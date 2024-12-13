Generador de Vídeos Creativos de Anuncios: Crea Anuncios en Vídeo Ganadores

Produce sin esfuerzo anuncios en vídeo ganadores para cualquier plataforma utilizando nuestros avanzados avatares de AI para involucrar a tu audiencia.

446/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos específicamente para agencias de publicidad y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando cómo generar rápidamente múltiples creatividades de anuncios para diversas campañas. Emplea una estética visual limpia y profesional con cortes rápidos y texto informativo en pantalla, acompañado de una voz en off autoritaria que explique las ganancias en eficiencia. Este vídeo debe demostrar el poder de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción.
Prompt de Ejemplo 2
Para marcas de comercio electrónico globales, se necesita un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos, destacando la facilidad de crear vídeos de productos personalizados a gran escala. La presentación visual debe ser clara y concisa, utilizando una mezcla de grabaciones de pantalla y tomas elegantes del producto, mejoradas por una voz en off amigable y humana. Este vídeo aprovechará la función de generación de voz en off de HeyGen para producir narraciones sin esfuerzo en múltiples idiomas, enfatizando el alcance global.
Prompt de Ejemplo 3
¿Y si un vídeo de UGC de AI de 30 segundos y juguetón pudiera dirigirse a creadores de contenido y especialistas en marketing de redes sociales, convirtiendo sin esfuerzo una idea de 'guion viral' en realidad? Su estilo visual sería vibrante e informal, imitando las tendencias populares de redes sociales con superposiciones de texto dinámicas y transiciones peculiares, acompañado de música de fondo en tendencia. Se integrarían las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar lo rápido que se puede ensamblar contenido único y llamativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Creativos de Anuncios

Transforma sin esfuerzo ideas en anuncios en vídeo de alto impacto con nuestro generador potenciado por AI. Crea creatividades atractivas en minutos que capturen la atención y generen resultados.

1
Step 1
Crea Tu Anuncio con una Plantilla
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales. Estos diseños predefinidos proporcionan un inicio rápido para tus necesidades de generador de vídeos creativos de anuncios, permitiéndote construir narrativas convincentes rápidamente usando plantillas y escenas.
2
Step 2
Añade Actores de AI Atractivos
Mejora tu creatividad publicitaria integrando Actores de AI. Elige entre una variedad de avatares de AI para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano y una presencia dinámica a tus vídeos sin necesidad de filmación tradicional.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Tu Marca
Personaliza tus creatividades publicitarias con los elementos únicos de tu marca. Utiliza controles de branding completos (logo, colores) para asegurar que tus vídeos sean consistentes con la estética de tu empresa y refuercen tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta para Anuncios en Vídeo Ganadores
Finaliza tu anuncio en vídeo y prepáralo para su distribución. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptar tu creatividad a varias plataformas, asegurando que tus anuncios en vídeo ganadores se vean perfectos en todos los lugares donde los publiques.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Anuncios de Testimonios Atractivos

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos anuncios en vídeo utilizando avatares de AI, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen generar anuncios en vídeo ganadores de manera efectiva?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos de AI avanzado diseñado para producir anuncios en vídeo ganadores y creatividades publicitarias atractivas. Aprovecha nuestra poderosa plataforma para transformar guiones en vídeos de alta calidad utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo versátiles, asegurando que tus campañas destaquen.

¿Qué tipo de Actores de AI puedo usar con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de AI realistas y Actores de AI, permitiéndote crear creatividades publicitarias atractivas. Puedes personalizar estos avatares dentro de nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar, incorporando la identidad única de tu marca para vídeos de productos y más.

¿Simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para los especialistas en marketing?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos, permitiendo a los especialistas en marketing de rendimiento generar rápidamente creatividades publicitarias de alto impacto a partir de guiones virales. Con generación de voz en off incorporada y la capacidad de localizar en todos los idiomas, HeyGen te ayuda a llegar a audiencias globales de manera eficiente.

¿Qué activos creativos ofrece HeyGen para vídeos de productos?

HeyGen proporciona una extensa biblioteca de plantillas de vídeo y medios de archivo para elevar tus vídeos de productos y b-roll de productos. Puedes combinar fácilmente estos elementos con branding personalizado, música y voces en off de AI para producir creatividades publicitarias cautivadoras que realmente muestren tus ofertas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo