Generador de Explicadores de Política Académica: Simplifica Reglas Complejas

Comunica claramente políticas académicas complejas y mejora la comprensión con vídeos animados que presentan avatares de AI realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para el personal docente y administrativo, mostrando cómo utilizar eficazmente el nuevo "generador de explicadores de política académica". El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y paso a paso con útiles indicaciones en pantalla, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y una variedad de plantillas y escenas profesionales para demostrar el proceso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo de 45 segundos para estudiantes y educadores, abordando los matices de la nueva "política de AI" y el uso responsable de herramientas de AI en entornos académicos. El estilo visual y de audio debe ser moderno y atractivo, utilizando visuales dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de subtítulos precisos para mejorar la comprensión de diversos espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de política conciso de 30 segundos dirigido a todos los estudiantes, proporcionando una visión rápida de las actualizaciones recientes en las regulaciones de asistencia de la universidad. Este explicador de AI debe ser visualmente enérgico y directo, utilizando un avatar de AI para la comunicación directa y optimizado para varias plataformas mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Política Académica

Simplifica la creación de explicadores de políticas académicas claros y atractivos con las herramientas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen, asegurando cumplimiento y comprensión sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Política
Comienza introduciendo tu texto de política académica o un guion detallado en el generador. La potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma tu texto en una narrativa visual para tu explicador de política académica.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI profesionales para representar a tu institución y transmitir el mensaje de la política. Personaliza su apariencia y estilo para que coincidan con tu marca y mejoren el compromiso del espectador.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Mejora la claridad y profesionalismo utilizando la avanzada generación de locuciones para tu explicador de política. Selecciona entre varias voces e idiomas para asegurar que tu mensaje resuene claramente con tu audiencia objetivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu explicador añadiendo subtítulos para mejorar la accesibilidad y comprensión. Una vez completo, exporta tu vídeo pulido en tu formato preferido, listo para su distribución a estudiantes y personal docente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la comprensión y retención de políticas

Mejora la comprensión y el recuerdo de políticas y procedimientos académicos a través de vídeos educativos generados por AI interactivos y visualmente atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos explicativos de políticas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos de políticas atractivos al aprovechar su creador de vídeos de AI para transformar guiones de texto en contenido educativo en vídeo con locuciones profesionales y avatares de AI realistas. Este proceso eficiente permite la generación rápida de explicadores de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a generar explicadores de políticas de AI rápidamente?

Sí, HeyGen actúa como un generador eficiente de políticas de AI, permitiendo a los usuarios crear explicadores de políticas académicas de manera rápida. Sus diversas plantillas y escenas facilitan la conversión de texto a vídeo desde el guion, acelerando significativamente el proceso de creación de explicadores.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo educativo?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas como avatares de AI realistas, generación de locuciones de alta calidad y subtítulos automáticos. Estas herramientas están diseñadas para hacer que tu contenido de vídeo educativo sea más dinámico, accesible y atractivo para los espectadores.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos explicativos de AI en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos explicativos de AI, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, una rica biblioteca de medios para contenido de stock y cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias plataformas. Esto asegura que tus vídeos animados se alineen perfectamente con tus necesidades de marca y distribución.

