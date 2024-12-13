Para estudiantes universitarios que luchan con conceptos avanzados de física, crea un vibrante video tutorial académico de 60 segundos. Debe contar con un avatar de IA amigable y expresivo que explique ecuaciones complejas a través de gráficos en movimiento dinámicos y texto claro en pantalla, acompañado de una voz en off enérgica pero accesible y música instrumental animada de fondo para maximizar el compromiso de los estudiantes.

