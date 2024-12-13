creador de vídeos de participación activa: Captura a tu Audiencia

Impulsa la interacción y captura la atención con contenido dinámico. Convierte instantáneamente guiones en vídeos cautivadores usando Texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo pulido de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan presentar una imagen de 'vídeo profesional'. La estética visual debe ser limpia y corporativa, con un 'avatar de IA' transmitiendo un mensaje conciso sobre un fondo minimalista, acompañado de una voz calmada y autoritaria. Muestra cómo las capacidades de 'Texto a vídeo desde guion' simplifican la creación de contenido, haciendo que las ideas complejas sean accesibles y profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una micro-lección de 60 segundos atractiva para educadores y formadores centrada en cómo HeyGen puede 'hacer que el aprendizaje sea más dinámico y memorable'. El vídeo debe emplear un estilo visual amigable e ilustrativo con superposiciones de texto animado claras, apoyado por una música de fondo suave. Enfatiza el beneficio de añadir fácilmente 'Subtítulos/captions' para la accesibilidad y aprovechar el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' para enriquecer el contenido educativo, transformando la visualización pasiva en 'vídeos de alta participación'.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un bumper de marca dinámico de 15 segundos diseñado para creadores de contenido que buscan revitalizar su presencia en línea a través de un 'proceso creativo'. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, utilizando 'plantillas de vídeo personalizables' con animaciones rápidas e impactantes y una pista de audio moderna y libre de derechos. Este corto demuestra cómo el 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' permite una adaptación perfecta en varias plataformas, asegurando que tus 'animaciones dinámicas' se vean perfectas en todas partes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el creador de vídeos de participación activa

Transforma tus ideas en vídeos cautivadores e interactivos que impulsan la participación de la audiencia y logran tus objetivos de comunicación sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en un vídeo, sentando las bases para tu contenido de alta participación.
2
Step 2
Selecciona Elementos Interactivos
Elige entre plantillas personalizadas e infunde tu vídeo con elementos interactivos, como Llamadas a la Acción Personalizadas, para involucrar directamente a los espectadores e impulsar la participación.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Utiliza nuestra función de subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible. Mejora aún más tu vídeo con voces en off profesionales para un impacto máximo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Optimiza tu vídeo con redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas. Descarga y comparte tu contenido profesional que impulsa la participación en redes sociales y otros canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Participación y Retención en la Formación

Impulsa la participación y la retención del conocimiento en contenido de formación y educativo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de alta participación?

HeyGen es un creador de vídeos de participación activa que simplifica la creación de vídeos cautivadores. Aprovecha la tecnología de IA de vanguardia para transformar tus ideas en contenido dinámico diseñado para captar la atención e impulsar la interacción, convirtiéndose en un creador de vídeos interactivos de IA ideal.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA y plantillas personalizadas para contenido atractivo?

Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa biblioteca de avatares de IA realistas y plantillas diseñadas profesionalmente para ayudarte a crear vídeos de participación atractivos. Estas plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA simplifican tu proceso creativo, permitiendo estilos visualmente atractivos y contenido dinámico.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de participación activa?

HeyGen funciona como un eficiente creador de vídeos de participación activa al permitir la generación de texto a vídeo desde guion y la generación de voz en off de alta calidad. Además, características como subtítulos automáticos y controles de marca aseguran que tus mensajes sean accesibles e impulsen la interacción en varias plataformas.

¿Cómo puedo hacer que mis vídeos sean interactivos con HeyGen para un mejor crecimiento de la audiencia?

HeyGen te permite crear vídeos interactivos integrando Llamadas a la Acción Personalizadas y elementos dinámicos directamente en tu contenido. Esta funcionalidad te ayuda a maximizar la interacción de la audiencia y generar leads, impulsando efectivamente el crecimiento general de tu audiencia.

