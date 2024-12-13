Tomorrow.io, la plataforma líder mundial en resiliencia, permite a los sectores público y privado mitigar el impacto del clima en sus operaciones. Con su creciente constelación de satélites, integra datos avanzados en modelos propios para ofrecer perspectivas predictivas sin igual a través de su Plataforma de Resiliencia™. Esto permite a las organizaciones anticipar y gestionar las interrupciones relacionadas con el clima, asegurando la resiliencia y continuidad en cualquier condición. Por ejemplo, una compañía de seguros de autos puede alertar a los asegurados para que muevan sus coches si se aproxima una granizada.
Debido a que Tomorrow.io da soporte a una amplia gama de industrias y casos de uso, la empresa enfrentó desafíos para escalar contenido de video personalizado e impactante que respalde a sus diversas audiencias, mejore la eficiencia, amplifique la presencia ejecutiva e impulse la estrategia de contenido.
Apoyándose en un conjunto de IA para escalar los esfuerzos de marketing
El equipo de marketing de Tomorrow.io opera con un amplio alcance y una estructura ágil, compuesto por solo cinco miembros. Para competir con organizaciones más grandes con recursos de marketing ilimitados, Kelly Peters, Directora de Marketing, aprovecha estrategias impulsadas por IA y tecnologías avanzadas.
“Atendemos a muchas unidades de negocio diferentes. Necesitamos destacar como lo hace cualquier equipo de marketing. Pero también, dada nuestra magnitud, ser especialmente ingeniosos,” dijo Peters. “Por eso nos inclinamos y adoptamos decididamente la inteligencia artificial en lugar de reaccionar de manera pasiva.”
El equipo de marketing de Tomorrow.io se apoya mucho en el vídeo. Es una parte crítica de su estrategia de marketing, tanto desde una perspectiva de SEO como de compromiso. Sin embargo, la producción de vídeo tradicional requiere mucho tiempo, necesitando coordinación con ejecutivos, videógrafos y una extensa postproducción.
“Sabemos que el video va a involucrar mejor a las personas y tendrá un mayor impacto desde la perspectiva de la marca,” dijo Peters. “Lo vemos como algo crítico para el futuro del marketing.”
Para adoptar un enfoque más al estilo ABM, el equipo necesitaba una forma de escalar el contenido personalizado a nivel de cuenta e individual y mantener la coherencia en una gama creciente de resultados. Eso fue lo que les llevó a HeyGen.
Encontrar la plataforma adecuada para su máquina de contenido
Después de usar Synthesia, el equipo se dio cuenta de que no cumplía con sus expectativas en términos de calidad de los avatares. Tomorrow.io eligió HeyGen por sus avatares AI realistas y la capacidad de crear y enviar videos personalizados de los ejecutivos.
Ahora, HeyGen impulsa la máquina de contenido diario de Tomorrow.io e se integra perfectamente en sus flujos de trabajo de contenido. El equipo utiliza la plataforma para producir contenido en video que puede ser reutilizado en varios formatos, desde explicaciones de productos y videos ejecutivos hasta publicaciones en redes sociales y campañas de correo electrónico.
“La mayoría de los equipos de marketing planifican su contenido escrito y a partir de eso crean videos. Mientras que nosotros planificamos para el contenido en video y convertimos esos en textos escritos”, dijo Ruth Favela, Gerente de Marketing de IA. “Nos dimos cuenta, ¿por qué no empezar directamente con un video que pueda convertirse en múltiples piezas de contenido?”
Por ejemplo, Tomorrow.io utiliza HeyGen para crear avatares de inteligencia artificial de ejecutivos, incluyendo su CMO, y producir contenido de video personalizado para prospectos de alto valor. Todo lo que el equipo tiene que hacer es reunirse con un interesado para definir objetivos, usar ChatGPT o Claude para escribir un guion, introducirlo en HeyGen para generar un video de avatar y exportarlo para la postproducción—todo con inteligencia artificial. Los videos finales se integran luego en los canales de distribución.
Más allá del marketing, los avatares de HeyGen AI encontraron aplicaciones en varios departamentos, con posibles casos de uso como módulos de formación o vídeos de soporte al cliente. “Nuestro equipo de marketing se ha convertido ahora en este faro de liderazgo en el espacio del marketing AI tanto interna como externamente”, dijo Peters.
Convirtiendo video de IA en marketing de alto nivel
HeyGen se ha convertido en una parte integral de la estrategia de contenido de Tomorrow.io, permitiendo al equipo aumentar su producción y mejorar el compromiso sin sacrificar la calidad. Al agilizar la producción de videos y posibilitar un alcance personalizado, HeyGen ha ayudado a Tomorrow.io a reimaginar el potencial del video en sus esfuerzos de marketing.
La adopción de HeyGen redujo drásticamente los plazos de producción de vídeos, permitiendo que los miembros del equipo crearan vídeos pulidos en horas en lugar de semanas. La escalabilidad y personalización logradas con HeyGen transformaron la capacidad de Tomorrow.io para involucrar a sus audiencias y mejorar el viaje del comprador sin agotar los recursos internos.
“Ni siquiera puedo imaginar hacerlo con un equipo de video tradicional,” dijo Madison Sofield, Estrategia de Contenido AI y Creación de Video. “Tendríamos que traer a un videógrafo, hacer que el ejecutivo lea un guion de un minuto y esperar el material grabado.”
Tomorrow.io muestra cómo herramientas avanzadas de IA pueden permitir que equipos pequeños compitan con gigantes de la industria, impulsando la innovación y la excelencia operativa mientras transforman la forma en que las organizaciones se conectan con su público.
“No es solo el ahorro de tiempo. Es el hecho de que al no tener que dedicar ese tiempo al anuncio, puedo pensar más en proyectos más grandes como documentales o campañas que ni siquiera habría conceptualizado antes de tener esta herramienta,” dijo Peters.