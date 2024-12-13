Generador de Vídeos de Incorporación de Cuentas: Optimiza los Viajes de Nuevos Usuarios

Genera rápidamente vídeos de incorporación profesional desde guion con IA, asegurando viajes de cliente sin problemas y mejorando el compromiso del usuario.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos usuarios de una herramienta de productividad, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de su primer inicio de sesión y una visión general del panel de control. El estilo visual debe ser brillante y minimalista, incorporando iconos animados y una voz en off clara y optimista generada utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que los nuevos usuarios se sientan apoyados desde el principio.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo de producto dinámico de 60 segundos dirigido a usuarios ansiosos por explorar la nueva función de "generador de vídeo de IA" dentro de una suite creativa. El vídeo debe emplear un estilo visual moderno y enérgico, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para demostrar rápidamente los pasos clave y mostrar varias opciones de plantillas y escenas disponibles, haciendo que las características complejas sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo elegante de 30 segundos para la incorporación de cuentas, dirigido a empresas que utilizan una plataforma avanzada de "generador de vídeos de incorporación de cuentas", destacando cómo pueden personalizar rápidamente los mensajes de bienvenida para sus propios clientes. El enfoque visual debe ser profesional y limpio, utilizando los avatares de IA de HeyGen para crear presentadores diversos y aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo tranquilizador de 50 segundos diseñado para simplificar el proceso de configuración inicial para nuevos usuarios abrumados por software complejo, enfocándose en "vídeos de incorporación" como solución. El tono debe ser calmado y de apoyo, con un diseño visual minimalista y subtítulos claros generados por HeyGen, asegurando que cada paso sea fácilmente comprendido. Utiliza el texto a vídeo desde guion de HeyGen para desglosar cada etapa en instrucciones manejables y concisas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación de Cuentas

Da la bienvenida a nuevos usuarios de manera eficiente y guíalos a través de tu plataforma con vídeos de incorporación atractivos impulsados por IA, diseñados para aumentar la adopción y reducir las consultas de soporte.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de incorporación. El generador de texto a vídeo de HeyGen convertirá tus palabras en una acción de vídeo convincente.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA de HeyGen para representar tu marca, dando vida a tu mensaje de incorporación con una presencia realista.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off
Enriquece aún más tu vídeo añadiendo voces en off generadas por IA en múltiples idiomas, asegurando claridad y compromiso para los nuevos usuarios.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación
Revisa tu vídeo de incorporación completado, luego expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado, listo para ser compartido en plataformas y dar la bienvenida a nuevas cuentas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Bienvenida Impactantes Rápidamente

.

Genera rápidamente vídeos introductorios de alto impacto que incorporen efectivamente nuevas cuentas mostrando inmediatamente el valor del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la creación de vídeos el generador de vídeo de IA de HeyGen?

El avanzado generador de vídeo de IA de HeyGen transforma guiones de texto en vídeos pulidos sin esfuerzo. Puedes aprovechar nuestros avatares de IA y diversas voces en off para producir contenido de vídeo generado por IA de manera rápida y eficiente, optimizando tu proceso creativo.

¿Puedo personalizar los avatares de IA generados por HeyGen para mis vídeos?

Sí, HeyGen ofrece un robusto generador de avatares de IA que permite una personalización significativa. Puedes seleccionar entre varios estilos de avatar y combinarlos con plantillas dinámicas, asegurando que tus avatares de IA se alineen perfectamente con la estética de tu marca y las necesidades de edición de vídeo.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen como generador de IA de texto a vídeo?

Como un líder en generadores de IA de texto a vídeo, HeyGen permite la producción rápida de vídeos de alta calidad a partir de un simple guion. Esta capacidad es ideal para crear vídeos de incorporación efectivos o explicativos de productos, completos con voces en off de sonido natural, reduciendo significativamente el tiempo y costo de producción.

¿HeyGen proporciona plantillas para ayudar con diferentes tipos de vídeos?

Absolutamente, HeyGen ofrece una biblioteca completa de plantillas para iniciar tus proyectos de vídeo, ya sea que estés creando un vídeo de incorporación de cuentas u otro contenido de vídeo generado por IA. Estas plantillas, combinadas con características como un generador de imagen a vídeo, te ayudan a producir vídeos profesionales con facilidad.

