Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo de 90 segundos para formadores corporativos y especialistas en eLearning, centrado en mejorar el compromiso de aprendizaje a través de herramientas de vídeo modernas. Emplea una estética limpia y moderna con infografías animadas y un avatar de IA amigable y conocedor para presentar puntos clave de instrucción. Destaca los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off integrada como características poderosas para producir rápidamente materiales de diseño eLearning de alta calidad y consistentes que resuenen con los aprendices adultos.
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando un creador de vídeos de soluciones activas para la creación rápida de contenido en redes sociales. Incorpora un estilo visual enérgico y rápido con música de fondo animada y cortes rápidos para demostrar eficiencia. Enfatiza cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de redimensionamiento y exportación de proporciones permiten a los usuarios generar activos de redes sociales diversos y de aspecto profesional para varias plataformas en minutos.
Diseña un vídeo informativo de 1 minuto y 15 segundos para gerentes de producto y redactores técnicos, ilustrando cómo transformar documentación densa en contenido verdaderamente atractivo para la incorporación de productos. Mantén un estilo visual elegante y profesional con una voz calmante y autoritaria y transiciones sutiles entre puntos clave. Muestra la efectividad de la plataforma de HeyGen para mejorar la claridad utilizando su soporte de biblioteca de medios/stock para visuales relevantes y subtítulos/captions generados automáticamente para garantizar accesibilidad y comprensión.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora la Formación y el Desarrollo.
Mejora la efectividad de la formación de empleados y la retención de conocimientos a través de vídeos dinámicos generados por IA.
Optimiza el Contenido de eLearning.
Desarrolla y escala cursos educativos de manera eficiente para llegar a una base de aprendices global más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?
HeyGen aprovecha la avanzada IA como un creador de vídeos impulsado por IA para transformar texto en vídeos profesionales, con avatares de IA realistas y generación dinámica de voz en off. Esta poderosa capacidad de texto a vídeo agiliza el proceso de producción, haciendo que el contenido atractivo de alta calidad sea accesible para todos.
¿Qué avatares de IA puedo usar para crear contenido atractivo en HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA, desde opciones de stock hasta creaciones personalizadas, permitiendo a los usuarios personalizar su contenido de vídeo. Estos avatares de IA pueden combinarse con varias opciones de voz en off y efectos de animación para mejorar el compromiso del espectador de manera efectiva.
¿Puede HeyGen soportar diferentes formatos de vídeo para contenido en redes sociales?
Sí, HeyGen proporciona robustas capacidades de redimensionamiento de proporciones, facilitando la creación y exportación de contenido atractivo optimizado para varias plataformas de redes sociales. Puedes adaptar tus vídeos sin problemas para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, asegurando un amplio alcance.
¿Qué tan fácil es generar voces en off para mis vídeos usando la plataforma HeyGen?
Generar voces en off en HeyGen es notablemente sencillo, ya que la plataforma te permite convertir texto directamente en discurso de sonido natural a través de su función de generación de voz en off. Esta funcionalidad integrada de texto a vídeo agiliza tu flujo de trabajo de edición de vídeo, eliminando la necesidad de grabación de voz por separado.