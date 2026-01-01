Creador de vídeos inmobiliarios: crea impresionantes vídeos de propiedades

Convierte una descripción de propiedad en un anuncio en vídeo profesional en cuestión de minutos. Este creador de vídeos inmobiliarios se encarga del guion, la locución y los elementos visuales, para que puedas promocionar viviendas, compartir novedades del mercado y hacer crecer tu marca sin necesidad de grabar.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Características clave

Funciones que simplifican el marketing inmobiliario

Convierte los detalles de la propiedad en vídeo

Pega una descripción de la propiedad, sus características clave y el precio. Este flujo de trabajo de texto a vídeo con IA se encarga de la creación del vídeo de principio a fin, definiendo el ritmo y añadiendo elementos visuales, para que puedas crear vídeos de propiedades y publicar nuevos anuncios el mismo día.

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AI video generation from real estate property listings.

Da vida a las fotos de tus anuncios con animación

Sube las fotos de tu anuncio y conviértelas en recorridos en vídeo con movimientos panorámicos, zooms y animaciones cinematográficas. El motor de imagen a vídeo añade automáticamente movimiento, transiciones y narración, de modo que un sencillo conjunto de fotos se transforma en una visita guiada pulida que muestra los mejores ángulos de la propiedad a los posibles compradores.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

Edición de vídeo limpia con limpieza de voz

Graba tu toma una sola vez y deja que Speech Cleanup se encargue de la edición del vídeo por ti. Utiliza funciones de IA como el recorte automático para eliminar muletillas, pausas largas y repeticiones. En lugar de cortes bruscos, el editor de vídeo con IA integrado une tus mejores clips con transiciones invisibles, para que no tengas que volver a grabar.

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AI video editing software for real estate content.

Locuciones naturales en más de 175 idiomas

Añade locuciones con sonido natural a cualquier vídeo de propiedad sin contratar locutores ni grabar audio. El generador de voz con IA narra tu guion en más de 175 idiomas y dialectos, para que puedas personalizar los anuncios para compradores locales e internacionales en el idioma que hablan en casa.

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Plantillas de vídeo inmobiliario listas para usar

Empieza con una amplia variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para crear vídeos pulidos e impactantes, incluidas plantillas de Reciente listado, Jornada de puertas abiertas y presentaciones de agentes creadas específicamente para el sector inmobiliario. Elige un estilo, añade tus datos y el generador de vídeo con IA completa la estructura, para que cada anuncio se vea coherente y alineado con tu marca.

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AI video generator templates for real estate listings.

Ideas y casos de uso de vídeos para el sector inmobiliario

Vídeos de anuncios inmobiliarios y visitas guiadas en vídeo

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Vídeos de presentación de agentes y marca personal

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Actualizaciones semanales del mercado del barrio

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Reels para redes sociales de inmuebles

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Vídeos de guía de compra multilingües

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Demostraciones y testimonios de ventas

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de vídeos inmobiliarios

Crea un vídeo inmobiliario en cuatro pasos que te lleven desde la descripción de la propiedad hasta un vídeo de anuncio pulido y listo para compartir.

Paso 1

Elige una plantilla

Elige un diseño inmobiliario, establece la relación de aspecto y selecciona un estilo que se adapte a tu anuncio.

Paso 2

Añade tu guion

Pega los detalles de tu propiedad o tus puntos clave y luego ajusta el tono y el ritmo para que el mensaje sea más claro.

Paso 3

Personaliza el vídeo

Añade una locución, fotos, subtítulos, música y elementos de marca, y ajusta las escenas hasta que quede perfecto.

Paso 4

Genera y comparte

HeyGen genera un vídeo limpio y de alta calidad, listo para publicar en tus anuncios y canales sociales.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un creador de videos inmobiliarios y cómo funciona?

Un creador de vídeos inmobiliarios es una plataforma con IA que convierte los detalles de una propiedad en vídeos inmobiliarios profesionales. Añade los datos de tu anuncio o una breve indicación, la herramienta de guion a vídeo se encarga de crear el vídeo con escenas, locuciones e imágenes, y tu vídeo está listo en minutos, para que puedas crear vídeos inmobiliarios profesionales sin necesidad de grabar.

¿Puedo crear vídeos de presentadores parlantes y recorridos en vídeo para anuncios de MLS?

Sí. Crea vídeos tipo presentador en los que una persona expone tu guion, o realiza un vídeo sin rostro con fotos y voz en off. Puedes producir recorridos en vídeo, visitas virtuales y vídeos online para tus anuncios en MLS, de modo que los agentes inmobiliarios puedan publicar sin necesidad de montar una cámara.

¿Cómo convierto las fotos de mi anuncio en un vídeo de la propiedad?

Sube tus fotos, elige un diseño y el creador de presentaciones las organizará en un recorrido virtual dinámico con animaciones y transiciones. Arrastra las tomas para cambiar su orden, abre la biblioteca multimedia integrada para añadir música y contenido de stock y, por último, exporta un recorrido finalizado.

¿Mis vídeos tendrán un aspecto lo suficientemente profesional para propiedades de lujo?

Sí. Puedes crear vídeos de alta calidad que se rendericen en HD o 4K, con un ritmo cinematográfico y una narración de nivel profesional. Narra con tu propia voz mediante clonación de voz con IA, personaliza los detalles de cada vivienda y produce vídeos por lotes para realzar cada anuncio de tu cartera.

¿En qué se diferencia el creador de vídeos inmobiliarios de HeyGen de VEED.io?

Ambas opciones ofrecen edición de vídeo fácil de usar con función de arrastrar y soltar, pero este creador de vídeos inmobiliarios está diseñado específicamente para el marketing inmobiliario. En lugar de un editor genérico, obtienes plantillas para anuncios de propiedades, locuciones automáticas y traducción, para que pases menos tiempo editando y más tiempo vendiendo viviendas.

¿El creador de vídeos inmobiliarios es gratuito y puedo hacer vídeos online sin marca de agua?

HeyGen te permite crear vídeos online gratis sin necesidad de tarjeta de crédito, aunque las exportaciones gratuitas incluyen una pequeña marca de agua. Una suscripción de pago elimina la marca de agua y desbloquea el conjunto completo de herramientas de IA, con planes de suscripción que empiezan en 24 $ al mes para vídeos más largos y clonación de voz.

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