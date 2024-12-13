3D Modeling Video Maker: Create Dynamic 3D Animations

Crea animaciones 3D impresionantes rápidamente, aprovechando nuestros potentes avatares de IA.

Crea una presentación dinámica de 45 segundos para productos de comercio electrónico, utilizando los avatares de inteligencia artificial de HeyGen para presentar un nuevo gadget modelado en 3D. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con suaves animaciones en 3D del producto desde varios ángulos, complementadas con una pista de fondo animada y profesional y una voz en off clara y persuasiva, con el objetivo de resaltar la facilidad de generar vídeos profesionales en 3D.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de modelado 3D

Crea fácilmente impresionantes vídeos animados con estilo 3D. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a dar vida a ideas complejas, transformando tu visión en contenido profesional.

1
Step 1
Crea tu borrador inicial
Comience su proyecto seleccionando de entre plantillas intuitivas o generando un borrador inicial utilizando nuestra función "De texto a video a partir de guion", diseñada para iniciar su experiencia con el "Generador de video 3D AI" con facilidad.
2
Step 2
Añadir elementos dinámicos
Incorpore a su video cautivadores "avatares IA" y "Animaciones 3D" para crear una experiencia visual inmersiva. Elija de una biblioteca diversa para dar vida a su historia dinámica, asegurando una presentación profesional y atractiva.
3
Step 3
Aplicar marca personalizada
Aplica "Controles de marca (logotipo, colores)" para personalizar tu creación, asegurando que refleje tu identidad. Esto transforma tu proyecto en una producción única de "creador de vídeos 3D", manteniendo una apariencia profesional consistente.
4
Step 4
Exporta tu obra maestra
Finaliza tu creación y utiliza el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para generar "videos 3D" de alta calidad para cualquier plataforma. Comparte tu contenido animado profesional sin esfuerzo.

Casos de uso

HeyGen, un generador de vídeos AI intuitivo, transforma tus modelos y animaciones 3D en vídeos dinámicos con facilidad, sirviendo como un eficaz creador de vídeos de modelado 3D para contenido visual convincente.

Desarrollar cursos educativos

.

Develop more educational courses and reach a global audience by incorporating dynamic videos of your 3D models for enhanced learning.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido de video dinámico con facilidad?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos atractivos y dinámicos sin esfuerzo. Con potentes características de IA como la generación de texto a vídeo y una amplia biblioteca de plantillas de vídeo, puedes producir contenido de calidad profesional para diversos proyectos creativos, mejorando tus estrategias de marketing y comunicación en vídeo.

¿HeyGen admite la integración de imágenes o renders 3D existentes en videos?

Sí, HeyGen te permite subir fácilmente tus propios recursos visuales, incluyendo imágenes 3D existentes o renders, para incorporarlos en tus proyectos de video. Aunque HeyGen se centra en la generación de videos con IA en lugar de modelado 3D, puedes utilizar tus visuales 3D pre-hechos como elementos estáticos para enriquecer tus narrativas de video dinámicas.

¿Qué funcionalidades creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen ofrece un conjunto integral de funcionalidades creativas para la producción de vídeos. Puedes aprovechar avatares de IA, generar locuciones, aplicar controles de marca y utilizar diversas plantillas de vídeo para dar vida a tu visión creativa, haciendo que las animaciones complejas y los vídeos profesionales sean accesibles para todos los creadores.

¿Pueden los creadores digitales generar videos de alta calidad eficientemente utilizando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para la eficiencia, permitiendo a los creadores digitales generar videos de alta calidad rápidamente. Nuestra plataforma intuitiva, combinada con potentes capacidades de IA y plantillas de video listas para usar, simplifica considerablemente el proceso creativo desde el guion hasta el producto final, dándote el poder de crear videos con rapidez y precisión.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo