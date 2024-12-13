El creador de vídeos 4k definitivo para resultados profesionales

Cree vídeos profesionales de alta resolución sin esfuerzo. Aproveche nuestra función de IA de texto a vídeo a partir de guiones para dar vida a sus ideas al instante.

Crea un atractivo vídeo promocional de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan elevar su marketing con vídeo de alta resolución. El estilo visual debe ser profesional, limpio y bien iluminado, mostrando vívidamente los detalles del producto, complementado con música de fondo corporativa animada y una voz en off autoritaria generada utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen. Esto sirve como un excelente ejemplo de cómo un creador de vídeos en 4k puede mejorar la presencia de la marca.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona 4K Video Maker

Crea vídeos impresionantes en 4K sin esfuerzo con la plataforma intuitiva de HeyGen. Transforma tus ideas en historias visuales de alta resolución, mejoradas con inteligencia artificial.

1
Step 1
Crea tu proyecto
Inicia un nuevo proyecto de vídeo y elige entre plantillas profesionales, sube tus propios medios o genera contenido utilizando avatares de IA para dar vida a tus ideas.
2
Step 2
Añadir Elementos Atractivos
Mejora tu narrativa añadiendo generación de voz en off con un clic, incorporando música y personalizando el texto con nuestras potentes herramientas de edición.
3
Step 3
Perfecciona tus visuales
Ajusta la apariencia de tu vídeo. Modifica el redimensionamiento de la relación de aspecto para adaptarlo a diversas plataformas, asegurando que tu contenido siempre se vea profesional.
4
Step 4
Exporta tu vídeo en 4K
Una vez perfeccionado, exporta tu vídeo sin esfuerzo en una impresionante resolución 4K, aprovechando nuestra función de exportaciones fluidas para obtener la máxima claridad e impacto.

Casos de uso

Para aquellos que buscan una experiencia poderosa de creación de vídeos en 4k, HeyGen te permite crear vídeos de alta calidad y nivel profesional con facilidad. Mejora tu producción de vídeo con la inteligencia artificial, generando contenido cautivador que cumple con altos estándares visuales.

Casos de Éxito de Clientes

.

Produce compelling customer success stories using AI video, presenting testimonials with clarity and a polished, high-resolution look.

background image

Preguntas Frecuentes

¿HeyGen admite la creación de videos en alta resolución 4K?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un potente creador de vídeos en 4k, permitiéndote producir vídeos de alta resolución impresionantes. Puedes crear y exportar contenido de calidad profesional, asegurando la máxima claridad para tu audiencia.

¿Cómo funciona HeyGen como un editor de vídeo en línea para usuarios de todos los niveles de habilidad?

HeyGen simplifica la edición de vídeo proporcionando un editor de vídeo en línea intuitivo que integra capacidades avanzadas de IA. Puedes crear contenido de vídeo a partir de un guion de manera sencilla utilizando avatares de IA y locuciones, simplificando significativamente el proceso de producción de vídeo.

¿Qué tipo de herramientas de edición de video están disponibles en HeyGen para la personalización?

HeyGen ofrece herramientas de edición de video completas para ayudarte a personalizar y mejorar tu contenido. Añade fácilmente texto, música de fondo y subtítulos automáticos, o utiliza efectos de pantalla verde para crear videos profesionales y atractivos.

¿Qué tipos de producción de vídeo soporta HeyGen como creador de vídeos versátil?

HeyGen funciona como un creador de vídeos versátil, apoyando una amplia gama de necesidades de producción de vídeo. Puedes crear contenido diverso, incluyendo vídeos de marketing, módulos de formación y presentaciones, todo ello impulsado por avatares de inteligencia artificial y sólidas capacidades de edición.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo