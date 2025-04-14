Creador gratuito de vídeos de invitación de boda en línea

Convierte cualquier página web en un vídeo profesional narrado en cuestión de minutos con la herramienta de url a vídeo de HeyGen. Pega tu enlace, elige un estilo visual y obtén un vídeo completo con subtítulos, narración y animaciones.

115,638,307Videos generados
89,537,329Avatares generados
15,955,790Videos traducidos
Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Por qué las marcas eligen el creador de vídeos de invitaciones de boda de HeyGen

Texto a vídeo personalizado en menos de un minuto

Sáltate por completo el proceso de producción. Pega los detalles de tu boda en el editor, elige un tema visual y la plataforma generará automáticamente una invitación de boda en vídeo completa. Cada detalle, desde vuestros nombres y la fecha hasta el lugar y el código de vestimenta, se integra en un resultado cinematográfico y de alta calidad. No necesitas experiencia en diseño ni de guion a vídeo. Pasas de una página en blanco a un vídeo listo para compartir en el tiempo que tardas en escribir un mensaje.

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A text-to-image generator showing a prompt for "clay-style 3D man dressed as a detective" with four diverse generated images of detectives.

Explora más de 1.000 plantillas de vídeo personalizables

Explora una biblioteca de más de 1.000 plantillas de vídeo para invitaciones de boda que abarcan estilos románticos, modernos, rústicos, de fiesta en el jardín y de bodas de destino. Cada plantilla es totalmente editable: cambia los colores, actualiza las fuentes, ajusta el ritmo y aplica tus propias fotos o imágenes del lugar utilizando la función image to video. Elige la que mejor encaje con la temática de tu boda y personalízala para que se sienta completamente tuya. Tanto si tu gran día es una velada de etiqueta como una ceremonia junto al mar, hay un estilo que se adapta a tu visión.

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A grid of six YouTube video thumbnails featuring various people discussing topics like product reviews, language learning, and fitness.

Edición de vídeo con arrastrar y soltar, sin necesidad de experiencia

Crea un vídeo de invitación de boda sin tocar una línea de tiempo ni aprender software complejo. El editor de arrastrar y soltar te permite reordenar escenas, subir fotos, cambiar pistas de audio, recortar clips y ajustar el encuadre con controles sencillos. Previsualiza tu vídeo en cualquier momento y realiza cambios al instante sin volver a renderizar todo el proyecto. El editor de vídeo se encarga de la parte técnica para que tú puedas centrarte en el diseño y el mensaje.

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A "Generate Video" dialog shows resolution options, with 1080p selected and 4K highlighted by a pink mouse cursor, overlaid on a video of a man speaking in an orange shirt.

Locución natural sin grabar nada

Añade una narración cálida y natural a tu vídeo de invitación de boda sin tener que ponerte delante de un micrófono. Elige entre una amplia variedad de voces de IA naturales con decenas de acentos y tonos diferentes, o clona tu propia voz a partir de una breve muestra usando voice cloning. La locución se sincroniza con precisión con el texto y las imágenes en pantalla, dando a tu invitación un toque personal e íntimo que el texto plano simplemente no puede ofrecer.

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A smiling woman next to a "Voice Tone" selector with "Calm" highlighted and the phrase "Slowly breathe in and out" in a chat bubble.

Invitaciones multilingües para listas de invitados internacionales

Las bodas de destino y las familias multiculturales a menudo necesitan invitaciones en más de un idioma. Traduce tu vídeo de invitación de boda a más de 175 idiomas, incluidos maratí, hindi, español, árabe y francés, con una narración de sonido natural y una sincronización labial precisa en todo momento, utilizando el video translator de HeyGen. Crea primero la versión en inglés y, después, genera cualquier otro idioma en cuestión de minutos sin tener que rehacer el vídeo desde cero.

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Video localization interface with a language selection menu (English highlighted) and example videos in Spanish and Chinese.

Casos de uso del creador de vídeos de invitaciones de boda

Enviar invitaciones a los invitados de fuera de la ciudad

Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.

Compartir detalles de la boda en redes sociales

Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.

Crear una invitación bilingüe para una boda multicultural

When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.

Añade un toque personal a las invitaciones de boda digitales

Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.

Crear un vídeo de reserva de fecha en cuestión de horas

Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.

Crear un vídeo de bienvenida para la web de tu boda

The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.

Cómo crear un vídeo de invitación de boda

Crea un vídeo de invitación de boda en cuatro pasos, desde los datos de tu lista de invitados hasta un clip pulido y listo para compartir en cualquier canal.

Paso 1

Introduce los detalles de tu boda

Escribe vuestros nombres, la fecha de la boda, el lugar, el código de vestimenta y cualquier otra información que quieras incluir. Añade un breve mensaje personal o déjalo en manos de la narración.

Paso 2

Elige un estilo y una plantilla

Explora la biblioteca de plantillas y elige el estilo visual que mejor encaje con tu boda. Ajusta los colores, la música, el ritmo y el diseño para que coincidan con tu temática.

Paso 3

Personaliza la voz y los elementos visuales

Elige una voz de narración, añade tus propias fotos y ajusta al detalle el tiempo. Cada elemento se puede modificar directamente en el editor sin necesidad de conocimientos técnicos.

Paso 4

Exporta y comparte tu vídeo

Descarga tu invitación de boda en vídeo terminada en formato MP4 o en clip vertical y compártela por WhatsApp, Instagram, correo electrónico o en tu página web de boda.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un vídeo de invitación de boda y cómo funciona?

