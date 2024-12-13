Generador de Creativos Publicitarios: Aumenta tu ROAS de Campaña
Genera creativos publicitarios de AI impresionantes y aumenta las tasas de conversión utilizando poderosos avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un anuncio de video dinámico de 45 segundos para los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico que buscan optimizar el rendimiento de sus campañas. Visualmente, incorpora gráficos elegantes y cortes rápidos que demuestren el poder de un Creador de Anuncios de Video AI, acompañado de una banda sonora enérgica y orientada a resultados. Este video destacará cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios producir rápidamente videos de alta conversión, aumentando finalmente el ROAS y las tasas de conversión con generación de voz en off profesional.
Produce un video innovador de 60 segundos diseñado para agencias creativas y creadores de contenido que buscan soluciones visuales de vanguardia. El video debe adoptar un estilo visualmente rico y atractivo, mostrando las posibilidades únicas de los avatares de AI en la creación de visuales impresionantes que imitan sesiones de fotos virtuales. El audio debe ser inspirador y moderno. Enfatiza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones, ilustrando cómo los usuarios pueden generar creativos publicitarios diversos y de alta calidad sin los costos tradicionales de estudio.
Imagina un video conciso de 15 segundos dirigido a startups y marketers ocupados que necesitan crear anuncios rápidamente. Este video rápido y directo debe presentar visuales vibrantes y una voz en off contundente y segura. Ilustra la velocidad y eficiencia del generador de creativos publicitarios de HeyGen, destacando específicamente cómo los usuarios pueden pasar de una idea simple a un video pulido con subtítulos/captions generados automáticamente utilizando su función de texto a video desde guion, asegurando un compromiso instantáneo y un mensaje claro en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera creativos de anuncios de video AI poderosos y de alta conversión rápidamente para optimizar el rendimiento de la campaña y lograr un ROAS superior.
Videos de Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce instantáneamente videos y clips de anuncios para redes sociales que captan la atención y generan un mayor compromiso para tus campañas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de creativos publicitarios diversos?
HeyGen es un potente Generador de Anuncios de AI que agiliza todo el proceso para crear anuncios. Nuestra plataforma impulsada por AI proporciona herramientas intuitivas, incluyendo una variedad de plantillas, que te permiten producir rápidamente creativos publicitarios diversos y atractivos sin necesidad de experiencia extensa en edición.
¿Puede HeyGen utilizar Avatares de AI para creativos de anuncios de video atractivos?
Sí, HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de AI realistas en tus creativos de anuncios de video, haciéndolos más dinámicos y atractivos. Como un líder en la creación de anuncios de video AI, te ayudamos a cautivar a las audiencias con visuales de alta calidad y presentaciones atractivas para tus campañas publicitarias.
¿Qué tipos de plantillas de anuncios impulsadas por AI están disponibles para acelerar la generación de creativos publicitarios?
HeyGen ofrece una robusta selección de plantillas impulsadas por AI diseñadas para acelerar la generación de creativos publicitarios en varios formatos. Estos diseños profesionales te permiten crear rápidamente anuncios, desde anuncios de imagen impactantes hasta comerciales de video dinámicos, asegurando eficiencia y alta calidad visual.
¿HeyGen admite la personalización de marca y copia de anuncios para visuales de campaña efectivos?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus creativos publicitarios para una identidad visual consistente. También puedes personalizar la copia de los anuncios sin esfuerzo, asegurando que tu mensaje esté perfectamente alineado con los visuales de tu campaña y resuene con tu audiencia objetivo.