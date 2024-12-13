Crea un vídeo pulido de 60 segundos demostrando tu comprensión de un tema académico complejo, dirigido a un panel universitario para la defensa de tu tesis. Utiliza los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para elaborar un vídeo de presentación académica visualmente atractivo y estructurado, asegurando una entrega profesional pero atractiva con una narración clara y articulada y transiciones dinámicas que destaquen eficazmente los puntos clave de los datos.

Generar Vídeo