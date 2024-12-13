Creador de Vídeos de Secuencia de Anuncios: Creación de Anuncios de Vídeo con IA

Mejora el rendimiento de los anuncios y crea secuencias impresionantes sin esfuerzo aprovechando las potentes capacidades de Texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con la creación de vídeos, mostrando cómo aprovechar HeyGen como un creador de anuncios de vídeo con IA. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos brillantes y atractivos y transiciones rápidas entre escenas, complementado por una voz en off entusiasta y amigable generada a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. La narrativa debe resaltar la facilidad de personalizar plantillas y escenas para producir rápidamente anuncios de aspecto profesional, ayudándoles a mejorar su presencia en línea.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 15 segundos para destacar productos dirigido a negocios de comercio electrónico que buscan aumentar las ventas con visuales atractivos y un fuerte llamado a la acción. El vídeo debe tener un estilo visual rápido y enérgico, utilizando colores vibrantes y cortes rápidos para mostrar las características del producto, respaldado por una pista musical animada y de tendencia. Enfatiza cómo la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, combinada con su amplia biblioteca de medios/soporte de stock, permite la creación rápida de anuncios de vídeo cautivadores, impulsando el compromiso inmediato del cliente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, ilustrando cómo crear contenido más personalizado e impactante usando HeyGen. El estilo visual debe estar orientado a la narración, con avatares de IA amigables demostrando ideas complejas con animaciones fluidas y generación de voz en off clara y articulada. El audio debe ser cálido y alentador, asegurando que el mensaje sea fácilmente comprensible. Incluye la función de Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad en varias plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos demostrando el poder de crear una secuencia de anuncios para agencias de marketing digital y gestores de campañas. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando colores consistentes con la marca y transiciones suaves para transmitir una sensación de sofisticación estratégica, acompañado de una voz en off convincente y autoritaria. Muestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden adaptarse rápidamente, y cómo el redimensionamiento de Aspecto y las exportaciones facilitan la distribución sin problemas en diversas plataformas sociales, optimizando su estrategia de marketing para un alcance máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Secuencia de Anuncios

Crea sin esfuerzo secuencias de anuncios atractivas que cautiven a tu audiencia y generen resultados, aprovechando herramientas impulsadas por IA y personalización sin fisuras.

1
Step 1
Crea tu Anuncio con Plantillas Inteligentes
Comienza tu secuencia de anuncios seleccionando de una biblioteca de Plantillas y escenas profesionales diseñadas para varios objetivos de marketing. Personalízalas rápidamente para que se ajusten al mensaje de tu marca.
2
Step 2
Añade Elementos de IA Atractivos
Mejora tu anuncio con elementos dinámicos. Integra avatares de IA realistas para presentar tu mensaje o utiliza la función de generación de Voz en off para narrar tu contenido con una voz profesional.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Refina la apariencia de tu anuncio usando nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar los visuales perfectos. Aplica los colores y el logotipo de tu marca con controles de Branding para un mensaje consistente a lo largo de tu secuencia.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Finaliza tu secuencia de anuncios y utiliza el redimensionamiento de Aspecto y las exportaciones para adaptar tu vídeo a varias plataformas sociales y campañas. Asegúrate de que tus anuncios se vean perfectos en todos los lugares donde se compartan.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

.

Crea anuncios de vídeo impulsados por IA para destacar historias de éxito de clientes, construyendo confianza y generando conversiones de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para anuncios de vídeo?

HeyGen actúa como un potente creador de anuncios de vídeo con IA, permitiéndote crear anuncios de vídeo de manera eficiente. Nuestra plataforma utiliza IA para transformar tu Texto a vídeo desde guion, permitiéndote personalizar plantillas y desarrollar secuencias de anuncios atractivas para tu estrategia de marketing.

¿HeyGen admite elementos creativos avanzados como avatares de IA y voces en off?

Absolutamente. HeyGen integra avatares de IA avanzados y una robusta generación de voces en off para dar vida a tus anuncios de vídeo. Puedes añadir fácilmente estos elementos y más usando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de secuencias de anuncios para varias plataformas sociales?

HeyGen funciona como un creador integral de secuencias de anuncios, simplificando la creación de anuncios de vídeo atractivos para diversas plataformas sociales. Nuestro creador de vídeos en línea incluye características esenciales como Subtítulos/captions y acceso a una rica biblioteca de medios/soporte de stock para maximizar tu alcance.

¿Puedo personalizar completamente mis anuncios de vídeo para reflejar la identidad de mi marca con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite personalizar completamente las plantillas con tus controles de marca específicos, incluyendo logotipos y colores. Esto asegura que tus anuncios de vídeo se alineen consistentemente con la estética de tu marca e incorporen efectivamente tu llamado a la acción.