Un vídeo de invitación de boda es un breve clip producido que comunica los detalles de tu boda, como la fecha, el lugar y el estilo del evento, mediante imágenes, narración y música en lugar de texto estático. Tú escribes la información de tu boda, eliges un estilo visual y la plataforma genera automáticamente un vídeo terminado. No necesitas grabar, usar programas de edición ni tener experiencia en diseño. El resultado es un vídeo pulido y fácil de compartir que transmite la esencia de tu celebración de una forma que una invitación en papel no puede igualar.

¿Una invitación en vídeo se sentirá lo suficientemente personal para algo tan especial como una boda?

Sí. El nivel de personalización disponible va más allá de lo que ofrecen la mayoría de las invitaciones impresas. Puedes añadir tus propias fotos, incluir una voz que suene como tú utilizando tecnología de generador de voz con IA, subir material de tu sesión de compromiso y escribir exactamente el mensaje que quieres transmitir. El vídeo final refleja vuestros nombres, vuestra historia y vuestra estética.

¿Cuánto debe durar un vídeo de invitación de boda?

La mayoría de los vídeos de invitación de boda duran entre 30 y 90 segundos. Ese tiempo es suficiente para comunicar todos los detalles esenciales, marcar el tono y dejar a los invitados ilusionados sin resultar pesado. Las versiones cortas (de 15 a 30 segundos) funcionan muy bien para Instagram Stories y WhatsApp, mientras que las versiones un poco más largas son ideales para las webs de boda y el correo electrónico.

¿Puedo incluir mis propias fotos y grabaciones del compromiso en el vídeo?

Sí. Sube tus fotos de compromiso o cualquier imagen personal directamente al editor y la plataforma las integrará en el vídeo junto con gráficos en movimiento, superposiciones y música. Usa la función imagen a vídeo para convertir fotos estáticas en escenas animadas con transiciones fluidas.

¿Cómo puedo hacer un vídeo de invitación de boda en maratí?

Crear un vídeo de invitación de boda en maratí sigue el mismo flujo de trabajo que en cualquier otro idioma. Escribe tu guion o los detalles de la boda en inglés, genera el vídeo y luego utiliza el traductor de vídeo para producir una versión en maratí con una narración natural y sincronización labial preservada. También puedes escribir o pegar tu guion directamente en maratí y la plataforma generará el vídeo en cuestión de minutos. Esto funciona para todas las lenguas regionales de la India, incluidas el hindi, el tamil, el telugu y el guyaratí, lo que resulta especialmente útil para familias que celebran en varias comunidades lingüísticas.

¿Puedo crear versiones en varios idiomas para invitados internacionales?

Sí. Una vez que tu vídeo principal de invitación de boda esté terminado, puedes generar versiones traducidas a más de 175 idiomas utilizando el traductor de vídeo. La narración se vuelve a doblar en el idioma de destino con una voz de sonido natural y manteniendo el mismo ritmo. No necesitas reconstruir el vídeo ni escribir un nuevo guion. Esto es especialmente útil para familias multiculturales, bodas en el extranjero y listas de invitados que abarcan varios países.

¿Cómo puedo hacer un video de invitación de boda online gratis?

Puedes crear una invitación de boda en video gratis sin descargar ningún software. Abre el creador online de invitaciones de boda en video en tu navegador, elige entre la selección de plantillas gratuitas, añade los detalles de tu boda y haz clic para generar tu video. El plan gratuito no requiere tarjeta de crédito y te permite exportar y compartir tu invitación terminada. Los planes de pago, desde 24 $ al mes, desbloquean plantillas adicionales de invitaciones de boda en video, mayor duración de los videos y clonación de voz.

¿En qué se diferencia esto de contratar a un videógrafo para crear el contenido de la invitación?

Un videógrafo para crear contenido de vídeo de invitación suele requerir un día de rodaje, tiempo de edición y un presupuesto que puede ir desde varios cientos hasta varios miles de dólares, con un plazo de entrega de días o incluso semanas. Esta plataforma produce un resultado comparable a partir solo de texto y fotos en menos de una hora. Mantienes el control total sobre cada elemento, puedes hacer ediciones ilimitadas y generar múltiples versiones para distintos canales sin coste adicional. El flujo de trabajo de vídeo sin rostro significa que no hay cámara, ni planificación de agendas, ni tiempos de espera.

¿Puedo compartir el vídeo directamente en WhatsApp o Instagram desde la plataforma?

Sí. Una vez que tu vídeo de invitación de boda se haya exportado, podrás descargarlo en formato MP4 con la relación de aspecto que mejor se adapte a tu plataforma, incluidos formatos verticales optimizados para Instagram Stories, Reels y estados de WhatsApp. Utiliza la configuración del generador de reels para obtener vídeos cortos en formato vertical y la exportación estándar 16:9 para páginas web de bodas e inserciones en correos electrónicos.

¿Puedo actualizar el vídeo después de enviarlo si cambian nuestros datos?

Sí. Vuelve al editor, actualiza los detalles relevantes en tu guion o en los elementos visuales y vuelve a renderizar. El vídeo actualizado estará listo en cuestión de minutos. Esta es una de las ventajas más prácticas frente a las invitaciones impresas: si cambia el lugar del evento, se modifica la hora de inicio o quieres añadir algún detalle, generas una nueva versión sin tener que reimprimir ni rediseñar nada.

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