Generador de Secuencias de Anuncios en Video para Anuncios Atractivos

Transforma tus campañas publicitarias. Nuestro creador de anuncios en video con AI elabora anuncios atractivos, utilizando Texto a video desde guion para una creación rápida y profesional.

Crea un anuncio de video inspirador de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que luchan con el marketing. El estilo visual debe ser optimista y dinámico, mostrando historias de éxito vibrantes, acompañado de música de fondo moderna y edificante. Este anuncio de video atractivo destacará lo fácil que es crear campañas profesionales utilizando los diversos "Templates & scenes" de HeyGen para generar contenido cautivador rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de demostración de producto de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y agencias de marketing que buscan ampliar su alcance. La estética visual debe ser elegante y centrada en el producto, con tomas de producto de alta calidad y texto claro en pantalla, respaldado por una voz en off profesional y autoritaria. Demuestra cómo HeyGen actúa como un "generador de secuencias de anuncios en video", aprovechando los "avatares de AI" para presentar productos diversos de manera convincente y mantener la coherencia de la marca en varios anuncios.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video tutorial de 60 segundos para creadores de contenido y marcas personales que desean personalizar su presencia en línea. El estilo visual debe ser juguetón y vibrante, utilizando transiciones creativas y animaciones expresivas, con música de fondo enérgica. Este video ilustrará el poder de la "personalización" dentro de HeyGen, demostrando cómo pueden personalizar fácilmente "plantillas de video" y mejorar su mensaje a través de la auténtica "generación de voz en off" para una narración única.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un video introductorio conciso de 15 segundos para startups y emprendedores aspirantes que buscan una forma rápida de crear impacto. El estilo visual y de audio debe ser minimalista e informativo, utilizando gráficos limpios y una narración amigable y clara. Este breve "anuncio de video" transmitirá rápidamente el valor de HeyGen como un "creador de videos en línea", mostrando lo simple que es convertir ideas en visuales atractivos directamente desde un guion usando "Texto a video desde guion", haciendo accesible la creación de videos profesionales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Secuencias de Anuncios en Video

Crea fácilmente anuncios en video atractivos y profesionales para tu estrategia de marketing con una plataforma de creación de video impulsada por AI.

1
Step 1
Selecciona tu Punto de Partida
Elige entre una diversa biblioteca de "Templates & scenes" pre-diseñados o comienza desde cero usando el creador de videos en línea. Esto te permite establecer rápidamente la narrativa y estructura de tu anuncio para anuncios en video poderosos.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Personaliza tu anuncio con los activos únicos de tu marca. Añade tu logo, ajusta los colores e incorpora otros elementos visuales utilizando controles de Branding completos (logo, colores) para asegurar la coherencia y reforzar tu mensaje.
3
Step 3
Añade Narración Dinámica
Mejora tu anuncio con audio convincente aprovechando la generación de voz en off para crear una narración de sonido natural. También puedes utilizar la funcionalidad de Texto a video desde guion para convertir rápidamente tu contenido escrito en palabras habladas.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu secuencia de anuncios ajustando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para diferentes plataformas, luego exporta tu salida de video de alta calidad. Tu anuncio profesional está ahora listo para ser desplegado en los canales de marketing que elijas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Produce videos impactantes de historias de éxito de clientes que generen confianza y demuestren valor, integrados sin problemas en tus secuencias de anuncios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis anuncios en video con AI?

HeyGen te permite crear videos profesionales y anuncios en video atractivos utilizando avatares de AI y funciones avanzadas de creación de video con AI. Puedes generar fácilmente videos de alta calidad para captar la atención de tu audiencia.

¿Qué plantillas de video están disponibles para personalización en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de video y un editor de arrastrar y soltar, lo que te permite crear videos profesionales adaptados a tu marca. Nuestro creador de videos en línea proporciona amplias opciones de personalización para tu estrategia de marketing.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en video con voz en off?

Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de Texto a video desde guion, lo que te permite transformar tu contenido escrito en anuncios de video dinámicos. Esto incluye la generación de voz en off profesional para asegurar que tu mensaje se entregue claramente.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios en video para redes sociales?

HeyGen funciona como un eficiente generador de secuencias de anuncios en video, perfecto para crear videos atractivos para redes sociales. Puedes producir anuncios en video atractivos rápidamente para aumentar tu presencia en línea en diversas plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo