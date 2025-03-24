HeyGen logo

Creador de Presentaciones con IA para Videos Pulidos en Minutos

Convierte esquemas, diapositivas o artículos en vídeos de presentaciones profesionales con HeyGen. Nuestro creador de presentaciones con IA combina diseños de diapositivas limpios, locuciones realistas y subtítulos automáticos para que puedas publicar contenido de formación, ventas y cursos sin necesidad de filmar o editar complejamente. Produce vídeos que se ajusten a tu marca y que informen, persuadan y escalen.

Presentaciones de ventas convertidas en vídeos compartibles

Convierte presentaciones de ventas en vídeos cortos que expliquen el valor, las características y los próximos pasos para que los potenciales clientes los vean bajo demanda.

Convierte los procedimientos operativos estándar y las diapositivas de formación en lecciones narradas que los nuevos empleados pueden ver y rever, mejorando la retención y la consistencia.

Publica rápidos recorridos de características con llamadas de atención, capturas de pantalla y voz en off para reducir las preguntas de soporte y acelerar la adopción.

Crea vídeos promocionales o charlas grabadas a partir de presentaciones de diapositivas para llegar a los asistentes antes, durante y después de los eventos.

Reutiliza las diapositivas de las lecciones para crear módulos de video concisos ideales para plataformas LMS, microaprendizaje y clases invertidas.

Comparte actualizaciones de liderazgo como presentaciones narradas que resulten personales, claras y fáciles de distribuir entre los equipos.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Presentaciones de Diapositivas con IA

HeyGen transforma diapositivas estáticas en presentaciones de video atractivas que mantienen la atención y comunican de manera clara. Comienza con un PPT, un esquema o una entrada de blog, luego deja que la IA construya escenas, agregue narración y aplique una marca consistente para que tu mensaje impacte en cada ocasión.

Producción más rápida, calidad constante

Invierte minutos en una presentación de diapositivas en lugar de días. HeyGen automatiza el tiempo de las escenas, las transiciones y los subtítulos mientras preserva tu contenido principal.

El presentador proporcionó claridad, configuración mínima

Elige un presentador realista o una voz en off que se ajuste a tu tono, añade notas para el orador o guiones, y genera una presentación con voz lista para compartir.

Reutilizar y localizar a gran escala

Duplica proyectos, traduce locuciones y subtítulos, o cambia los visuales para crear versiones localizadas sin empezar desde cero.

Importar diapositivas, esquemas o URLs

Comienza a partir de archivos PPTX existentes, Google Slides, esquemas escritos o incluso una URL de blog en vivo. HeyGen extrae automáticamente encabezados, estructura y puntos clave, luego los transforma en escenas visuales listas para ser narradas.

Interfaz de aprendizaje en línea con un hombre sonriente, carga de contenido y capítulos del curso.

Generación de guiones de IA y sugerencias de temporización

Convierte el contenido de las diapositivas en guiones aptos para ser narrados con resúmenes automáticos y sugerencias de ritmo. La IA recomienda duraciones de escenas y transiciones para que cada idea tenga el tiempo suficiente para ser comprendida. Puedes editar fácilmente las líneas, ajustar el tono o pegar tus propias notas del orador para tener un control creativo completo.

Una aplicación de creación de contenido que muestra un resumen de los resultados del tercer trimestre con texto, un resumen generado y una foto de un hombre.

Presentadores realistas y doblajes multilingües

Elige entre avatares de presentadores con aspecto natural o genera locuciones en múltiples idiomas y acentos. El ritmo del habla, el énfasis y las pausas están optimizados para la claridad, facilitando el seguimiento de temas complejos.

Tres individuos diversos con la boca abierta en marcos de vídeo redondos separados sobre un fondo azul.

Plantillas de marca, subtítulos y llamadas visuales

Aplica los colores de la marca, fuentes, logotipos y estilos de diseño para mantener cada presentación consistente y profesional. Añade subtítulos, tercios inferiores y llamadas animadas para resaltar puntos clave o datos. Estas señales visuales guían la atención y facilitan la asimilación de la información.

