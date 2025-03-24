Convierte esquemas, diapositivas o artículos en vídeos de presentaciones profesionales con HeyGen. Nuestro creador de presentaciones con IA combina diseños de diapositivas limpios, locuciones realistas y subtítulos automáticos para que puedas publicar contenido de formación, ventas y cursos sin necesidad de filmar o editar complejamente. Produce vídeos que se ajusten a tu marca y que informen, persuadan y escalen.
Convierte presentaciones de ventas en vídeos cortos que expliquen el valor, las características y los próximos pasos para que los potenciales clientes los vean bajo demanda.
Convierte los procedimientos operativos estándar y las diapositivas de formación en lecciones narradas que los nuevos empleados pueden ver y rever, mejorando la retención y la consistencia.
Publica rápidos recorridos de características con llamadas de atención, capturas de pantalla y voz en off para reducir las preguntas de soporte y acelerar la adopción.
Crea vídeos promocionales o charlas grabadas a partir de presentaciones de diapositivas para llegar a los asistentes antes, durante y después de los eventos.
Reutiliza las diapositivas de las lecciones para crear módulos de video concisos ideales para plataformas LMS, microaprendizaje y clases invertidas.
Comparte actualizaciones de liderazgo como presentaciones narradas que resulten personales, claras y fáciles de distribuir entre los equipos.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Presentaciones de Diapositivas con IA
HeyGen transforma diapositivas estáticas en presentaciones de video atractivas que mantienen la atención y comunican de manera clara. Comienza con un PPT, un esquema o una entrada de blog, luego deja que la IA construya escenas, agregue narración y aplique una marca consistente para que tu mensaje impacte en cada ocasión.
Invierte minutos en una presentación de diapositivas en lugar de días. HeyGen automatiza el tiempo de las escenas, las transiciones y los subtítulos mientras preserva tu contenido principal.
Elige un presentador realista o una voz en off que se ajuste a tu tono, añade notas para el orador o guiones, y genera una presentación con voz lista para compartir.
Duplica proyectos, traduce locuciones y subtítulos, o cambia los visuales para crear versiones localizadas sin empezar desde cero.
Importar diapositivas, esquemas o URLs
Comienza a partir de archivos PPTX existentes, Google Slides, esquemas escritos o incluso una URL de blog en vivo. HeyGen extrae automáticamente encabezados, estructura y puntos clave, luego los transforma en escenas visuales listas para ser narradas.
Generación de guiones de IA y sugerencias de temporización
Convierte el contenido de las diapositivas en guiones aptos para ser narrados con resúmenes automáticos y sugerencias de ritmo. La IA recomienda duraciones de escenas y transiciones para que cada idea tenga el tiempo suficiente para ser comprendida. Puedes editar fácilmente las líneas, ajustar el tono o pegar tus propias notas del orador para tener un control creativo completo.
Presentadores realistas y doblajes multilingües
Elige entre avatares de presentadores con aspecto natural o genera locuciones en múltiples idiomas y acentos. El ritmo del habla, el énfasis y las pausas están optimizados para la claridad, facilitando el seguimiento de temas complejos.
Plantillas de marca, subtítulos y llamadas visuales
Aplica los colores de la marca, fuentes, logotipos y estilos de diseño para mantener cada presentación consistente y profesional. Añade subtítulos, tercios inferiores y llamadas animadas para resaltar puntos clave o datos. Estas señales visuales guían la atención y facilitan la asimilación de la información.
Cómo utilizar el creador de presentaciones de diapositivas AI
Crea un vídeo de presentación terminado en cuatro pasos sencillos, con controles que hacen el proceso rápido y predecible.
Importa una presentación de diapositivas, sube un documento o pega la URL de un blog o un esquema para comenzar la conversión.
HeyGen propone un guion breve y duraciones de escena, edita líneas o notas del orador para que coincidan con tu voz y audiencia.
Elige un presentador o voz, aplica tu kit de marca y añade capturas de pantalla, iconos o imágenes de stock donde sea necesario.
Renderiza tu vídeo de presentación de diapositivas, descarga archivos listos para la plataforma o crea versiones localizadas con voiceovers y subtítulos traducidos.
Un creador de presentaciones de diapositivas con IA es un generador de vídeos con IA que convierte colecciones de diapositivas, esquemas o artículos en presentaciones de vídeo narradas, combinando el guion hablado, visuales y subtítulos en un único vídeo exportable.
No. HeyGen automatiza el diseño, el tiempo y la narración. Puedes subir un PPTX existente o pegar texto y dejar que la IA cree una presentación de diapositivas estructurada.
Sí. Aplique su logotipo, colores, fuentes y plantillas para que todos los vídeos generados se ajusten a las normas de su marca.
Entre los formatos comunes se incluyen PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, y texto plano o URLs. También puedes subir imágenes y capturas de pantalla como material de apoyo visual.
Sí. HeyGen proporciona guiones editables y tarjetas de escena para que puedas perfeccionar el texto, el énfasis y los llamados a la acción antes de renderizar.
HeyGen admite muchos idiomas para narraciones y subtítulos. Puedes crear versiones localizadas cambiando la configuración de idioma y regenerando las locuciones utilizando la función de traductor de vídeo.
Sí. Los subtítulos se crean automáticamente a partir del guion y se sincronizan con el tiempo del habla, y puedes exportar archivos SRT para otras herramientas.
Sí. Elija un avatar de presentador o suba un breve vídeo del presentador para que aparezca junto al contenido de las diapositivas para una experiencia híbrida de cabeza parlante y presentación de diapositivas.
La mayoría de los vídeos de presentaciones tienen un mejor rendimiento entre 1 y 10 minutos dependiendo de la profundidad del tema. HeyGen te ayuda a segmentar contenido más largo en módulos más cortos.
Sí. Reabre el proyecto, edita el guion o las diapositivas y genera un nuevo vídeo. Mantén versiones para que las actualizaciones sean rápidas y controladas.
Exporta archivos MP4 optimizados para web y redes sociales, con proporciones de aspecto vertical u horizontal, y archivos de subtítulos como SRT para accesibilidad y distribución.
Sí. Los archivos subidos, los guiones generados y los vídeos renderizados se procesan de manera segura, y usted mantiene el control sobre el compartir y el almacenamiento.
