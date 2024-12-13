Creador de Vídeos de Guiones Gráficos Publicitarios: Crea Anuncios Impresionantes al Instante

Optimiza la narración visual con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y aprovecha los avatares de IA para dar vida a tus ideas publicitarias.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una narrativa animada de 45 segundos diseñada para cineastas aspirantes y creadores de contenido, ilustrando el viaje de desarrollar personajes únicos y narrativas visuales dentro de un guion gráfico. El vídeo debe tener un estilo visual imaginativo y artístico, utilizando sonidos caprichosos o música orquestal, demostrando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden dar vida a diversas personalidades en pantalla.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo convincente de 60 segundos dirigido a agencias de publicidad y comunicadores corporativos, detallando el proceso fluido de convertir un guion gráfico planificado en un vídeo pulido. Emplea una estética visual profesional y limpia con una voz en off persuasiva y clara, enfatizando la eficiencia de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido de vídeo completo directamente desde tu esquema de guion gráfico.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional conciso de 30 segundos para gestores de marca y especialistas en marketing digital, enfocándose en el poder de las plantillas personalizables y los recursos gráficos para mantener la coherencia de la marca en cada guion gráfico publicitario. El vídeo debe exhibir un estilo visual elegante y de marca con una pista de audio autoritaria y confiada, demostrando cómo los subtítulos/captions de HeyGen pueden integrarse sin problemas para reforzar los mensajes clave de la marca en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Guiones Gráficos Publicitarios

Planifica visualmente y produce vídeos publicitarios atractivos con un creador de guiones gráficos intuitivo, transformando tus conceptos en narrativas cautivadoras de manera eficiente.

1
Step 1
Selecciona Tu Base de Guion Gráfico
Comienza eligiendo entre una variedad de escenas predefinidas o plantillas de guiones gráficos para iniciar tu proceso de creación publicitaria. Este paso fundamental ayuda a organizar tu narración visual.
2
Step 2
Añade Visuales y Guion
Llena tus escenas con recursos gráficos de la robusta biblioteca de medios/soporte de stock o sube los tuyos propios. Añade texto de guion a cada cuadro, asegurando que tu mensaje sea claro y conciso.
3
Step 3
Crea una Narración Atractiva
Utiliza la generación de voz en off para añadir audio profesional a tu guion gráfico publicitario. Elige entre varias voces para coincidir con el tono de tu marca y mejorar la experiencia del espectador.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Guion Gráfico Publicitario
Revisa tu vídeo de guion gráfico publicitario completado, haz ajustes finales y luego expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tu anuncio visualmente atractivo está ahora listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de éxito de clientes

Desarrolla historias de éxito de clientes persuasivas con vídeos de IA atractivos, fortaleciendo tu narración visual en marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de guiones gráficos publicitarios?

HeyGen te capacita para ser un versátil "creador de vídeos de guiones gráficos publicitarios" al proporcionar "plantillas personalizables" intuitivas y una rica biblioteca de "recursos gráficos". Este proceso optimizado de "creador de guiones gráficos" ayuda a transformar ideas creativas en "narraciones visuales" atractivas para tus anuncios.

¿Es HeyGen un creador de guiones gráficos eficiente de arrastrar y soltar?

Absolutamente, HeyGen funciona como un eficiente "editor de arrastrar y soltar" y "creador de guiones gráficos". Sus "herramientas impulsadas por IA" te permiten organizar rápidamente "escenas predefinidas" y elementos, acelerando significativamente tu flujo de trabajo de "guiones gráficos".

¿Qué elementos visuales puedo usar en los guiones gráficos de HeyGen?

Para una poderosa "narración visual", HeyGen ofrece diversas "ilustraciones", "personajes" personalizables y una amplia selección de "fotos de stock" para enriquecer tus "guiones gráficos". También puedes integrar "avatares de IA" para añadir un toque humano dinámico a tus narrativas.

¿Facilita HeyGen la producción completa de vídeos publicitarios a partir de guiones gráficos?

Sí, HeyGen apoya todo el proceso desde "guiones gráficos" hasta "vídeos y películas" finales. Puedes convertir sin problemas tu guion en "texto a vídeo", añadir "generación de voz en off" e incluir "subtítulos/captions" para producir contenido publicitario pulido de manera eficiente.

