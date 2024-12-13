Generador de Formación en Accesibilidad: Construye Aprendizaje Accesible Rápidamente

Genera rápidamente formación en accesibilidad web atractiva y conforme a WCAG. Usa los avatares de AI de HeyGen para dar vida a tus lecciones de diseño accesible para todos los aprendices.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a desarrolladores y diseñadores UX, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion con un estilo visual moderno y centrado en la demostración y un audio animado, para ilustrar el papel crítico de la accesibilidad digital y cómo las tecnologías de asistencia, específicamente los lectores de pantalla, interactúan con el contenido web.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos para webmasters y oficiales de cumplimiento, aprovechando al máximo los subtítulos/captions de HeyGen con una presentación visual detallada, tipo tutorial, y una voz en off calmada y autoritaria, para explicar a fondo las pautas clave de WCAG 2.1 nivel AA y la implementación de principios de diseño accesible, incluyendo la utilidad de un Comprobador de Accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una guía práctica de 45 segundos para especialistas en marketing de contenido y editores web, aprovechando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen con un estilo visual atractivo y rico en ejemplos y un tono amigable, para demostrar la funcionalidad de un Generador de Accesibilidad de Imágenes y enfatizar la importancia del texto alternativo descriptivo para crear contenido verdaderamente accesible.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación en Accesibilidad

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en accesibilidad atractivos y conformes a WCAG, empoderando a tu equipo para construir una experiencia digital más inclusiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza introduciendo tu contenido educativo. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para transformar tu material escrito en una presentación visual dinámica, asegurando que tus mensajes de formación en accesibilidad sean claros y precisos.
2
Step 2
Añade Funciones Esenciales de Accesibilidad
Mejora el alcance de tu vídeo integrando elementos clave de accesibilidad. Genera subtítulos/captions precisos para apoyar diversas necesidades de aprendizaje y asegura que tu contenido cumpla con los estándares WCAG cruciales para una comprensión más amplia.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Narración
Personaliza tu formación con avatares de AI profesionales y refina la generación de la voz en off. Esto te permite presentar temas complejos de manera atractiva y humana, haciendo que los principios de diseño accesible sean más fáciles de entender.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Contenido Accesible
Finaliza tu formación generando el vídeo en tu formato preferido. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para asegurar que tu contenido de accesibilidad digital esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Estándares de Accesibilidad Complejos

Desglosa las pautas intrincadas de WCAG, las tecnologías de asistencia y los principios de diseño accesible en formatos de vídeo claros y digeribles para un aprendizaje más fácil.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de formación en accesibilidad?

HeyGen permite a las organizaciones crear contenido accesible para la formación en accesibilidad de manera sencilla, transformando guiones en lecciones de vídeo atractivas con avatares de AI y voces en off. Este proceso simplificado ayuda a educar a los equipos sobre los estándares WCAG y las mejores prácticas de accesibilidad digital.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multimedia accesibles conformes con WCAG 2.1 nivel AA?

Sí, HeyGen facilita la producción de vídeos multimedia accesibles generando automáticamente subtítulos/captions precisos para todo el contenido, lo cual es crucial para las tecnologías de asistencia y las personas con discapacidades. Los usuarios también pueden integrar descripciones detalladas y texto alternativo en sus guiones para mejorar la accesibilidad web.

¿Qué papel desempeña HeyGen en la mejora de las iniciativas generales de accesibilidad digital?

HeyGen actúa como una herramienta poderosa para impulsar la accesibilidad digital al permitir la producción rápida de contenido de vídeo diverso, desde materiales de rutas de aprendizaje hasta anuncios informativos. Sus capacidades como texto a vídeo y controles de marca ayudan a las organizaciones a mantener un diseño accesible y coherente en sus comunicaciones.

¿Puede HeyGen ayudar a mi equipo a crear contenido accesible de manera más eficiente?

Absolutamente, HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de contenido accesible a través de su plataforma intuitiva y capacidades de AI. Al convertir guiones en vídeos con avatares de AI y proporcionar subtítulos automáticos, facilita la producción de vídeos amigables con la accesibilidad web que atienden a una audiencia más amplia.

