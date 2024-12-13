Crea una presentación dinámica de 45 segundos para productos de comercio electrónico, utilizando los avatares de inteligencia artificial de HeyGen para presentar un nuevo gadget modelado en 3D. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con suaves animaciones en 3D del producto desde varios ángulos, complementadas con una pista de fondo animada y profesional y una voz en off clara y persuasiva, con el objetivo de resaltar la facilidad de generar vídeos profesionales en 3D.

