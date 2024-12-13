Crea un vídeo claro de 1 minuto que explique el proceso de apertura de cuenta en línea para nuevos usuarios, utilizando un enfoque de "creador de vídeos de recorrido de apertura de cuenta". El público objetivo son los clientes primerizos, y el estilo visual debe ser brillante y amigable, con texto en pantalla que destaque los pasos clave. Emplea "generación de voz en off" para guiar a los espectadores de manera fluida, asegurando que cada paso se entienda fácilmente con un tono tranquilizador, e incluye "subtítulos" para accesibilidad.

Generar Vídeo