Generador de Formación en Accesibilidad: Construye Aprendizaje Accesible Rápidamente
Genera rápidamente formación en accesibilidad web atractiva y conforme a WCAG. Usa los avatares de AI de HeyGen para dar vida a tus lecciones de diseño accesible para todos los aprendices.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a desarrolladores y diseñadores UX, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion con un estilo visual moderno y centrado en la demostración y un audio animado, para ilustrar el papel crítico de la accesibilidad digital y cómo las tecnologías de asistencia, específicamente los lectores de pantalla, interactúan con el contenido web.
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos para webmasters y oficiales de cumplimiento, aprovechando al máximo los subtítulos/captions de HeyGen con una presentación visual detallada, tipo tutorial, y una voz en off calmada y autoritaria, para explicar a fondo las pautas clave de WCAG 2.1 nivel AA y la implementación de principios de diseño accesible, incluyendo la utilidad de un Comprobador de Accesibilidad.
Genera una guía práctica de 45 segundos para especialistas en marketing de contenido y editores web, aprovechando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen con un estilo visual atractivo y rico en ejemplos y un tono amigable, para demostrar la funcionalidad de un Generador de Accesibilidad de Imágenes y enfatizar la importancia del texto alternativo descriptivo para crear contenido verdaderamente accesible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Desarrolla Cursos de Accesibilidad Integrales.
Genera rápidamente vídeos de formación en accesibilidad en profundidad, ampliando el alcance para educar a audiencias diversas a nivel global sobre accesibilidad digital y estándares WCAG.
Mejora el Compromiso en la Formación de Accesibilidad.
Utiliza vídeo potenciado por AI para hacer la formación en accesibilidad más interactiva y memorable, mejorando la comprensión y retención de temas complejos por parte de los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de formación en accesibilidad?
HeyGen permite a las organizaciones crear contenido accesible para la formación en accesibilidad de manera sencilla, transformando guiones en lecciones de vídeo atractivas con avatares de AI y voces en off. Este proceso simplificado ayuda a educar a los equipos sobre los estándares WCAG y las mejores prácticas de accesibilidad digital.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multimedia accesibles conformes con WCAG 2.1 nivel AA?
Sí, HeyGen facilita la producción de vídeos multimedia accesibles generando automáticamente subtítulos/captions precisos para todo el contenido, lo cual es crucial para las tecnologías de asistencia y las personas con discapacidades. Los usuarios también pueden integrar descripciones detalladas y texto alternativo en sus guiones para mejorar la accesibilidad web.
¿Qué papel desempeña HeyGen en la mejora de las iniciativas generales de accesibilidad digital?
HeyGen actúa como una herramienta poderosa para impulsar la accesibilidad digital al permitir la producción rápida de contenido de vídeo diverso, desde materiales de rutas de aprendizaje hasta anuncios informativos. Sus capacidades como texto a vídeo y controles de marca ayudan a las organizaciones a mantener un diseño accesible y coherente en sus comunicaciones.
¿Puede HeyGen ayudar a mi equipo a crear contenido accesible de manera más eficiente?
Absolutamente, HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de contenido accesible a través de su plataforma intuitiva y capacidades de AI. Al convertir guiones en vídeos con avatares de AI y proporcionar subtítulos automáticos, facilita la producción de vídeos amigables con la accesibilidad web que atienden a una audiencia más amplia.