Un creador de vídeos inmobiliarios es una plataforma con IA que convierte los detalles de una propiedad en vídeos inmobiliarios profesionales. Añade los datos de tu anuncio o una breve indicación, la herramienta de guion a vídeo se encarga de crear el vídeo con escenas, locuciones e imágenes, y tu vídeo está listo en minutos, para que puedas crear vídeos inmobiliarios profesionales sin necesidad de grabar.