Creador de vídeos de incorporación con IA para elaborar vídeos de onboarding

Crea un vídeo de incorporación profesional a partir de un simple guion en cuestión de minutos. Sin cámaras ni software de edición. Pega tu texto, elige un estilo y da la bienvenida a nuevos empleados o clientes con un vídeo claro y alineado con tu marca.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Características clave

Funciones del creador de vídeos de incorporación

Limpieza de voz para tomas pulidas y perfectas

Graba una sola vez y suena profesional. Speech Cleanup elimina automáticamente las muletillas, las pausas incómodas, los falsos comienzos y las repeticiones dentro del editor de vídeo con IA, y luego suaviza cada transición para que tu vídeo de incorporación parezca grabado en una sola toma perfecta. Sin regrabaciones y sin necesidad de saber editar.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Crea vídeos de incorporación a partir de texto

Olvídate de la cámara y del equipo. Pega un guion o un prompt, elige un estilo limpio y esta plataforma de vídeo con IA se encarga del resto. Con texto a vídeo, HeyGen te ayuda a crear contenido de incorporación profesional a partir de pasos y políticas escritos, listo para publicar con un solo clic.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

Locuciones de voz con IA en diversos idiomas

Da la bienvenida a cada nueva incorporación en su propio idioma. Genera una narración natural en más de 175 idiomas y acentos a partir de tu guion, o iguala el tono de tu equipo con una voz personalizada. El generador de voz con IA integrado utiliza texto a voz para mantener una locución clara y coherente sin que tengas que grabar ningún audio.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Personaliza los subtítulos y el texto en pantalla

Haz que el contenido de incorporación sea fácil de seguir desde cualquier lugar. Los subtítulos se generan automáticamente y se sincronizan con tu narración, para que cada persona pueda ver el contenido en silencio o en una oficina ruidosa. El generador de subtítulos crea texto limpio y personalizable que se muestra sin problemas en todos los dispositivos, con un amplio soporte de idiomas.

Empieza gratis →
Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Convierte diapositivas y plantillas en vídeo

Reutiliza el material que ya tienes. Sube una presentación, un manual o un documento de políticas y conviértelo automáticamente en un vídeo de incorporación narrado. Con las plantillas de PPT a vídeo y de vídeos de onboarding, tus presentaciones se transforman en recorridos interactivos con animaciones y personalización completa, sin necesidad de trabajo de diseño.

Empieza gratis →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Ideas y casos de uso para vídeos de incorporación

Incorporación de empleados para nuevas contrataciones

Incorporación de empleados para nuevas contrataciones

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Customer onboarding and walkthroughs

Customer onboarding and walkthroughs

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Formación en cumplimiento para todos los departamentos

Formación en cumplimiento para todos los departamentos

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software tutorials and how-to guides

Software tutorials and how-to guides

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Multilingual onboarding for global teams

Multilingual onboarding for global teams

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Contenido de ayuda y marketing de autoservicio

Contenido de ayuda y marketing de autoservicio

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

How it works

Cómo funciona un creador de vídeos de incorporación

Create an onboarding video in four simple steps, from first draft to a polished, share-ready video your team can watch today.

Paso 1

Elige una plantilla

Elige un estilo y un diseño pensados para la incorporación, luego establece la relación de aspecto y los colores de tu marca.

Step 2

Añade tu guion

Pega tu mensaje de bienvenida, los pasos o el texto de la política y luego ajusta la redacción y el ritmo para que sea más claro.

Paso 3

Customize and clean up

Add narration, captions, and branding, then let Speech Cleanup remove filler words and pauses.

Paso 4

Export and share

Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un creador de vídeos de incorporación con IA y cómo funciona?

Es una herramienta que gestiona la creación de vídeos de incorporación a partir de un guion escrito, sin necesidad de grabar ni editar. Pegas tu texto, eliges un estilo y HeyGen se encarga de la narración y el ritmo. El generador de vídeos con IA convierte la creación en unos pocos clics rápidos.

¿Cómo puedo crear un vídeo de incorporación que sea eficaz?

Mantenlo breve y claro. Consejo profesional: usa una sola idea por escena. Un guion limpio, una narración natural y subtítulos crean un vídeo de incorporación eficaz que mantiene la atención. Basado en guion a vídeo, una incorporación efectiva aumenta la participación sin necesidad de volver a grabar.

¿Puedo crear vídeos de incorporación atractivos con plantillas?

Sí. Empieza con las plantillas de vídeos de incorporación, añade tu guion y personaliza el aspecto. Hay plantillas gratuitas de vídeos de onboarding para comenzar, además de diseños de presentaciones animadas que te ayudan a crear vídeos de incorporación atractivos en cuestión de minutos.

¿Es fácil crear vídeos de incorporación sin tener experiencia?

Sí. La plataforma hace que la creación de vídeos sea muy sencilla, de modo que cualquiera puede crear vídeos de incorporación usando el texto que ya tiene. Obtienes un centro de contenido con plantillas y una opción de vídeo sin mostrar el rostro, lo que facilita crear resultados pulidos sin necesidad de equipo de producción.

¿Por qué usar un creador de vídeos de incorporación con IA y es gratis?

Hay un plan gratuito que no requiere tarjeta de crédito, para que puedas explorar las herramientas y plantillas principales. Los planes de pago empiezan en torno a 29 $ al mes e incluyen vídeos ilimitados, más voces y doblaje con IA, ofreciendo una experiencia de incorporación fluida para cada nueva contratación.

¿La plataforma es compatible con el seguimiento en el LMS y respeta la privacidad de los datos?

Yes. Interactive modules add quizzes and in-video interaction, and they export to SCORM for your LMS as an educational video. Secure login, audit logs, and strict data privacy keep every onboarding video a true reflection of your brand.

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Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus guiones y políticas en atractivos vídeos de incorporación con IA.

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