generador de demos acelerador: Impulsa la Entrega de Proyectos
Acelera la creación de demos de plantillas personalizadas y automatiza las definiciones de construcción y liberación para Power Platform, aprovechando la conversión de texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos abordando los puntos problemáticos comunes en la Gestión del Ciclo de Vida de Aplicaciones (ALM) de Power Platform, utilizando el Acelerador ALM para Power Platform. Esta presentación visual dinámica, mejorada por la conversión de texto a vídeo desde el guion para mayor precisión, está dirigida a desarrolladores y administradores de Power Platform. Debe ilustrar claramente cómo gestionar solicitudes de despliegue y aprovechar el control de versiones de Git para una gestión robusta del ciclo de vida de aplicaciones, con una voz en off calmada y precisa que guíe a los usuarios a través de pasos complejos.
Desarrolla un vídeo moderno y autoritario de 60 segundos destacando el impacto del Generador de Demos de Gobernanza de Datos. Diseñado para arquitectos de datos y oficiales de cumplimiento, este vídeo debe transmitir visualmente la facilidad de demostrar soluciones complejas de gobernanza de datos utilizando Activos de Valor Técnico preconstruidos. Una generación de voz en off sofisticada debe asegurar a los espectadores la fiabilidad y precisión de las utilidades de automatización en la creación de demostraciones impactantes, manteniendo una estética visual pulida y profesional.
Diseña un vídeo enérgico de 45 segundos explicando las funciones principales de una Herramienta Aceleradora específica. Este vídeo enfocado en soluciones, equipado con subtítulos para una mayor accesibilidad, está dirigido a líderes de desarrollo de software y líderes técnicos que necesitan comprender rápidamente cómo crear y gestionar definiciones de construcción y liberación de manera eficiente. La narrativa visual debe ser rápida, demostrando procesos de configuración rápidos, y contar con una voz entusiasta y clara que enfatice los beneficios prácticos, potencialmente haciendo referencia a laboratorios prácticos para un mayor compromiso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Transforma laboratorios prácticos estáticos y demos técnicas en vídeos dinámicos de IA, mejorando la comprensión y retención del aprendiz.
Muestra historias de éxito de clientes con vídeos atractivos de IA.
Destaca el impacto de tus herramientas aceleradoras creando testimonios en vídeo convincentes y demostraciones de casos de uso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de demos técnicas para herramientas como el Generador de Demos de Azure DevOps?
HeyGen te permite generar rápidamente demostraciones profesionales de texto a vídeo para productos técnicos, incluidos aquellos creados con un demo de Acelerador ALM o el Generador de Demos de Azure DevOps. Al aprovechar avatares de IA y generación de voz en off, HeyGen hace que explicar procesos complejos sea más atractivo.
¿Puedo personalizar el contenido de vídeo en HeyGen para activos de valor técnico específicos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos en vídeos que muestran Activos de Valor Técnico o plantillas personalizadas. Esto asegura que tu contenido de vídeo, ya sea para soluciones de Power Platform o Azure DevOps, mantenga una identidad de marca consistente.
¿Facilita HeyGen la creación de contenido atractivo para temas complejos de ALM como el despliegue de Power Platform?
HeyGen te permite transformar guiones detallados en explicaciones en vídeo visualmente atractivas para temas técnicos complejos como el Acelerador ALM para Power Platform, las canalizaciones de Azure DevOps y el control de versiones de Git. Utiliza funciones como subtítulos para mejorar la comprensión y accesibilidad de estas solicitudes de despliegue críticas.
¿Qué opciones ofrece HeyGen para exportar vídeos que expliquen definiciones de construcción y liberación?
HeyGen admite varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, lo que facilita la preparación de vídeos para diferentes plataformas donde podrías compartir información sobre código fuente, definiciones de construcción y liberación, o utilidades de automatización. Estos vídeos pueden ser utilizados efectivamente en laboratorios prácticos para comunicar procesos técnicos claramente.