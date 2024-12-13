Generador de Vídeos Creativos de Anuncios: Crea Anuncios en Vídeo Ganadores
Produce sin esfuerzo anuncios en vídeo ganadores para cualquier plataforma utilizando nuestros avanzados avatares de AI para involucrar a tu audiencia.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos específicamente para agencias de publicidad y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando cómo generar rápidamente múltiples creatividades de anuncios para diversas campañas. Emplea una estética visual limpia y profesional con cortes rápidos y texto informativo en pantalla, acompañado de una voz en off autoritaria que explique las ganancias en eficiencia. Este vídeo debe demostrar el poder de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción.
Para marcas de comercio electrónico globales, se necesita un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos, destacando la facilidad de crear vídeos de productos personalizados a gran escala. La presentación visual debe ser clara y concisa, utilizando una mezcla de grabaciones de pantalla y tomas elegantes del producto, mejoradas por una voz en off amigable y humana. Este vídeo aprovechará la función de generación de voz en off de HeyGen para producir narraciones sin esfuerzo en múltiples idiomas, enfatizando el alcance global.
¿Y si un vídeo de UGC de AI de 30 segundos y juguetón pudiera dirigirse a creadores de contenido y especialistas en marketing de redes sociales, convirtiendo sin esfuerzo una idea de 'guion viral' en realidad? Su estilo visual sería vibrante e informal, imitando las tendencias populares de redes sociales con superposiciones de texto dinámicas y transiciones peculiares, acompañado de música de fondo en tendencia. Se integrarían las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar lo rápido que se puede ensamblar contenido único y llamativo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento.
Aprovecha las capacidades del generador de vídeos de AI para producir creatividades publicitarias ganadoras rápidamente, mejorando el rendimiento de la campaña y el ROI.
Produce Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente anuncios en vídeo dinámicos y virales para redes sociales y clips, capturando la atención de la audiencia con actores de AI y plantillas.
Preguntas Frecuentes
¿Puede HeyGen generar anuncios en vídeo ganadores de manera efectiva?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos de AI avanzado diseñado para producir anuncios en vídeo ganadores y creatividades publicitarias atractivas. Aprovecha nuestra poderosa plataforma para transformar guiones en vídeos de alta calidad utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo versátiles, asegurando que tus campañas destaquen.
¿Qué tipo de Actores de AI puedo usar con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de AI realistas y Actores de AI, permitiéndote crear creatividades publicitarias atractivas. Puedes personalizar estos avatares dentro de nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar, incorporando la identidad única de tu marca para vídeos de productos y más.
¿Simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para los especialistas en marketing?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos, permitiendo a los especialistas en marketing de rendimiento generar rápidamente creatividades publicitarias de alto impacto a partir de guiones virales. Con generación de voz en off incorporada y la capacidad de localizar en todos los idiomas, HeyGen te ayuda a llegar a audiencias globales de manera eficiente.
¿Qué activos creativos ofrece HeyGen para vídeos de productos?
HeyGen proporciona una extensa biblioteca de plantillas de vídeo y medios de archivo para elevar tus vídeos de productos y b-roll de productos. Puedes combinar fácilmente estos elementos con branding personalizado, música y voces en off de AI para producir creatividades publicitarias cautivadoras que realmente muestren tus ofertas.