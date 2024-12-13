Apoyándose en un conjunto de IA para escalar los esfuerzos de marketing

El equipo de marketing de Tomorrow.io opera con un amplio alcance y una estructura ágil, compuesto por solo cinco miembros. Para competir con organizaciones más grandes con recursos de marketing ilimitados, Kelly Peters, Directora de Marketing, aprovecha estrategias impulsadas por IA y tecnologías avanzadas.

“Atendemos a muchas unidades de negocio diferentes. Necesitamos destacar como lo hace cualquier equipo de marketing. Pero también, dada nuestra magnitud, ser especialmente ingeniosos,” dijo Peters. “Por eso nos inclinamos y adoptamos decididamente la inteligencia artificial en lugar de reaccionar de manera pasiva.”

El equipo de marketing de Tomorrow.io se apoya mucho en el vídeo. Es una parte crítica de su estrategia de marketing, tanto desde una perspectiva de SEO como de compromiso. Sin embargo, la producción de vídeo tradicional requiere mucho tiempo, necesitando coordinación con ejecutivos, videógrafos y una extensa postproducción.

“Sabemos que el video va a involucrar mejor a las personas y tendrá un mayor impacto desde la perspectiva de la marca,” dijo Peters. “Lo vemos como algo crítico para el futuro del marketing.”

Para adoptar un enfoque más al estilo ABM, el equipo necesitaba una forma de escalar el contenido personalizado a nivel de cuenta e individual y mantener la coherencia en una gama creciente de resultados. Eso fue lo que les llevó a HeyGen.

Encontrar la plataforma adecuada para su máquina de contenido

Después de usar Synthesia, el equipo se dio cuenta de que no cumplía con sus expectativas en términos de calidad de los avatares. Tomorrow.io eligió HeyGen por sus avatares AI realistas y la capacidad de crear y enviar videos personalizados de los ejecutivos.

Ahora, HeyGen impulsa la máquina de contenido diario de Tomorrow.io e se integra perfectamente en sus flujos de trabajo de contenido. El equipo utiliza la plataforma para producir contenido en video que puede ser reutilizado en varios formatos, desde explicaciones de productos y videos ejecutivos hasta publicaciones en redes sociales y campañas de correo electrónico.

“La mayoría de los equipos de marketing planifican su contenido escrito y a partir de eso crean videos. Mientras que nosotros planificamos para el contenido en video y convertimos esos en textos escritos”, dijo Ruth Favela, Gerente de Marketing de IA. “Nos dimos cuenta, ¿por qué no empezar directamente con un video que pueda convertirse en múltiples piezas de contenido?”

Por ejemplo, Tomorrow.io utiliza HeyGen para crear avatares de inteligencia artificial de ejecutivos, incluyendo su CMO, y producir contenido de video personalizado para prospectos de alto valor. Todo lo que el equipo tiene que hacer es reunirse con un interesado para definir objetivos, usar ChatGPT o Claude para escribir un guion, introducirlo en HeyGen para generar un video de avatar y exportarlo para la postproducción—todo con inteligencia artificial. Los videos finales se integran luego en los canales de distribución.

Más allá del marketing, los avatares de HeyGen AI encontraron aplicaciones en varios departamentos, con posibles casos de uso como módulos de formación o vídeos de soporte al cliente. “Nuestro equipo de marketing se ha convertido ahora en este faro de liderazgo en el espacio del marketing AI tanto interna como externamente”, dijo Peters.

Convirtiendo video de IA en marketing de alto nivel