Creador de vídeos corporativos con IA diseñado para empresas

Turn any script into a polished corporate video in minutes with this corporate video maker. No cameras, no crews, no editing software. Produce internal updates, training, and brand stories ready to share.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Características clave

Funciones del creador de vídeos corporativos

Edición de vídeo con IA, como un profesional

Sube tu material y deja que el editor de vídeo con IA elimine automáticamente las muletillas, las pausas, los falsos comienzos y las repeticiones. Las transiciones invisibles cubren cada salto visual, para que puedas editar el vídeo y pulir cada toma sin herramientas de edición manual, líneas de tiempo ni regrabaciones.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Crea vídeos corporativos a partir de un guion

Pega un guion y crea rápidamente un vídeo corporativo completo, con escenas, narración y tiempos generados automáticamente. El motor de texto a vídeo se encarga de la creación de vídeo de principio a fin, para que puedas producir un vídeo profesional, un explicador o contenido en vídeo sin necesidad de grabar ni hacer un storyboard.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

Locuciones de IA para vídeos empresariales profesionales

Genera locuciones naturales en más de 175 idiomas directamente desde tu guion o clona la voz de un líder a partir de una breve muestra. Con la clonación de voz con IA, cada vídeo empresarial profesional y de alta calidad mantiene un tono coherente en todas las regiones sin volver a grabar ni una sola línea de narración.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

Editor de vídeo online todo en uno

Ajusta escenas, cambia fondos, añade animaciones y gráficos, e incorpora el logotipo de tu empresa con controles sencillos. Este editor todo en uno y generador de vídeos con IA es el editor de vídeo online que mantiene tus vídeos alineados con la marca, para que cualquiera pueda obtener resultados profesionales sin necesidad de experiencia.

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All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Traduce vídeos corporativos profesionales

Llega a cada oficina en su propio idioma sin tener que rehacer el contenido. El traductor de vídeo localiza cualquier vídeo corporativo a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz original. Publica vídeos pulidos en tus plataformas de vídeo y en todas las redes sociales a partir de una sola grabación.

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Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Ideas y casos de uso para vídeos corporativos

Crea un vídeo empresarial para actualizaciones

Crea un vídeo empresarial para actualizaciones

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Vídeos de formación e incorporación de empleados

Vídeos de formación e incorporación de empleados

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Vídeos de producto, demostraciones y recorridos guiados

Vídeos de producto, demostraciones y recorridos guiados

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, promociones y reconocimiento de marca

Marketing, promociones y reconocimiento de marca

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Crea vídeos para formación en cumplimiento normativo

Crea vídeos para formación en cumplimiento normativo

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Engaging Business Video Messages

Engaging Business Video Messages

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de vídeos corporativos

Crea un vídeo corporativo con HeyGen en cuatro pasos claros que te llevan desde un guion escrito hasta un vídeo pulido y listo para compartir.

Paso 1

Choose a Template

Elige un estilo, define la relación de aspecto, los colores y el diseño, y luego carga tu kit de marca.

Paso 2

Añade tu guion

Escribe o pega tu guion, ajusta el ritmo y el sistema lo dividirá automáticamente en escenas.

Paso 3

Customize and Clean Up

Añade narración, fondos y subtítulos, luego ejecuta Limpieza de voz para eliminar muletillas y pausas.

Paso 4

Generate and Share

Render the final video in HD or 4K, then download it or publish to your channels in minutes.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Frequently Asked Questions (FAQs)

¿Cómo puedo crear un vídeo desde cero con un creador de vídeos con IA?

No tienes que empezar desde cero. Este intuitivo creador de vídeos te permite hacer un vídeo: pega un guion para crear escenas fácilmente o crea actualizaciones sencillas a partir de una plantilla. Con url to video puedes crear un vídeo corporativo online y obtener un resultado de aspecto profesional.

¿Un vídeo corporativo con IA tendrá un aspecto lo suficientemente profesional para los ejecutivos?

Sí. El resultado se genera en HD o 4K con presentadores realistas, sincronización labial natural y control de gestos, por lo que se percibe como metraje filmado. Con Avatar IV, una actualización ejecutiva parece producida en un estudio, y Speech Cleanup elimina las muletillas o pausas incómodas antes de que la compartas.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo corporativo prediseñadas para adaptarlas a mi marca?

Sí. Empieza con plantillas prediseñadas para empresas y luego personaliza cada plantilla de vídeo a tu gusto. Elige una plantilla de vídeo empresarial o nuestras plantillas de vídeo personalizables, cambia los colores y añade tu logotipo, y tus plantillas de vídeo corporativas y plantillas personalizables se mantendrán alineadas con tu marca.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

Sí. Incorpora vídeos de stock libres de derechos, añade animaciones o sube tus propios clips de vídeo para mezclarlos con escenas de IA mediante imagen a vídeo. Cuando termines, exporta tu vídeo y compártelo como un MP4 en HD o 4K, sin marca de agua.

¿Existe algún creador de vídeos empresariales gratuito para hacer vídeos en cuestión de minutos?

Yes. As a free business video maker, HeyGen lets you create corporate videos online with no credit card. Make videos for free on the free online plan, including a video online in minutes, and use AI dubbing to scale into 175+ languages.

¿Cómo aumentan los vídeos corporativos la conversión en marketing?

Add a clear call-to-action to any video and track how it lifts conversion across campaigns. Use the subtitle generator for accessibility, then explore more video styles, from ads to a promo, and scale every campaign from one script.

Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.

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Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus guiones en vídeos corporativos profesionales con IA.

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