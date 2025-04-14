Explora una biblioteca de más de 1.000 plantillas de vídeo para invitaciones de boda que abarcan estilos románticos, modernos, rústicos, de fiesta en el jardín y de bodas de destino. Cada plantilla es totalmente editable: cambia los colores, actualiza las fuentes, ajusta el ritmo y aplica tus propias fotos o imágenes del lugar utilizando la función image to video. Elige la que mejor encaje con la temática de tu boda y personalízala para que se sienta completamente tuya. Tanto si tu gran día es una velada de etiqueta como una ceremonia junto al mar, hay un estilo que se adapta a tu visión.