocionales.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la producción de videos AI UGC?
La plataforma de HeyGen te permite generar videos AI UGC de apariencia auténtica aprovechando avatares de AI realistas y clones de voz. Puedes usar indicaciones de texto para controlar a tus actores AI, haciendo sencillo producir contenido al estilo generado por usuarios a gran escala.
¿Puede HeyGen ayudar a los especialistas en marketing a reducir los costos de producción de anuncios de video?
Absolutamente. HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas, permitiendo a los especialistas en marketing crear anuncios de video AI de alta calidad sin costos de producción extensos o filmaciones complejas. Esto acelera la creación de contenido para varias campañas.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios de video para audiencias globales?
HeyGen ofrece soporte para más de 50 idiomas e incluye un escritor de guiones AI, permitiendo a los creadores de contenido localizar sus anuncios de video sin esfuerzo. Esto te permite alcanzar una audiencia global más amplia con contenido de video AI personalizado.