Un hombre negro sonriente con superposiciones gráficas de las fuentes, colores de la marca y un cuadro de texto interactivo que muestra "¡Hola Maya! ¡Tenemos una oferta especial solo para ti!"

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de presentaciones de diapositivas AI

Crea un vídeo de presentación terminado en cuatro pasos sencillos, con controles que hacen el proceso rápido y predecible.

Paso 1

Sube o pega tu contenido

Importa una presentación de diapositivas, sube un documento o pega la URL de un blog o un esquema para comenzar la conversión.

Paso 2

Revisar el guion y el ritmo

HeyGen propone un guion breve y duraciones de escena, edita líneas o notas del orador para que coincidan con tu voz y audiencia.

Paso 3

Elige presentador, visuales y marca

Elige un presentador o voz, aplica tu kit de marca y añade capturas de pantalla, iconos o imágenes de stock donde sea necesario.

Paso 4

Generar y exportar

Renderiza tu vídeo de presentación de diapositivas, descarga archivos listos para la plataforma o crea versiones localizadas con voiceovers y subtítulos traducidos.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de presentaciones de diapositivas IA?

Un creador de presentaciones de diapositivas con IA es un generador de vídeos con IA que convierte colecciones de diapositivas, esquemas o artículos en presentaciones de vídeo narradas, combinando el guion hablado, visuales y subtítulos en un único vídeo exportable.

¿Necesito PowerPoint o habilidades de diseño para usar esto?

No. HeyGen automatiza el diseño, el tiempo y la narración. Puedes subir un PPTX existente o pegar texto y dejar que la IA cree una presentación de diapositivas estructurada.

¿Puedo utilizar los activos de marca existentes?

Sí. Aplique su logotipo, colores, fuentes y plantillas para que todos los vídeos generados se ajusten a las normas de su marca.

¿Qué formatos de entrada se admiten?

Entre los formatos comunes se incluyen PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, y texto plano o URLs. También puedes subir imágenes y capturas de pantalla como material de apoyo visual.

¿Puedo editar el guion generado por la IA antes de crear el vídeo?

Sí. HeyGen proporciona guiones editables y tarjetas de escena para que puedas perfeccionar el texto, el énfasis y los llamados a la acción antes de renderizar.

¿Qué idiomas están disponibles para locuciones?

HeyGen admite muchos idiomas para narraciones y subtítulos. Puedes crear versiones localizadas cambiando la configuración de idioma y regenerando las locuciones utilizando la función de traductor de vídeo.

¿Se generan automáticamente los subtítulos?

Sí. Los subtítulos se crean automáticamente a partir del guion y se sincronizan con el tiempo del habla, y puedes exportar archivos SRT para otras herramientas.

¿Puedo incluir el vídeo del presentador junto a las diapositivas?

Sí. Elija un avatar de presentador o suba un breve vídeo del presentador para que aparezca junto al contenido de las diapositivas para una experiencia híbrida de cabeza parlante y presentación de diapositivas.

¿Cuánto tiempo debería durar un vídeo de presentación de diapositivas?

La mayoría de los vídeos de presentaciones tienen un mejor rendimiento entre 1 y 10 minutos dependiendo de la profundidad del tema. HeyGen te ayuda a segmentar contenido más largo en módulos más cortos.

¿Puedo actualizar un vídeo después de publicarlo?

Sí. Reabre el proyecto, edita el guion o las diapositivas y genera un nuevo vídeo. Mantén versiones para que las actualizaciones sean rápidas y controladas.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta archivos MP4 optimizados para web y redes sociales, con proporciones de aspecto vertical u horizontal, y archivos de subtítulos como SRT para accesibilidad y distribución.

¿Está seguro mi contenido durante el procesamiento?

Sí. Los archivos subidos, los guiones generados y los vídeos renderizados se procesan de manera segura, y usted mantiene el control sobre el compartir y el almacenamiento.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

