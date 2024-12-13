generador de vídeos conceptuales creativos para anuncios de alta conversión
Crea anuncios en vídeo estilo UGC atractivos y de alta conversión usando avatares de IA realistas, reduciendo drásticamente tus costos de producción y aumentando tu presencia en redes sociales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de 45 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico que alcanzan a la Generación Z. Este anuncio debe adoptar una estética de anuncios en vídeo estilo UGC dinámico y auténtico, con cortes rápidos y sonidos de fondo en tendencia, diseñado para sentirse nativo en plataformas como TikTok. Emplea un Avatar de IA generado a través de HeyGen para entregar mensajes relacionados directamente a la audiencia, usando un lenguaje informal y texto en pantalla para maximizar el impacto y retratar una experiencia de usuario genuina, respaldado por una versátil biblioteca de medios/soporte de stock.
Produce un vídeo pulido de 60 segundos para gestores de productos que lanzan un nuevo dispositivo tecnológico, diseñado para educar y entusiasmar a los posibles primeros adoptantes. La presentación visual debe ser elegante, moderna y futurista, enfatizando tomas de producto en primer plano con transiciones suaves, complementadas por música de fondo electrónica sofisticada y ambiental. Aprovecha las Plantillas y escenas profesionales de HeyGen para articular claramente características y especificaciones complejas, asegurando una entrega profesional en varias plataformas con subtítulos/captions y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto flexible.
Crea un anuncio corto de 20 segundos ideal para creadores de contenido y emprendedores individuales que buscan generar rápidamente conceptos creativos publicitarios para redes sociales. Este vídeo debe presentar un estilo visual vibrante y juguetón con animaciones de texto dinámicas y una melodía pegajosa y alegre, diseñada para captar la atención al instante. Utiliza la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente ideas breves en visuales atractivos, con generación de voz en off integrada para entregar un llamado a la acción claro y conciso, adecuado para plataformas como Instagram Reels o YouTube Shorts.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Publicitarios de Alto Rendimiento Rápidamente.
Aprovecha la IA para producir conceptos creativos publicitarios convincentes y activos publicitarios de alta conversión en solo minutos, optimizando tu retorno de inversión publicitaria.
Genera Contenido Publicitario Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente anuncios impulsados por IA cautivadores y anuncios en vídeo estilo UGC adaptados para plataformas como anuncios de Meta y anuncios de TikTok, aumentando el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la generación de vídeos conceptuales creativos para anuncios?
HeyGen es un avanzado creador de anuncios en vídeo con IA que te permite generar vídeos conceptuales creativos para anuncios usando Avatares de IA y sugerencias de texto. Esta capacidad ayuda a producir activos publicitarios de alta conversión, incluidos los populares anuncios en vídeo estilo UGC, con notable eficiencia y creatividad.
¿Qué hace de HeyGen un potente generador de vídeos con IA para diversas tomas de producto?
HeyGen transforma el proceso tradicional de tomas de producto ofreciendo un generador de vídeos con IA capaz de producir contenido de calidad profesional. Con sus Plantillas Personalizadas y avatares de IA realistas, proporciona una solución rentable para crear vídeos de producto atractivos y anuncios impulsados por IA.
¿Puede HeyGen ayudar a generar anuncios impulsados por IA optimizados para varias plataformas de redes sociales?
Absolutamente, HeyGen sobresale como un creador de anuncios en vídeo con IA, empoderando a los usuarios para producir anuncios dinámicos impulsados por IA adaptados para diferentes plataformas de redes sociales. Puedes aprovechar los Avatares de IA y personalizar fácilmente el contenido del vídeo para necesidades específicas, como anuncios de Meta y anuncios de TikTok, agilizando tu proceso de creación de campañas.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios en vídeo estilo UGC auténticos para campañas de marketing?
HeyGen simplifica la producción de anuncios en vídeo estilo UGC auténticos a través de su intuitivo generador de vídeos con IA y ricas Plantillas Personalizadas. Los usuarios pueden transformar fácilmente sugerencias de texto en vídeos atractivos, facilitando la creación de creatividades publicitarias impactantes que resuenen con las audiencias sin requerir tomas de vídeo tradicionales.