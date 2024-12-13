Compartir Conocimientos Médicos - Caso de Uso
Simplificar temas médicos y mejorar la educación sanitaria
Los profesionales de la salud, hospitales, clínicas y pacientes necesitan métodos efectivos para compartir y recibir conocimientos médicos críticos. HeyGen permite la creación rápida de proyectos de producción de videos de salud para la compartición de conocimientos médicos sin la necesidad de un equipo de producción o edición extensiva.
Beneficios y valor
Contenido de vídeo accesible para conceptos médicos complejos
Eliminar obstáculos de producción de vídeos de conocimiento médico
La educación médica requiere precisión y claridad. La producción de videos tradicional puede ser costosa y llevar mucho tiempo. HeyGen simplifica el proceso, permitiéndote crear videos informativos que mejoran la educación del paciente y la comprensión de su estado de salud, así como la formación profesional y los tutoriales.
Mejore el aprendizaje y la retención en la atención sanitaria con avatares de inteligencia artificial
Haz que la información médica sea más atractiva con avatares de IA que expliquen claramente las condiciones de salud, resultados de laboratorio, procedimientos y tratamientos. Utiliza gráficos en movimiento, animaciones y una narración clara para simplificar temas complejos tanto para profesionales de la salud como para pacientes.
Edita, actualiza y localiza vídeos médicos para cualquier audiencia
Actualice sin esfuerzo las directrices, procedimientos y hallazgos de investigaciones con la plataforma de video potenciada por IA de HeyGen. Modifique guiones, ajuste visuales y localice contenido en más de 170 idiomas y dialectos para alcanzar a un público más amplio con conocimientos de salud actualizados.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de atención médica comparten conocimientos médicos
AI Smart Ventures empodera a Save a Life para crear videos médicos que salvan vidas
Descubre cómo AI Smart Ventures ayuda a Save a Life, el proveedor número 1 de certificaciones médicas en línea, a utilizar HeyGen para producir cientos de vídeos para certificaciones de salvamento.
El software de simulaciones redujo el tiempo de entrega de videos en un 50% y los costos en un 80%
Descubre cómo el Software de Simulaciones utiliza HeyGen para mejorar significativamente los vídeos de consultoría y formación, permitiendo al equipo ampliar los límites de la tecnología y la investigación para salvar vidas.
“HeyGen es fácil de usar y aporta mucho valor porque el video es muy valioso. Algo que predicamos todo el tiempo es que la gente necesita agregar video a sus estrategias de contenido, y HeyGen facilita mucho eso.”
Cómo crear
vídeos de compartición de conocimiento médico con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear proyectos de producción de vídeo profesional generados por IA para el sector sanitario en solo minutos.
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear proyectos de producción de vídeo profesional generados por IA para el sector sanitario en solo minutos.
Explora una amplia gama de plantillas listas para usar diseñadas para contenido educativo e informativo. Ya sea que estés explicando procedimientos médicos, desglosando hallazgos de investigaciones o aumentando la conciencia sobre la salud, elige una plantilla que se alinee con tu tema. Aplica tu marca para un aspecto cohesivo.
Explora una amplia gama de plantillas listas para usar diseñadas para contenido educativo e informativo. Ya sea que estés explicando procedimientos médicos, desglosando hallazgos de investigaciones o aumentando la conciencia sobre la salud, elige una plantilla que se alinee con tu tema. Aplica tu marca para un aspecto cohesivo.
Sube tu guion y selecciona un avatar de IA realista (o personaliza el tuyo) para transmitir tu mensaje con un toque humano y cercano. Incluye ilustraciones médicas, material de procedimientos o visualizaciones de datos clave para mejorar la comprensión.
Sube tu guion y selecciona un avatar de IA realista (o personaliza el tuyo) para transmitir tu mensaje con un toque humano y cercano. Incluye ilustraciones médicas, material de procedimientos o visualizaciones de datos clave para mejorar la comprensión.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para perfeccionar texto, esquemas de color, fuentes y diseños. Añade logotipos, títulos profesionales o elementos de llamada a la acción para mantener todo profesional y acorde a la marca.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para perfeccionar texto, esquemas de color, fuentes y diseños. Añade logotipos, títulos profesionales o elementos de llamada a la acción para mantener todo profesional y acorde a la marca.
Añade animaciones, diagramas médicos y efectos especiales de la biblioteca de activos de HeyGen para simplificar conceptos médicos complejos y mejorar la comprensión de los espectadores.
Añade animaciones, diagramas médicos y efectos especiales de la biblioteca de activos de HeyGen para simplificar conceptos médicos complejos y mejorar la comprensión de los espectadores.
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de salud potenciado por IA en el formato que prefieras y distribúyelo a través de plataformas educativas, redes de salud o redes sociales.
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de salud potenciado por IA en el formato que prefieras y distribúyelo a través de plataformas educativas, redes de salud o redes sociales.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de generación de videos con IA que ayuda a profesionales médicos y educadores a crear contenido educativo atractivo. Transforma información médica compleja en formatos de producción de video sobre salud digeribles sin requerir un montaje de producción tradicional.
HeyGen elimina la necesidad de presentadores en cámara, equipos de video costosos y largos tiempos de edición. Los avatares de IA transmiten la información de manera clara y consistente, haciendo que el conocimiento médico sea más accesible y escalable.
¡Sí! HeyGen ofrece avatares de IA personalizables que se pueden adaptar para coincidir con el profesionalismo y tono de las instituciones médicas, asegurando credibilidad y claridad en la producción de videos de atención sanitaria.
Por supuesto. HeyGen admite varios idiomas, lo que permite a los proveedores de atención médica compartir conocimientos médicos con audiencias diversas en diferentes regiones.
Con HeyGen, actualizar un vídeo es rápido y sencillo. Simplemente modifica el guion, actualiza las imágenes y genera una versión revisada en minutos, sin necesidad de costosas regrabaciones.
Sí, los vídeos de HeyGen están optimizados para sitios web, plataformas de e-learning, redes sociales y portales de educación para pacientes, asegurando un amplio alcance y accesibilidad.
HeyGen te permite producir una producción de video sanitario totalmente profesional en solo unas horas, dependiendo de la complejidad de tu contenido.
En absoluto. HeyGen está diseñado para profesionales médicos, educadores y organizaciones de salud, con o sin experiencia técnica. Su plataforma fácil de usar simplifica el proceso de creación de videos.
HeyGen es perfecto para la educación de pacientes, formación profesional, concienciación sobre la salud pública, resúmenes de investigaciones médicas y más, en cualquier lugar donde se requiera una producción de video sanitario clara y atractiva.
Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de vídeo potenciadas por IA y comienza a transformar el conocimiento médico en contenido de vídeo de alta calidad y atractivo hoy mismo.