HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos explicativos de AI, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, una rica biblioteca de medios para contenido de stock y cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias plataformas. Esto asegura que tus vídeos animados se alineen perfectamente con tus necesidades de marca y distribución.