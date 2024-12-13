Produce un vídeo de 90 segundos demostrando la eficiencia del Generador de Demos de Azure DevOps. Este vídeo profesional e informativo, con un avatar de IA seguro explicando el proceso, está dirigido a ingenieros de DevOps y gestores de proyectos, mostrando cómo las plantillas disponibles y el código fuente preconfigurado facilitan la configuración de proyectos en Azure DevOps. El estilo visual debe ser limpio y nítido, destacando elementos clave de la interfaz y el despliegue rápido.

Generar Vídeo