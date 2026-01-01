Turn any script into a polished corporate video in minutes with this corporate video maker. No cameras, no crews, no editing software. Produce internal updates, training, and brand stories ready to share.
Funciones del creador de vídeos corporativos
Edición de vídeo con IA, como un profesional
Sube tu material y deja que el editor de vídeo con IA elimine automáticamente las muletillas, las pausas, los falsos comienzos y las repeticiones. Las transiciones invisibles cubren cada salto visual, para que puedas editar el vídeo y pulir cada toma sin herramientas de edición manual, líneas de tiempo ni regrabaciones.
Crea vídeos corporativos a partir de un guion
Pega un guion y crea rápidamente un vídeo corporativo completo, con escenas, narración y tiempos generados automáticamente. El motor de texto a vídeo se encarga de la creación de vídeo de principio a fin, para que puedas producir un vídeo profesional, un explicador o contenido en vídeo sin necesidad de grabar ni hacer un storyboard.
Locuciones de IA para vídeos empresariales profesionales
Genera locuciones naturales en más de 175 idiomas directamente desde tu guion o clona la voz de un líder a partir de una breve muestra. Con la clonación de voz con IA, cada vídeo empresarial profesional y de alta calidad mantiene un tono coherente en todas las regiones sin volver a grabar ni una sola línea de narración.
Editor de vídeo online todo en uno
Ajusta escenas, cambia fondos, añade animaciones y gráficos, e incorpora el logotipo de tu empresa con controles sencillos. Este editor todo en uno y generador de vídeos con IA es el editor de vídeo online que mantiene tus vídeos alineados con la marca, para que cualquiera pueda obtener resultados profesionales sin necesidad de experiencia.
Traduce vídeos corporativos profesionales
Llega a cada oficina en su propio idioma sin tener que rehacer el contenido. El traductor de vídeo localiza cualquier vídeo corporativo a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz original. Publica vídeos pulidos en tus plataformas de vídeo y en todas las redes sociales a partir de una sola grabación.
Ideas y casos de uso para vídeos corporativos
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
Cómo funciona un creador de vídeos corporativos
Crea un vídeo corporativo con HeyGen en cuatro pasos claros que te llevan desde un guion escrito hasta un vídeo pulido y listo para compartir.
Elige un estilo, define la relación de aspecto, los colores y el diseño, y luego carga tu kit de marca.
Escribe o pega tu guion, ajusta el ritmo y el sistema lo dividirá automáticamente en escenas.
Añade narración, fondos y subtítulos, luego ejecuta Limpieza de voz para eliminar muletillas y pausas.
Render the final video in HD or 4K, then download it or publish to your channels in minutes.
No tienes que empezar desde cero. Este intuitivo creador de vídeos te permite hacer un vídeo: pega un guion para crear escenas fácilmente o crea actualizaciones sencillas a partir de una plantilla. Con url to video puedes crear un vídeo corporativo online y obtener un resultado de aspecto profesional.
Sí. El resultado se genera en HD o 4K con presentadores realistas, sincronización labial natural y control de gestos, por lo que se percibe como metraje filmado. Con Avatar IV, una actualización ejecutiva parece producida en un estudio, y Speech Cleanup elimina las muletillas o pausas incómodas antes de que la compartas.
Sí. Empieza con plantillas prediseñadas para empresas y luego personaliza cada plantilla de vídeo a tu gusto. Elige una plantilla de vídeo empresarial o nuestras plantillas de vídeo personalizables, cambia los colores y añade tu logotipo, y tus plantillas de vídeo corporativas y plantillas personalizables se mantendrán alineadas con tu marca.
Sí. Incorpora vídeos de stock libres de derechos, añade animaciones o sube tus propios clips de vídeo para mezclarlos con escenas de IA mediante imagen a vídeo. Cuando termines, exporta tu vídeo y compártelo como un MP4 en HD o 4K, sin marca de agua.
Yes. As a free business video maker, HeyGen lets you create corporate videos online with no credit card. Make videos for free on the free online plan, including a video online in minutes, and use AI dubbing to scale into 175+ languages.
Add a clear call-to-action to any video and track how it lifts conversion across campaigns. Use the subtitle generator for accessibility, then explore more video styles, from ads to a promo, and scale every campaign from one script.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Transforma tus guiones en vídeos corporativos profesionales con IA.